Роберт Ренан заявил, что почувствовал себя плохо в «Зените»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан, перешедший на правах аренды в «Интернасьонал», прокомментировал свой трансфер в бразильский клуб.

«Я многому научился, находясь в «Зените», но в один момент почувствовал себя плохо и мой уровень упал. Я использую этот опыт и не повторю этих ошибок. Здесь, в «Интернасьонале», у меня все получится хорошо, – заявил Ренан в интервью на пресс-конференции «Интернасьонала».

Ренан также заявил, что отклонил вызов в состав олимпийской сборной Бразилии, чтобы провести полноценную предсезонную подготовку вместе с «Интернасьоналом».

4 января «Зенит» официально объявил об уходе Ренана на правах аренды в «Интернасьонал» до конца бразильского футбольного сезона 2024 года.

20-летний футболист перешел в «Зенит» в январе из «Коринтианс». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в 4 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

В последний раз он появлялся на поле в матче петербургского клуба 31 октября. Действующее соглашение Роберта с сине-бело-голубыми рассчитно до окончания сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 9 млн евро.

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