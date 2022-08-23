«Мы никогда не покупали игры, боролись за справедливость, вскрывали гнойники российского футбола». Прощальная колонка Заремы Салиховой

«Спартак» превыше всего».

Все просто. У меня была мечта увидеть шарик с надписью «Спартак» на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов и чтобы наши парни играли в еврокубках. Только представьте: парни, рожденные в больших и маленьких городах России, слушают знакомый каждому гимн, а с трибун на них смотрят болельщики из самых разных уголков страны, их мамы, отцы, бабушки и дедушки, первые тренеры и все, причастные к этому успеху.

Ради того, чтобы «Спартак» пошумел в евровесне и регулярно участвовал в еврокубках, мне удалось ценой неимоверных усилий пригласить шеф-скаута из ПСЖ. Он — первый и единственный, кто выполнил мои пожелания, а все новички были подписаны еще до начала сборов. Во время сборов практически все игроки основы продлили контракты.

Наиль Умяров часто вспоминает, как Лука готовил пасту. А я расскажу, как Лука подбирал игроков, словно это ингредиенты идеального блюда: кто-то — тонкий и пикантный, кто-то — с остротой. Главное, не переборщить, и обязательно, чтобы все сочеталось. Получился тот «Спартак» от шефа Луки Каттани: молодой и дерзкий. Мы с нетерпением ждали встречи с «РБ Лейпцигом» Доменико Тедеско. Такая драматичная жеребьевка могла случиться только со «Спартаком». Но не дождались, а моя мечта услышать гимн евровесны была разбита вдребезги.

К сожалению, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы — это печальная реальность. В данный момент футбольное сообщество может делать вид и обещать, что все будет хорошо, но индустрия не выживет без международных турниров, лучших игроков, опыта, сотрудничества. Сейчас мы просто доедаем остатки былого.

Частные футбольные клубы вымрут как вид, не получая дивидендов от основных бизнесов, транзакции по трансферам будут недоступны, софт и современные решения в IT, международное сотрудничество в бизнесе и социальной сфере уже исчезает. Останутся только монополии и их монополистичный футбол. Такого нет ни в одной европейской стране. Еще вчера на «Спартак» смотрели с восхищением: один из лучших стадионов Восточной Европы, сеть академий от Балтики до Тихого океана, неповторимая история, резонирующие медиапроекты и громкие победы в Лиге Европы. Еще вчера за столом переговоров с City Football Group, во время многочисленных встреч мы понимали, что мы — желанный клуб в рамках международного бизнеса. Нас хвалили и хотели помочь стать еще лучше.

Еще вчера в нашем трансферном списке реальными кандидатами и участниками переговоров были лучшие молодые игроки из европейских клубов. Еще вчера про нас снимал сериал Amazon Prime «Спартак: все или ничего», международные бренды желали успеть договориться о сотрудничестве перед столетием клуба, мы должны были стать самым диджитальным клубом — клубом, который делает заметные для всего мира вещи не только в медиа и на футбольном поле, но и в маркетинге, и в коммерции, а также: молодые перспективные тренеры, опытные игроки и, конечно же, талантливая молодежь со всей России.

Чтобы клуб стал таким, каким вы видите его сейчас, я училась в Университете Барселоны, окончив его с отметкой «отлично», а благодаря дизайнерам клуба это была лучшая презентация проекта в истории Университета. В целом я потратила ровно два года жизни, порой ставя «Спартак» выше интересов семьи, детей. В отношении меня, моей семьи, моей команды, моих тренеров и наших игроков было многое: предательства, лицемерие, сливы, обманы, ненависть общественности и так называемых экспертов и блогеров. Но я запомню не это. Я запомню, как на моих глазах Доменико Тедеско «с мясом» вырывал в Грозном серебро РПЛ впервые за девять лет: эти медали в нашей «Газпром-лиге» можно приравнять к золотым.

Запомню прекрасную Лигу Европы, когда ребята бились на поле за ромб и за свое собственное имя. Только команда знает, как у них это получилось. Моя самая большая боль: мне не удалось весной 2021-го сделать так, чтобы увидеть тандем Доменико Тедеско и Луки Каттани. Уверена, с ними мы бы обязательно загнали орла «Бенфики» в клетку и прошли квалификацию Лиги чемпионов.

