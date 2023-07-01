Все о Зените
Блог

Аршавин назвал условие, при котором Фернандес будет полезен «Зениту»

Марио Фернандес Марио Фернандес
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Клубы Клубы
Зенит Зенит
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Футбол Футбол

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в петербургский клуб.

«Я был удивлен. Во-первых, потому что Марио ассоциировался с ЦСКА, никогда не слышал в кулуарах, что мы хотим или у нас есть возможность его взять. Мне звонят из другого клуба, спрашивают: «Это правда?» Я не знал, сказал: «Нет, вранье». Оказалось, правда. Если он будет играть, как в ЦСКА, поможет «Зениту», – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Фернандес с 2012 года выступал за ЦСКА. В мае прошлого года 32-летний футболист объявил о решении приостановить свою карьеру, однако в декабре начал выступать за «Интернасьонал» на правах аренды. В мае президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил о возвращении защитника в московский клуб, но переход не состоялся из-за требований «Интернасьонала» по компенсации за игрока.

На этой неделе появилась информация, что «Зенит» ведет переговоры с Фернандесом. Стороны могут подписать контракт на 3 года, а зарплата футболиста в петербургском клубе составит 2 млн евро за сезон.

Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 3 млн евро.

Источник

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий