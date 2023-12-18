Мостовой встречается с девушкой бывшего игрока РПЛ, ее также связывали с Михаилом Мудриком - теперь они вместе посетили концерт в Дубае🔥

Есть видеодоказательства.

Об отношениях Виолетты Грачевой - бывшей девушки экс-игрока «Ростова» Матиаса Норманна - и футболиста «Зенита» Андрея Мостового пошли слухи еще год назад - тогда в сторис у молодых людей появились одинаковые видео с катания на лодке в Санкт-Петербурге.

В начале декабря появилась информация об отношениях украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика с девушкой - это вызвало такой гнев украинских болельщиков, что девушка даже обращалась к ним в соцсетях.

«Украинцы, я вас люблю. Хватит уже меня хейтить и спамить в моем профиле», — написала тогда Грачева.

А теперь в инстаграме и Виолетты и Мостового появились практически идентичные видео с концерта в Дубае - геолокация тоже совпадает.

Раз

И два - как говорится, найдите 10 отличий.