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«Я это делал ещё 20 лет назад»: Радимов не понимает, в чем сложность забить пенальти Акинфееву

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался по поводу серии пенальти в Суперфинале Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром». Армейцы обыграли «Краснодар» в послематчевых пенальти. Вратарь ЦСКА Акинфеев совершил два сейфа в серии послематчевых пенальти. Благодаря первому вратарь оставил свою команду в игре, а уже вторым принес ей победу.

«Не понимаю, что сложного забить пенальти Акинфееву? Я это делал ещё 20 лет назад! И уже тогда Игорь тоже выходил с ленточки до удара, причём метров на пять!» - написал Радимов в своем телеграмм-канале.

Также Радимов прикрепил к посту видео того самого пенальти. В ответном мачте 1/8 Кубка премьер-лиги  экс-зенитовец реализовал 11-метровый в ворота Акинфеева. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу ЦСКА, но питерский клуб всё равно прошел дальше за счёт гостевого года Радимова(3:3). Этот турнир появился в 2003 году. «Зенит» его выиграл и больше Кубок премьер-лиги не проводился.

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1 комментарий

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tommy_hell_trigger
Написал Радимов в своем телеграмм-канале и махнул еще одну рюмку
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