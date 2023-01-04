10 самых заплюсованных постов года в баскетболе: величие Карри и «Голден Стэйт», монументальная летопись драфтов НБА

Плюсовать – классно.

Перед вами десять постов за 2022-й, которые собрали больше всего плюсов в баскетбольном разделе. Добавляйте понравившиеся тексты (или весь список целиком) в закладки и читайте.

Драфт 1994 года выделяется из череды предыдущих тем, что на нем в НБА случился некий тектонический сдвиг. Алчность некоторых новичков привела к срочному пересмотру контрактного законодательства лиги, что имело далеко идущие последствия. Да и сам по себе драфт крайне интересен: выбрали двух по-настоящему великих игроков и целую россыпь звездочек помельче масштабом.

Стефен Карри – самый зрелищный баскетболист всех времен. И хотя это вроде бы вещь субъективная, но только для тех, кто никогда не видел его на площадке. Все обладатели приза зрительских симпатий из прошлых эпох – Мэджик Джонсон с его слепыми передачами, Аллен Айверсон, бесстрашно прущий под щит, Пит Маравич, выдумывающий трюки на ходу, Стив Нэш, облагораживающий семисекундное нападение, сверхгероический Кобе Брайант – меркнут по сравнению с лидером «Голден Стэйт». Никто из них и близко не давал той детской радости от баскетбола, того восторга от предвкушения и свершения чуда, что раз за разом выдает его команда, той причастности к шалости, произведенной при ловкости рук.

Ленивое сравнение Карри с магом стоит уточнить: когда наблюдаешь за фокусами взрослым, то думаешь лишь о том, каким именно способом тебя обманывают, но Карри возвращает всех в детство, когда не было оснований считать, что волшебство невозможно. Волшебство Карри вполне всамделишно – и потому с ним баскетбольная часть зачастую отходит на второй план, на первый же неизменно выдвигается упоение магией, расширяющей границы реальности.

«Недавно наткнулся на чьи-то слова: «Если бы Майкл Джордан не ушел в бейсбол, у «Буллз» было бы 8 чемпионских титулов подряд». Я чуть не поперхнулся. Люди, вы вообще понимаете, насколько это изнурительно? Из той же серии – «если бы Клэй Томпсон не получил травму, мы бы говорили о восьми титулах подряд». Просто остановитесь. Это так не работает».

Это слова Стива Керра – возможно, главного эксперта по династиям в НБА. Стив перешел в «Чикаго» как раз в момент ухода Джордана из баскетбола; дождался возвращения Майкла, вместе с ним выиграл титулы в 96-98. А затем перебрался в «Сан-Антонио», когда команда Поповича только открывала свой путь в вечность, и в Техасе Керр добавил еще два перстня в коллекцию.

Теперь этих перстней девять! Следующие четыре Стив взял в «Голден Стэйт» как тренер самой мощной чемпионской династии современности.

Выступления первогодок всегда заряжают позитивными эмоциями. Детская наивность, драйв, ошибки, процесс адаптации – все это крайне интересно, причем не только для анализа, но и для обычного просмотра.

Как и в прошлые годы, середина сезона – идеальное время, чтобы оценить текущие достижения новичков.

Набор-2015 относится к тому типу драфтов, про которые я всегда пишу долго и натужно: почти нет очевидных суперзвезд, а те, кто на этот статус претендует, пока что выступают довольно неоднозначно. Зато после лотереи и во втором раунде выбраны двести пятьдесят тысяч отборных солдат Ирака вроде Пэта Коннотона и Ришона Холмса, писать о которых решительно нечего, но надо. В общем, искать интересные нарративы сложно, и из чисто баскетбольной плоскости приходится перемещаться в какой-то желтушный лайфстайл, рассказывая вам, как малоизвестный баст сломал студенту «левую челюсть» в самарском ночном клубе. Ну хотя бы лотерея полностью провальная, все, как вы любите. Я знаю, любите.

Титул — это хорошо и даже прекрасно. Но основную массу людей, чей интерес делает НБА самым продаваемым зрелищем в мире, волнует не победа конкретной команды, а нарратив, и чем драматичней, тем лучше.

Если идти еще дальше — не всегда нужно даже и красиво играть, чтобы ярко выделяться из толпы. Именно поэтому многие люди, заставшие НБА начала нулевых, к своему списку артефактов вроде «Эры Шакобе», блок-шотов Бена Уоллеса или полетов Винса Картера обязательно добавят и дьявольскую итерацию команды с самым непроизносимым названием в истории североамериканского спорта — «Портленд Трэйл Блэйзерс».

После несправедливо поруганного предыдущего набора драфт-2012 заранее расценивался фактически как прямой преемник драфтов 1984, 1996 и 2003 годов. (Всего через пару сезонов этот агрессивный хайп смог перебить «драфт 12 франчайзов», но о нем мы поговорим в свое время).

Преддрафтовые моки буквально ломились от изобилия новых (подставьте имя). Дэвис был новым Гарнеттоданканом, Кидд-Гилкрист — новым Скотти Пиппеном, Уэйтерс — новым Уэйдом, а Фуркан Алдемир — новым Шазие Ивегин-Карслы. А, извините, это девушка. Но имя хорошее.

Запрос Кевина Дюрэнта на обмен не имеет исторических прецедентов. Не только из-за того, что невозможно подобрать хоть сколько-нибудь адекватный пакет для одного из лучших игроков лиги. Но и потому, что у форварда остается еще четыре года по действующему соглашению и его команде не нужно волноваться, что она потеряет его без компенсации.

Что он означает для будущего лиги?

Драфт-2013 по моей классификации, которую я когда-нибудь изобрету, относится к разряду мясных супов, где на поверхности бултыхаются жалкие студенистые комочки и разваренный лук, а самые жирные куски мяса скрыты в глубине. Проблема в том, что драфт-2013 — это кастрюля на кухне в коммуналке, причем предприимчивые соседи успели повычерпать все мясо еще до того, как вода смогла закипеть. Ну хорошо, почти все. Пара кусочков осталась. О них мы и поговорим ниже.

Ах да. Символизма драфту добавляет тот факт, что это последняя церемония, на которой новобранцев представлял уходящий в отставку титан – комиссионер НБА Дэвид Стерн. В антракте он скромно передал полномочия Адаму Сильверу. Самая грандиозная страница в истории НБА тихо перелистнулась, чтобы навсегда закрыться.

После общепризнанно убогого драфта-2013 следующий набор воспринимался как нечто прорывное. Про «супердрафт»-2012 все моментально забыли — надвигался новый драфт тысячелетия, на котором каждая команда НБА уж точно должна была найти себе многолетнего франчайза.

Руководил балаганом в этот раз уже с начала и до конца Адам Сильвер, и это добавляет драфту символизма: НБА вступала не просто в новую эпоху, а прямо в новую парадигму. Давайте же взглянем, кто должен был олицетворять эту новую НБА.