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Андрей Кобелев назвал двух футболистов, на которых держится игра «Зенита»

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Бывший футболист «Зенита» Андрей Кобелев поделился мнением о ключевых игроках в составе петербургского клуба.

«Потеря каких игроков для «Зенита» может стать особенно тяжелой? С моей точки зрения, это Вендел и Барриос. На них сегодня держится «Зенит». Нельзя предугадать будущее и сказать, уйдут ли они, а также скатится ли из-за этого команда. Понятно, что если тот же Вендел уйдет, то за большие деньги», – приводит слова Кобелева «Матч ТВ».

Кобелев также отметил, что у петербургского клуба наверняка есть варианты на замене на случай ухода Вендела, они будут покупать на это место другого игрока, но вот впишется ли он в игру – другое дело.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В текущем сезоне чемпионата России бразилец принял участие в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отметился пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 22 млн евро.

В декабре в бразильских СМИ появилась информация, что Вендел в зимнее трансферное окно хочет перейти во «Фламенго» и уже попросил своего агента договориться об этом с руководством «Зенита». Позже также появилась информация, что Венделом интересуется «Галатасарай».

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