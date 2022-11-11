«Амкал» уволил Бабина. Команда только в последнем туре вышла в плей-офф, до этого начали уходить игроки
Перед 9-м туром Winline Медиалиги Герман уволил из «Амкала» главного тренера Юрия Бабина. Из команды начали уходить игроки, до последнего тура «Амкал» не обеспечил себе плей-офф, что и подтолкнуло босса клуба к действию. Бабин руководил «Амкалом» в 8 официальных матчах. Этот короткий путь мы собрали в один текст.
В августе 2022 года в матче за бронзовые медали МКС-2022 2Drots обыграли Амкал (1:0), прервав их беспроигрышную серию против «дротов». Но эта игра запомнилась не этим – Денис Иванович Зубко, возглавлявший «Амкал» с начала 3-го сезона, покинул команду.
Но после «Амкал» очень долго не мог победить. Ничья с «Родиной Медиа» (1:1), поражение от «На Спорте» (1:2): незабитый пенальти и травма Гасилина, тотальное доминирование соперника и лишь утешительный гол с пенальти Левшука в конце матча. Нулевая ничья с «Броуками» без моментов. Победа над Reality в прощальном матче Прокопа (4:2) и вялые 1:1 с «Бей Беги», которые почему-то решили, что не выходят в плей-офф (хотя шансы еще были) и выпустили на поле девушек и ребенка.
Итак, к 7-му туру команда одержала 3 победы, 2 ничьи и потерпела 1 поражение. Фанаты «Амкала» явно ожидали от команды большего. Также напрягало, что начали уходить футболисты. Кашай заявил, что покидает клуб из-за разногласий с тренером: «Инициатива не моя, долго пытался поменять ситуацию, но «тренер» категоричен, на контакт не идет».
На этом история не закончилась: после 8-го тура команду покинул Ларионов. Федос в передаче «Это медиафутбол, бро!» заявил, что у Ларионова также были недопонимания с тренером.
Следом за Ларионовым Фил Воронин выложил пост в своем телеграм-канале «Ай джаст ванна Фил», в котором показано неотправленное сообщение Герману о том, что он хочет взять паузу. Кашай не оставил пост Фил без комментария и назвал Бабина физруком: «Ну, если даже Фил хотел это отправить, то, скорее всего, ничего хорошего не происходит в коллективе под руководством этого тренерского штаба. Как главный Физрук всегда говорит – тренерский штаб».
Обстановка внутри клуба явно накалилась – 9 ноября утром Герман объявил, что Юрий Бабин уходит в отставку: «Не получилось поймать общий вайб».
Сибскана прокомментировал уход главного тренера: «Если вкратце резюмировать, то мера, наверное, вынужденная. Все-таки как-то не получилось у Бабина совладать с коллективом».
Об увольнении Бабина в «Амкале» знали еще в понедельник, об этом в своем телеграм-канале написал Федос:
«О том, что «Амкал» расстается с Юрием Бабиным, мы узнали в понедельник днем, но Герман попросил нигде и никому не рассказывать до выхода видоса.
На круглом столе у Севы я отвечал на вопросы Некита и пацанов об «Амкале» и тренере, уже зная, что Бабин с нами больше не работает. Но все равно был уверен, что где-то как-то просочится, кто-то случайно проговорится – и инфа появится в телеграм-каналах.
Не просочилась. Вот вам и ответ на вопрос, какой коллектив в «Амкале».
Таким получился путь Юрия Бабина в «Амкале». И. о. главного тренера стал Василий Маврин, который сейчас не может играть из-за перелома ноги. Получается, «Амкал» вернулся к истокам – в первом сезоне Герман со сломанной ногой был тренером команды. Получится ли у Маврина добиться успехов в качестве главного тренера? Начали с тяжелой победой над «Ромой» в 9-м туре, которая гарантировала «Амкалу» плей-офф. Следим дальше.
Фото: телеграм-канал Бабина // Winline Media Football League // скриншоты матчей «Амкала» на МКС и в Фонбет Кубке России
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