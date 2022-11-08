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Аргентина и Месси переубедили критиков. И некоторых пользователей Sports.ru

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Переобувальщики в сравнении: после первого матча и сейчас.

Сборная Аргентины − в финале чемпионата мира! Букмекеры и до начала турнира считали команду одним из фаворитов (второй после Бразилии), но первый матч многое изменил: Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2), а Лионель Месси запомнился только голом с пенальти.

В комментариях под новостями и постами пользователи Sports.ru писали как раз об этом: о липовом фаворите и липовом лидере липового фаворита.

Сейчас некоторые из них изменили свое мнение − вот несколько таких случаев.

Тогда.

И сейчас.

Тогда.

И сейчас.

Тогда.

И сейчас.

Тогда.

И сейчас.

Тогда.

И сейчас.

Тогда.

И сейчас.

Тогда.

И сейчас.

Тогда.

И сейчас.

Ну и в конце − ребус!

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