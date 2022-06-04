Как авторы Sports.ru предсказывали итоги РПЛ: Дорский и Лукомский не верили в Кержакова, Чернявский ждал золото «Спартака»

Никто не ожидал, что «Рубин» вылетит.

В августе 2021-го авторы Sports.ru прогнозировали, как закончится сезон. Пришло время подводить итоги! А чтобы было веселее, посчитаем, у кого получилось удачнее. В прошлом году у нас была максимально простая схема подсчетов, но нам в комментариях предложили схему с квадратом отклонений – и мы решили, что она будет более объективной.

Как она работает: скажем, кто-то поставил «Зенит» на пятое место в прогнозах, но он стал первым. Отнимаем от пяти единицу и возводим в квадрат, так с каждой позицией – и суммируем.

За точные попадания накинули бонусы – отняли от числа очков по гладкой таблице квадрат количества угаданных вариантов (за два попадания снимали 4 очка, за три – девять и так далее).

Поехали!

Александр Головин – 137

Точно угаданные места: «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов»

Цитата из прогноза: «Зенит» на первом месте четыре года подряд – тоска и приговор всей лиге, но ничего нового в мае 2022-го не случится: чемпионство Питера на общем фоне окажется еще более подавляющим, чем год назад. Хоть немного болото всколыхнет Сандро Шварц – немец повторит подвиг Тедеско из РПЛ-2020/21 и станет главным кандидатом на место в сборной России – квалификацию на ЧМ-2022 она, конечно, не пройдет.

Открытиями станут «Ахмат» (Талалаеву наконец-то дали спокойно поработать) и «Крылья» (не очень верю в высокое место, зато болею за великий стиль Осинькина)».

Максимилиан Алфимов – 241

Точно угаданные места: «Зенит», «Динамо», «Краснодар», «Ростов»

Цитата из прогноза: «Мне кажется, что сюрпризом может стать «Динамо». У них нет еврокубков, очень приличный состав, качественный тренер и большие амбиции. «Краснодар» и «Локомотив» будут рядом, трудно угадать, кто будет выше в таблице, но я поставлю на краснодарцев – у них не будет еврокубков, а у «Локо» точно будут.

У «Рубина» и «Сочи» тоже многое зависит от еврокубков. Если они пробьются в группу, то вполне можно ожидать падения в таблице РПЛ».

Вадим Лукомский – 245

Точно угаданные места: «Зенит», «Урал»

Цитата из прогноза: «Только первое и последнее место кажутся относительно фиксированными. Большим сюрпризом станет любой другой результат «Зенита» и «Нижнего», а вот вся остальная таблица – плотная борьба. Очень условно поделил бы ее на две части. Команды до 9-го места – за еврокубки. Ниже – за выживание».

Александр Дорский – 267

Точно угаданные места: «Зенит», «Ростов»

Цитата из прогноза: «Спартак» и «Зенит» – самые сильные по составу в РПЛ. Москвичи серьезно перестраиваются, так и не могут найти правого защитника (видимо, сезон начнет Рассказов – самоубийство при борьбе за чемпионство), но обладают очень серьезной глубиной в атаке.

ЦСКА – практически «Нижний Новгород» среди топов. Все деньги на трансферы потратили летом 2020-го (не верьте слухам об интересе к Далберту в начале июля – он был гораздо раньше), состав слабее, чем у конкурентов по амбициям (старт сезона с Васиным в центре обороны), а новый тренер – Алексей Березуцкий, который вообще нигде не работал главным. Алексею – удачи, как и Кержакову, будем следить».

Андрей Васильев – 280

Точно угаданные места: «Уфа»

Цитата из прогноза: «В этом сезоне все может совпасть: Руй Витория дает некий сказочный буст любой команде, куда приходит, на предсезонке мы уже успели оценить. Без Малкома и свежего Дзюбы «Зенит» на старте точно не сможет никуда оторваться, потом наконец-то сосредоточится на Лиге чемпионов, а «Спартак» наверняка туда не попадет и вспыхнет в РПЛ. Схема Витории шикарно сработает: сейчас не так уж важен групповой этап ЛЧ, к 100-летию все в клубе хотят золота, а с ним и чувством выполненного долга потом придет сразу группа».

