Игорь Колыванов: «У «Зенита» столетие клуба — они хотят, чтобы комар носа не подточил»

Российский тренер Игорь Колыванов оценил трансферы «Зенита». «В «Зените» хотят видеть лучших российских футболистов и иностранцев. В прошлом сезоне клуб всё выиграл, но осадочек определённый остался. В следующем году столетие клуба, поэтому они хотят сделать так, чтобы комар носа не подточил», — приводит слова Колыванова «Чемпионат». Вчера, 20 июня, «Зенит» объявил о переходе Глушенкова из «Локомотива». Россиянин заключил контракт с сине-бело-голубыми на 4 года с опцией продления на сезон. В минувшем сезоне 24-летний форвард провел 38 матчей за «железнодорожников», забил 8 мячей и отдал 21 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 11 млн евро.

14 июня официально стало известно о переходе вратаря Евгения Латышонка из «Балтики. Сезон-2023/24 стал первым для вратаря в высшем дивизионе России. На его счету 26 встреч, 38 пропущенных мячей и 4 «сухаря». Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского игрока в 1,5 млн евро. 25 мая «Зенит» дома переиграл «Ростов» со счетом 2:1 в матче 30-го тура РПЛ. Мячи забили Густаво Мантуан и Артур, за желто-синих голом отметился Роналдо. В параллельной игре «Краснодар» одержал победу над «Динамо» (1:0). По итогам этих матчей петербуржцы стали чемпионами России в шестой раз подряд. 2 июня сине-бело-голубые сыграли с «Балтикой» в рамках Суперфинала Кубка России. Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1. Голами отличились защитники Нуралы Алип и Нино.

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