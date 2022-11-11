«Амкал» уволил Бабина. Команда только в последнем туре вышла в плей-офф, до этого начали уходить игроки

Перед 9-м туром Winline Медиалиги Герман уволил из «Амкала» главного тренера Юрия Бабина. Из команды начали уходить игроки, до последнего тура «Амкал» не обеспечил себе плей-офф, что и подтолкнуло босса клуба к действию. Бабин руководил «Амкалом» в 8 официальных матчах. Этот короткий путь мы собрали в один текст.

В августе 2022 года в матче за бронзовые медали МКС-2022 2Drots обыграли Амкал (1:0), прервав их беспроигрышную серию против «дротов». Но эта игра запомнилась не этим – Денис Иванович Зубко, возглавлявший «Амкал» с начала 3-го сезона, покинул команду.

Герман решил, что «Амкалу» нужен новый импульс в виде нового тренерского штаба, поэтому решил найти замену Зубко. Выбор пал на Юрия Бабина – бэкграунда в медийном футболе у него не было, ранее он тренировал команды ЛФЛ формата 8х8 и 11х11. Герман говорил, что Бабин больше подходил «Амкалу», так как другие кандидаты на роль главного тренера хотели больше профессионализма от команды.

спорных моментов. Контракт был рассчитан до нового года – дальше Герман должен был принимать решение с командой. Стартовал Бабин в «Амкале» в 1/64 финала Фонбет Кубка России с питерской «Звездой» – основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти команда проиграла (2:4). В игре было очень много

После Кубка «Амкал» дебютировал в Winline Медиалиге. В 1-м туре ярко обыграли бразильцев из Tamo Junto (3:2), Во 2-м вырвали победу в добавленное время у ФК «10» на «Открытие Банк Арене» (2:1).

Но после «Амкал» очень долго не мог победить. Ничья с «Родиной Медиа» (1:1), поражение от «На Спорте» (1:2): незабитый пенальти и травма Гасилина, тотальное доминирование соперника и лишь утешительный гол с пенальти Левшука в конце матча. Нулевая ничья с «Броуками» без моментов. Победа над Reality в прощальном матче Прокопа (4:2) и вялые 1:1 с «Бей Беги», которые почему-то решили, что не выходят в плей-офф (хотя шансы еще были) и выпустили на поле девушек и ребенка.

Итак, к 7-му туру команда одержала 3 победы, 2 ничьи и потерпела 1 поражение. Фанаты «Амкала» явно ожидали от команды большего. Также напрягало, что начали уходить футболисты. Кашай заявил, что покидает клуб из-за разногласий с тренером: «Инициатива не моя, долго пытался поменять ситуацию, но «тренер» категоричен, на контакт не идет».

На этом история не закончилась: после 8-го тура команду покинул Ларионов. Федос в передаче «Это медиафутбол, бро!» заявил, что у Ларионова также были недопонимания с тренером. Следом за Ларионовым Фил Воронин выложил пост в своем телеграм-канале «Ай джаст ванна Фил», в котором показано неотправленное сообщение Герману о том, что он хочет взять паузу. Кашай не оставил пост Фил без комментария и назвал Бабина физруком: «Ну, если даже Фил хотел это отправить, то, скорее всего, ничего хорошего не происходит в коллективе под руководством этого тренерского штаба. Как главный Физрук всегда говорит – тренерский штаб». Обстановка внутри клуба явно накалилась – 9 ноября утром Герман объявил, что Юрий Бабин уходит в отставку: «Не получилось поймать общий вайб». Сибскана прокомментировал уход главного тренера: «Если вкратце резюмировать, то мера, наверное, вынужденная. Все-таки как-то не получилось у Бабина совладать с коллективом».

Об увольнении Бабина в «Амкале» знали еще в понедельник, об этом в своем телеграм-канале написал Федос:

«О том, что «Амкал» расстается с Юрием Бабиным, мы узнали в понедельник днем, но Герман попросил нигде и никому не рассказывать до выхода видоса.

На круглом столе у Севы я отвечал на вопросы Некита и пацанов об «Амкале» и тренере, уже зная, что Бабин с нами больше не работает. Но все равно был уверен, что где-то как-то просочится, кто-то случайно проговорится – и инфа появится в телеграм-каналах.

Не просочилась. Вот вам и ответ на вопрос, какой коллектив в «Амкале».

Таким получился путь Юрия Бабина в «Амкале». И. о. главного тренера стал Василий Маврин, который сейчас не может играть из-за перелома ноги. Получается, «Амкал» вернулся к истокам – в первом сезоне Герман со сломанной ногой был тренером команды. Получится ли у Маврина добиться успехов в качестве главного тренера? Начали с тяжелой победой над «Ромой» в 9-м туре, которая гарантировала «Амкалу» плей-офф. Следим дальше.

Фото: телеграм-канал Бабина // Winline Media Football League // скриншоты матчей «Амкала» на МКС и в Фонбет Кубке России