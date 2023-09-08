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«Все стороны должны быть довольны»: Вендел не исключил уход из «Зенита» зимой

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Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о возможном уходе из петербургского клуба в зимнее трансферное окно. 

«Я всегда говорю, что все стороны должны быть довольны. Если этого не происходит, то жизнь продолжается. Я счастлив в «Зените», Санкт-Петербург – прекрасный город для жизни. В следующее окно может произойти что угодно, я не могу сказать, что хочу того или другого», – приводит слова Вендела Globo Esporte. 

23 июня футболисты «Зенита» приступили к тренировкам перед началом нового сезона, однако Вендел вернулся в расположение команды только 25 июля. 16 июля главный тренер сине-бело-голубых сообщил о желании бразильца покинуть клуб. Сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Фламенго», однако клубам не удалось договориться о трансфере. 

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вендела в 24 млн евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел за петербургскую команду 6 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами. 

После 7 туров «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 14 очками. В 8-м туре сине-бело-голубым предстоит сыграть на выезде с «Рубином». Встреча пройдет 17 сентября на «Ак Барс Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

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1 комментарий

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Доктор Верховцев
Ну как-то так, да.
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