«Еле бегаешь с такой жопой, у меня бабка быстрее». Экс-игрок «Зенита» о претензии Денисова

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Евсеев, а ныне полузащитник «Текстильщика» рассказал о случае с партнёром по команде Игорем Денисовым.

«Было ли мне некомфортно с Денисовым? Была история на сборах во Флоренции, играли с «Сиеной». Я вышел на замену где-то на 75-й минуте, начал носиться и устал как собака. Прихожу в раздевалку, весь красный и еле дышу. Залетает Денисов и говорит: «Ты, что, еле бегаешь с такой жопой. У меня бабка быстрее бегает. Ты, что, обалдел? (в оригинале используется нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»).

Думаю, ничего себе — я ведь выложился на эти 15 минут. Но вот так раньше было», — сказал Евсеев в выпуске на YouTube-канале «СБГ Шоу».

В общей сложности Евсеев сыграл за «Зенит» 10 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. При этом россиянин провёл 87 игр за «Зенит-2», где забил 37 мячей и отдал семь голевых передач.

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