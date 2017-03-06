6 блогов, благодаря которым вы полюбите боевые искусства
Блоги о действительно мужских видах спорта.
Свежайший блог о единоборствах. Всего один пост и примерно столько же подписчиков. В описании автор обещает аналитику, обсуждения и мнения. А пока почитайте, есть ли у МакГрегора шансы в бою с Мейвезером.
Лучший блог про единоборства – пока только по версии автора. Дима Ильин пишет обзоры на бои UFC, делает прогнозы и рассказывает о легендах бокса.
Все просто и понятно: обзоры боев UFC и много статистики. Есть и увлекательные топы, и прогнозы, но больше всего обзоров боев. Подписывайтесь и не забывайте ставить плюсы под постами.
Артем Желенков и Риган Рахматулин рассказывают о MMA. Делают это ребята эффектно: умеют сорвать как полторы сотни плюсов, так и две сотни минусов. Блог точно понравится девушкам: откуда еще вы узнаете о красотке, которая может нокаутировать бойца MMA?
Автор It’s Time UFC подвел итоги 2016 года, поделился ожиданиями от 2017-го и начал писать обзоры турниров. В последнее время в блоге появляются еще и подборки важных новостей из мира UFC. Подписывайтесь и прокачивайтесь вместе с автором.
Новый медиаблог о боях. Все самые веселые и актуальные гифки и видео, олдскульные фото – прямо здесь.
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