Ярослав Сусов – 282

Точно угаданные места: нет

Цитата из прогноза: «Как же надоела гегемония «Зенита»! Четыре года подряд смотреть на одних и тех же уже просто не могу. И даже если ошибусь с чемпионом, пусть им будет ну хоть кто-то другой. Поставлю «Спартак» за бодрое начало на «Кубке Матч Премьер» и неплохую обойму.

Очень сильно болел за «Локомотив» Николича весной, но пока без крепких трансферов он кажется претендентом на Лигу Европы или Лигу Конференций. Не верю и в ЦСКА Березуцкого (пока очень загадочный клуб) и «Рубин» Слуцкого. Кажется, максимум состава – борьба за тройку.

Илья Васильев – 302

Точно угаданные места: «Зенит», «Ростов»

Цитата из прогноза: «В этом сезоне серьезно выровнялся средний уровень команд. Составы «Зенита» и «Спартака» – топ, а среди остальных прогнозирую вязкую борьбу.

Боюсь, что ЦСКА и «Динамо» проведут нестабильный сезон: в первом случае отсутствует опыт у главного тренера, во втором – у молодежи. «Рубин» и «Сочи» должны порадовать стабильностью (даже если будут трансферы важных игроков на выход) – Слуцкий и Федотов умеют выстраивать системные команды».

Глеб Чернявский – 330

Точно угаданные места: «Локомотив», «Урал»

Цитата из прогноза: «Спартак» по составу не сильно хуже «Зенита», а по мотивации – просто в космосе. Ларссону надо продать себя в Ла Лигу, Кралу – в АПЛ, Зобнину – реабилитироваться за Данию, Соболеву – уже наконец-то взорвать, Мозесу – покайфовать под конец карьеры, Жиго – показать, что необходим сборной России, Бакаеву – вернуться из небытия, Мирзову, Мелкадзе, Ломовицкому – доказать, что нужны «Спартаку». Это еще нет нового опорника и правого защитника, которых так давно обещают. По тренеру вопросов вообще никаких: Руй Витория обычно хорошо стартует с новыми командами, так что ждем прыжка на первое место или как минимум интересной битвы с «Зенитом».

Вадим Кораблев – 355

Точно угаданные места: «Зенит»

Цитата из прогноза: «Думаю, в первой четверке мало что изменится. «Зениту» хватит мощи на еще одно чемпионство, реальным конкурентом до последних туров может быть «Спартак» Витории: классный состав, сильная предсезонка, Джикия уже говорит, что команда стала лучше.

Хочу, чтобы в тройку забрался привлекательный «Рубин» Слуцкого, и очень жду повыше «Динамо», где буду персонально болеть за Захаряна и Тюкавина. В прошлом сезоне работа Шварца зацепила».

Интересные тенденции

• У всех «Зенит» в топ-2, у большинства авторов еще и на первом месте – тут без сюрпризов. Но в остальном сезон оказался непредсказуемым.

• Никто не угадал обе вылетающие напрямую команды – все уверенно отправляли в ФНЛ «Нижний Новгород» (да еще и с последнего места), а он взял и остался в Премьер-лиге. Пятеро предсказали вылет «Арсенала», а единственным, кто угадал три команды из нижней четверки (хоть и не в том порядке), стал Вадим Лукомский.

• Только Александр Головин не поверил в «Рубин» и отправлял его на десятое место – благодаря этому и стал лидером по очкам. У остальных казанцы были минимум в шестерке, а то и в топ-4. Головин назвал три точных места, больше только у Максимилиана Алфимова – сразу 4 места. У Ярослава Сусова ни одного точного попадания.

Не считая «Рубин», все слишком сильно верили в «Спартак» – большинство авторов отправляли его в топ-3, и только Головин поставил ниже (но всего на одну позицию).

• Неожиданно самым предсказуемым (не считая «Зенита») оказался «Ростов» – почти все отправили его на 8-10 места.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев