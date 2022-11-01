Комик Денис Дорохов классно сыграл в касание и почти отдал голевую в Медиалиге – подвела штанга!

В матче 8-го тура Winline Медиалиги «Десятка» – Tamo Junto едва не произошло что-то по-настоящему великое. Денис Дорохов в касание мастерски скинул на Голышева, а тот пробил в штангу.

Да, Дорохов чуть не сделал ассист в Медиалиге. Тот самый Дорох, который еще летом вообще ничего не знал о футболе. Хотя нет, одно слово знал.

В 2021 году Азамат Мусагалиев на «Коммент Шоу» рассказал об интересе Дениса Дорохова к игре (а точнее, о его отсутствии).

«Дорохов вообще ничего не знает про футбол. Единственное – он где-то услышал слово «Тоттенхэм», и ему понравилось это слово. И вот, как только речь заходит о футболе – у нас очень много ребят любит футбол, мы сидим, разговариваем про футбол – Дорохов просто вкидывает: «А как там «Тоттенхэм» сыграл?» И все на полном серьезе сидят, никто не знает, что он не понимает, о чем он спрашивает, и такие: «Слушай, «Тоттенхэм», ну у них сейчас чехарда с тренерами...» Он отвечает: «Да?...» И дальше все. Он больше не знает, что говорить даже», – сказал Азамат.

Но недавно Дорохов заявил, что начинает болеть за ЦСКА: «Я никогда не болел ни за кого – начинаю болеть за ЦСКА в первую очередь, потому что у меня дед военный», – сказал Денис.

Сейчас же Денис – один из президентов «Десятки». Активно принимает участие в жизни команды и даже выходит на поле. Кто-то вообще мог себе представить пару месяцев назад, что Дорох будет играть в футбол?