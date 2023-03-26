Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Зенит будет первый, несмотря на последние неудачи. Потенциально это самая сильная команда. Самое важное, на мой взгляд, на протяжении последних нескольких лет не было видно, что в команде нарушен коллективный дух. Там хороший микроклимат. Непросто каждый год быть высоко мотивированными, когда побеждаешь. Победить легче, чем удержать свое звание.

В коллективах происходят изменения, уровень мотивации часто падает, а сохранить боевой настрой и тонус крайне сложно. До сегодняшнего дня Семаку удавалось с этим справиться. В любом случае, у них шансы забрать чемпионство выше, чем у других команд», — сказал Гаджиев.

«Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. На втором месте находится «Ростов» (41). «Спартак» замыкает тройку лучших команд отечественного чемпионата с 40 баллами. В 21-м туре чемпионата России «сине-бело-голубые» примут у себя «Урал». Матч пройдет 1 апреля в 19:00 по московскому времени.

Источник: vprognoze.ru