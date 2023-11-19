Погребняк рассказал, что Радимов отказался возглавить клуб РПЛ

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк рассказал о том, что бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов отказался возглавить клуб РПЛ.

«У него есть задатки для того, чтобы в будущем возглавить клуб РПЛ? 100%. Более того, у него уже были хорошие варианты. Не знаю, почему он отказался – нужно спрашивать у него. Вообще, Радимов пользуется большой популярностью среди клубов. Пока он вместе с Андреем Карякой выбрал Медиалигу. Посмотрим, что будет дальше», – приводит слова Погребняка Metaratings.ru.

После завершения игровой карьеры Радимов работал на разных должностях в системе «Зенита». Специалист был ассистентом «Зенит-2», а после главным тренером дубля. Также Радимов был координатором первой команды. В данный момент он является советником генерального директора «Зенита».

За время игровой карьеры Радимов выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Реал Сарагоса», московское «Динамо», болгарский «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит».

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