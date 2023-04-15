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Александр Прудников: «У «Зенита» может умереть 11 человек, но еще 22 останутся, у них три состава»

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Экс-форвард «Спартака» Александр Прудников считает, что состав санкт-петербургского «Зенита» переживет уход любого количества лидеров, и красно-белым не стоит рассчитывать на борьбу за титул с сине-бело-голубыми.

«Навяжет ли «Спартак» в следующем сезоне «Зениту» более серьезную борьбу за чемпионство, если у петербуржцев будет обновление состава? Что мешает «Спартаку» сейчас навязать борьбу и с этими игроками? «Зениту» не нужен будет период становления, у них три состава. У них может умереть 11 человек, но всё равно еще 22 останутся. Какое вообще обновление состава?  Ну, допустим, уйдет Малком из «Зенита», придут другие. Они собирают лучших футболистов в стране. Не понимаю, что сейчас мешает «Спартаку» обыгрывать кого-то и стать чемпионом. Они просто проиграли свои игры с командами из середины таблицы», — приводит слова Прудникова Legalbet.

«Зенит» становился чемпионом РПЛ последние четыре сезона подряд.

Петербуржцы выигрывали золотые медали чемпионата России в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах. Все эти победы были одержаны под руководством главного тренера Сергея Семака.

«Спартак» последний раз становился чемпионом РПЛ в 2017 году, когда командой руководил итальянский тренер Массимо Каррера. Чемпионство 2017 года – единственное для «Спартака» за последние 20 лет.

Нападающий «Зенита» Малком в одном из своих интервью зарубежным СМИ не исключил варианта, что покинет российский клуб летом, из-за бессрочной дисквалификации России в еврокубках. В СМИ в различное время появлялась информация о возможном уходе большинства иностранных лидеров «Зенита».

После 22 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 54 очками. «Спартак» занимает 3-е место с 42 очками.

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3 комментария

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Любовь Мелехова
Ответ Дмитрий9779
Второй состав:Васютин,Чистяков,Алип,Адамов,Круговой,Козлов,Бакаев,Ерохин,Мантуан,Сергеев(Кассьерра),на что этот состав наиграет?И это при условии,что все здоровы. Кто те мифические люди(игроки),которые входят в третий состав?
Вероятно, он имел в виду еще и Зенит-2, который играет во 2 лиге.
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Shamarin
Ответ Дмитрий9779
Второй состав:Васютин,Чистяков,Алип,Адамов,Круговой,Козлов,Бакаев,Ерохин,Мантуан,Сергеев(Кассьерра),на что этот состав наиграет?И это при условии,что все здоровы. Кто те мифические люди(игроки),которые входят в третий состав?
Ему виднее. Да и вообще при Романцев такого не было!
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Дмитрий9779
Второй состав:Васютин,Чистяков,Алип,Адамов,Круговой,Козлов,Бакаев,Ерохин,Мантуан,Сергеев(Кассьерра),на что этот состав наиграет?И это при условии,что все здоровы.
Кто те мифические люди(игроки),которые входят в третий состав?
+2
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