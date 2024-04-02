«Возможно, это самый любимый клуб россиян»: Кади считает, что в России особое отношение к «Зениту»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес высказался о чемпионской гонке с «Зенитом».

«Кордоба сказал, что к «Зениту» особо отношение в России? Да, это правда. Возможно, это самый любимый клуб россиян. Полагаю, так думают все. Мы можем и будем бороться с ними за чемпионство. У них состав не сильнее нашего», – приводит слова Кади «РБ Спорт».

Ранее Кордоба высказал мнение, что о «Зените» говорить запрещено, так как за два с половиной года, что он играет в России, успел убедиться в особом отношении к питерскому клубу.

«Зенит» становился чемпионом России пять раз подряд (с 2018 по 2023). По итогам сезона-2022/2023 питерский клуб получил вторую звезда.

После 21 тура «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 41 очко. Второе место занимает «Краснодар» (40 очков).

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