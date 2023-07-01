Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в петербургский клуб.

«Я был удивлен. Во-первых, потому что Марио ассоциировался с ЦСКА, никогда не слышал в кулуарах, что мы хотим или у нас есть возможность его взять. Мне звонят из другого клуба, спрашивают: «Это правда?» Я не знал, сказал: «Нет, вранье». Оказалось, правда. Если он будет играть, как в ЦСКА, поможет «Зениту», – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Фернандес с 2012 года выступал за ЦСКА. В мае прошлого года 32-летний футболист объявил о решении приостановить свою карьеру, однако в декабре начал выступать за «Интернасьонал» на правах аренды. В мае президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил о возвращении защитника в московский клуб, но переход не состоялся из-за требований «Интернасьонала» по компенсации за игрока.

На этой неделе появилась информация, что «Зенит» ведет переговоры с Фернандесом. Стороны могут подписать контракт на 3 года, а зарплата футболиста в петербургском клубе составит 2 млн евро за сезон.

Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 3 млн евро.

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