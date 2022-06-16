Страсти по Бакаеву. Колонка Заремы Салиховой об уходе игрока в «Зенит»

От редакции Sports.ru: это блог Заремы Салиховой, в котором она публикует личное мнение. Вы можете подписаться на блог, чтобы не пропускать новые записи. Трибуна Sports.ru – это платформа, где каждый болельщик и любой футбольный деятель может завести блог и высказывать любые мысли о спорте.

Итак, Бакаев нашел новый клуб, а оскорбления в адрес «Спартака», нашего менеджмента и меня лично продолжают литься. Значит, пришло время кое-что прояснить.

Это неправда, что переговоров по поводу Бакаева не было. Они начались 14 октября, но быстро прекратились. Изначально запросы были слишком далеки от финансовых возможностей клуба еще до событий 24 февраля.

Понятно, что для Бакаева Мозес не потолок – например, по ожиданиям по зарплате, агентской комиссии, подписному бонусу, бонусам за игры и достижения команды, бонусам за результативные действия. Самой возмутительной статьей предстоящих расходов стал «бонус за лояльность клубу». Это был удар ниже пояса, плевок в лицо. У клуба, который в том числе вложил немало средств, усилий и на воспитание младшего брата Зелимхана, а по факту получил лишь 15 миллионов рублей от «Рубина», просится надбавка, которую при переподписании не просили даже иностранцы. Все хотелки сохранены и станут пособием для будущих поколений, как нельзя воспитанникам академии вести переговоры.

Поэтому в интересах самого же Бакаева – сконцентрироваться на игре и прекратить раздавать интервью. И не надо стелить себе соломку, говоря, что все переговоры ведут отец и агент, а я «не в теме, я только на поле». Зелимхан уже взрослый мужчина, а не мальчик, за которого все решает папа. Два игрока от того же агента быстро и легко переподписали контракты, не ссылаясь на своих отцов, хотя они значительно моложе Зелимхана. Переподписался и другой футболист, за которого переговоры вел лично отец.

Клуб долго молчал, несмотря на адское давление не совсем чистоплотных блогеров и журналистов. Мы просили сторону Бакаева быть спокойнее в СМИ. На нас давили за то, что «Спартак» не может потерять своего воспитанника, к тому же сборника.

Как ни прискорбно, не всегда лучшими на поле – с потрясающей самоотдачей и желанием – оказываются воспитанники академии. Лучшими оказываются те, кто играет не только на себя, но и на общий результат команды.

«Воспитанник» – это не иждивенец, забота о котором пожизненно лежит на плечах клуба. Некоторые ветераны клуба без зазрения совести ставят знак равенства между этими понятиями в дешевых шоу на спортивном канале, принадлежащем «Газпром-медиа». До сих пор не понимаю, как бывшие футболисты, которые могли быть тренерами или просто уважаемыми легендами, в итоге выбирают профессию шутов и становятся самыми оголтелыми критиками новых футболистов и тренеров.

Возвращаясь к Зелимхану Бакаеву – истерия нарастала на протяжении всей весны. Подсчитывание игровых минут, дискуссии о заменах, постоянные вопросы тренеру – это не шло никому на пользу. Ни клубу, ни самому Зелимхану. Футбол – это прежде всего командная игра. Думаю, Сергей Богданович это тоже объяснит. Возможно, услышит в ответ: «Тренеру самому-то много чему еще научиться надо».

В «Спартаке» Бакаев получал шансы, даже в далеко не лучшие отрезки карьеры. Было достаточно игрового времени у каждого тренера.

Никакого конфликта у нас не было, даже несмотря на то, что он два раза отказался удовлетворить просьбу клуба по возврату номера 10 Промесу. Мелочь, но, к примеру, в «ПСЖ» Неймар красивым жестом сам предложил 10-й номер Месси. В случае с Зелимханом красивой истории, увы, не получилось.

У футболиста была прекрасная возможность уехать из России свободным агентом и выйти на новый уровень, доказать профессиональную зрелость. Видимо, «Челси», «Интер» и «Аякс» не пригласили (вспоминаю снова, что Мозес не Марадона, Промес – не потолок).

Его новый любимый клуб вывел на федеральный уровень старое видео, которое ранее афишировать не любили. Представители Бакаева и сам игрок стеснялись и говорили, что это «было по приколу», «было спето на спор». Оказалось, что это были просто слова.

«Зенит» подставил Зелимхана и показал, что может не только исполнить мечты любого футболиста в стране, но и заставить его плясать под свою дудку, как и весь РФС.

Зелимхану спасибо за голы и передачи в футболке «Спартака», но сейчас желаю поскорее освоиться в мурзинковых рядах и стать обладателем чемпионств и турниров, которые на берегах Невы выигрываются еще до первого свистка арбитра.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; РИА Новости/Алексей Даничев