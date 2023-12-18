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Мостовой встречается с девушкой бывшего игрока РПЛ, ее также связывали с Михаилом Мудриком - теперь они вместе посетили концерт в Дубае🔥

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Есть видеодоказательства.

Об отношениях Виолетты Грачевой - бывшей девушки экс-игрока «Ростова» Матиаса Норманна - и футболиста «Зенита» Андрея Мостового пошли слухи еще год назад - тогда в сторис у молодых людей появились одинаковые видео с катания на лодке в Санкт-Петербурге.

В начале декабря появилась информация об отношениях украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика с девушкой - это вызвало такой гнев украинских болельщиков, что девушка даже обращалась к ним в соцсетях.

«Украинцы, я вас люблю. Хватит уже меня хейтить и спамить в моем профиле», — написала тогда Грачева.

А теперь в инстаграме и Виолетты и Мостового появились практически идентичные видео с концерта в Дубае - геолокация тоже совпадает.

Раз

И два - как говорится, найдите 10 отличий.

18 комментариев
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Профессиональная скамерша футболистов
+22
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Элитная...
+14
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+14
как можно с такой шалавой вообще иметь дело?
+9
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Виолета Сиськачева
+5
0
+5
Ответ Николай Козлов
У нее есть какая то еще одежда кроме супероткровенных купальников? Она знает вообще о существовании такой одежды?
Берёт не одеждой, а её отсутствием)
+5
0
+5
У нее есть какая то еще одежда кроме супероткровенных купальников? Она знает вообще о существовании такой одежды?
+3
0
+3
хоть у кого-нибудь есть простая русская Маша - курносая, не гламурная, не силиконовая???
+3
0
+3
Смешно, как часто футболисты передают "девушек" друг другу.
+2
0
+2
Ответ Николай Козлов
У нее есть какая то еще одежда кроме супероткровенных купальников? Она знает вообще о существовании такой одежды?
Так же должно быть сразу понятно за что платишь деньги)
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Ответ Жека ХЗ
Берёт не одеждой, а её отсутствием)
Замерзнет же.
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Профессионалка, сразу видно!
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Губки бантиком, бровки домиком, похожа на маленькую сонную простыню)
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Главное, чтобы футболист правильно понимал природу их взаимоотношений. Тогда ок.
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Ответ BOBBYHULL
Главное, чтобы футболист правильно понимал природу их взаимоотношений. Тогда ок.
Сунул вынул пошел дальше. Какие еще взаимоотношения?
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Так это ж Инстасамка
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Ответ Кадет Сву
как можно с такой шалавой вообще иметь дело?
Я бы поимел
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Ответ banchik1
Ой да ладно лицемерить. Кто из комментаторов на спорце не был бы против подцепить эту фигуристую чикулю. Речь же не о семейной жизни и пятнадцати детях. Хотя не могу исключать и того, что Мостовой одаренный товарищ и думает именно об этом именно с этой персоной.
Да ну, она ж страшная. И антоним к слову острая. О чем с ней ахаться?
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