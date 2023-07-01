Во время репортажа с матча Кубка Премьер, в котором «Зенит» принимал «Нефтчи», Георгий Черданцев освежил эфир недостижимым уровнем фактчекинга.

Георгий внезапно заявил, что Клаудиньо в новом сезоне, вероятно, будет наигрываться Семаком в центре поля. Если вы не следите за «Зенитом», Клаудиньо почти весь прошлый сезон играл в центре. Вскоре бразильцу досталось еще раз: «В матче на Кубок с «Волгой» Клаудиньо, например, уже играл в центре поля». В реальности Клаудиньо даже не отправился на игру в Ульяновск.

С историей тоже не задалось: Черданцев сказал, что последний матч между российскими и азербайджанскими командами сыгран в 2014 году – хотя в квалификации Лиги Европы-2019 тульский «Арсенал» встречался с тем же «Нефтчи».

Символический удар перед началом матча выполнил боец UFC Петр Ян, однако Георгий прозвал его «знаменитым боксером».

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