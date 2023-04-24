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Сергеев надеется, что скоро будет показывать такую же результативность, как Малком

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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о личных и командных целях в ближайших матчах.

«Когда будет такая же результативность, как у Малкома? Дай Бог, в скором времени. Скоро могу стать чемпионом России во второй раз? Посмотрим, надо еще выиграть. Впереди еще пять туров, пока загадывать не хочу», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

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Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советом в январе 2022 года. Соглашение 27-летнего форварда с петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Портал Trasfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне РПЛ Сергеев провел за «Зенит» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 6 результативных передач. Малком возглавляет список лучших бомбардиров лиги текущего сезона. На счету бразильца 22 мяча в 25 матчах.

Вчера, 29 апреля, Малком оформил покер в ворота «Крыльев Советов» (5:1) в матче 25 тура РПЛ.      После 25 туров «Зенит» с 61 очком занимает 1 место в РПЛ. «Ростов» с 50 очками расположился на втором месте. Третье место занимает «Спартак» с 49 очками. В следующем туре «Зенит» на домашней арене встретится со «Спартаком». Матч пройдет в воскресенье, 7 мая. 

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