Спасибо Паоло Ваноли, который отказался поехать в «Тоттенхэм» вместе с Антонио Конте, чтобы подарить победу в Кубке России, которой не было у нас 19 лет. И я запомню прогресс игроков на пути от Академии им. Федора Черенкова или неизвестных клубов из Швеции до важнейших побед в их карьерах. Не судите строго игроков, разорвавших контракты с клубом, цените еще больше тех, кто остался.

Запомню счастливые глаза сотен детей и их родителей, которым помог фонд «Спартак — детям». Кстати, за эти два года ни один журналист не поинтересовался нашими благотворительными проектами. Спасибо игрокам, которые с радостью помогали исполнить детские мечты. Вы — настоящие герои.

Запомню работу 24/7 с теми, кто верил в мои идеи и также мечтал запускать первыми в России коммерческие проекты, а потом также расстраивался, когда к столетию клуба мы оказались ни с чем, наши спонсоры и партнеры вынужденно уходили, как песок сквозь пальцы. «Спартак» — это один раз и навсегда. Это люди, это дом, религия, это культурный код и место, которое не прощает трусость, слабость или безволие.

В «Спартаке» можно успешно работать, только если знаешь, зачем ты сюда пришел, если видишь цель и возможности. К сожалению, я не вижу возможностей, не вижу ресурсов что-то изменить. Столько раз мы посылали письма с предложениями мероприятий по поддержке футбола в России, подсвечивали острые проблемы, которые надо оперативно решить. Все тщетно.

На протяжении всей своей истории с момента основания братьями Старостиным «Спартак» был самым честным клубом, самым искренним клубом, был союзом людей, не желающих идти на поводу у системы, гнущим свою линию до конца, где «один за всех, и все за одного». Мы никогда не покупали игры, боролись за справедливость, вскрывали гнойники российского футбола, чтобы вся система стала лучше функционировать.

Выражаю огромную благодарность в первую очередь сотрудникам клуба. Они классные, молодые, идейные и бесконечно верные ромбику трудяги, которые работают на благо клуба 24 часа в день, 7 дней в неделю. Этот сплоченный коллектив — моя гордость. «Спартак» — это не только 11 на поле плюс тренер и несколько ребят на замену. Это место, где каждый рос и реализовывался, ставил свои личные амбициозные цели гораздо выше, чем KPI. «Спартак» — это энергия, страсть и огромное желание отдаваться. Клуб «Спартак» — это про верность и честность.

Выражаю благодарность Гильермо Абаскалю, который в этот сложный период согласился возглавить клуб. Я точно знаю, что эти парни все смогут. Их собирали, как пазл, чтобы один подходил к другому. Поверьте, среди них нет равнодушных. Здесь нет парней, кто пришел за контрактом. Каждый очень хочет играть и побеждать. У этой команды горят глаза. Истинным болельщикам хочется сказать: не критикуйте тренера и не вешайте ярлыки раньше времени. Ему тяжело. Ушел спортивный директор, который его выбрал из целого списка кандидатов. Ушли владельцы, которые доверяют ему. Поддержите тренера!

Я по-прежнему доверяю только иностранным специалистам. Но и среди российских специалистов тоже есть профи. Только в нашей команде три выпускника школы «Чертаново». Эта школа дала в свое время больше игроков молодежной сборной, чем академии «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» вместе взятые.

Любимым хейтерам и завистникам хочу посоветовать встать с продавленных диванов, покинуть студию «Матч ТВ» и больше внимания уделять своим семьям, ментальному здоровью и найти в жизни новый смысл. Я горжусь моей молодой командой, в которой на поле выходят девять парней с российским паспортом и где Квинси Промес стал таким своим, лучшим номером 10 в новой истории. Это уже не тот «Спартак», который Леонид Арнольдович принял от Червиченко, в котором было 90 футболистов на балансе, где творился бардак.

Пожелания новым менеджерам? Сохранить то, что было сделано мной за последние два года, не закрывать фонд «Спартак — детям», ведь счастливые глаза родителей и детей — это самая важная победа, и, наконец, продлить контракт Селихова.

Оригинал текста – на сайте Oсторожно Media.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander