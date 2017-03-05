4 блога, которые сделают просмотр матча «Краснодар» – «Спартак» ярче

Самые актуальные блоги о клубах-лидерах чемпионата России.

FansKrasnodar / Блог 'быков'

Много медиаконтента о черно-зеленых: мемы, веселые гифки, видео голов и даже фотки со стройки чего-нибудь. Федя Смолов одобряет – подписывайтесь.

Green Bull

Блог посерьезнее. Итоги сборов, разборы матчей, колонки об игроках – вот это все. Один из авторов блога – Михаил Миранович – пару лет назад постоянно писал аналитические тексты о команде, благодаря чему в 2015 году возглавил отдел аналитики и статистики «Краснодара». В блог Михаил больше не пишет, но тексты по-прежнему качественные.

Спартак Онлайн

Самый популярный блог о «Спартаке» на Sports.ru. Авторы собирают по сети все самое увлекательное о красно-белом клубе и публикуют в «Спартак Онлайн» для 13 тысяч читателей. Видео, колонки, интервью, разборы матчей, ретро – здесь есть все.

Спартак Плюс

Еще один коллективный блог для поклонников красно-белых. Прямо сейчас он менее популярен, чем «Спартак Онлайн», но авторы очень стараются для подписчиков. В «Плюсе» тоже много интервью, колонок, есть видео и разборы матчей. Блоги соперничают между собой, поэтому одинаковые записи встречаются не часто. Настоящему болельщику «Спартака» советуем подписаться и на «Онлайн», и на «Плюс».

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5 блогов о бизнесе в спорте, на которые невозможно не подписаться

Фото: «Краснодар»