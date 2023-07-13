Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин рассказал корреспонденту «Спорта День за Днем» Матвею Макаренко, что питерскому клубу нужно продать бразильского полузащитника Вендела. Бразилец до сих пор не вернулся в расположение «Зенита» после отпуска. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак объявил, что клуб разрешил Венделу искать новый клуб. – Вендела надо продавать. Больше с ним делать нечего. Ему итак уже недавно новый контракт предлагали, поэтому новый ему предлагать уж точно не надо. Если футболист не хочет играть, то смысла его удерживать нет. Тем более, «Зенит» может совершенно спокойно его отпустить. Это не вопрос выживания. Просто нужно договориться с другим клубом. Вот и все, – отметил Алексей Игонин.

– Обидно, что так получилось с Венделом? – Одна из задач – растить молодежь. Поэтому процесс идет. На этом не заканчивается формирование команды. Мне кажется, это вполне естественный процесс. Это могло произойти как чуть раньше, так и чуть позже. Непонятно, может и внешнеполитические истории тут впутанны. Если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов, то Вендел мог бы уйти и раньше. Он может и не скрывал перед руководством свою задачу перейти в европейский клуб. Не вижу в этой истории ничего особо неприятного.

По данным журналиста Фабио Алейшо, вылет полузащитника «Зенита» из Бразилии сегодня задержался из-за смерти его дедушки.

Источник