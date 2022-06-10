Grazie, Paolo. Колонка Заремы Салиховой – об итогах сезона и Суперкубке с «Зенитом»

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Мы очень благодарны Паоло. С пониманием относимся к такому решению.

Он принял команду в непростой период, а по ходу работы с каждым днем ему и его помощникам становилось все труднее. Его коллеги катапультировались из России, успев купить билеты еще не с тремя пересадками до Германии. Однако он не бросил клуб в феврале и верил до последнего, что международная обстановка разрядится. Благодаря этой вере «Спартак» не посыпался, в отличие от «Динамо». Но чуда не произошло. Остается только со слезами на глазах сказать Паоло: «Спасибо»! Спасибо за важные победы. Спасибо за единение. Спасибо за то, что не было равнодушных ни в команде, ни среди сотрудников клуба. За то, что каждый стремился стать лучше.

И еще хочется сказать: «Прости». За всех диванных экспертов, которые ненавидели его с первого дня просто назло. За эшелон высказываний вечно негативных, завистливых, нереализовавшихся тренеров-ждунов на так называемом спортивном канале.

От души хочется пожелать работать в топ-чемпионате, как это случилось у Эмери и Тедеско. А мы, скорее всего, даже не сможем посмотреть трансляции этих матчей – если только они не пиратские или не подключим VPN.

Особая благодарность Антонио Конте – за то, что отпустил Паоло в «Спартак», ведь иначе у нас не было бы Кубка. Теперь у Конте есть n-ное количество лет для подготовки следующего помощника, тренера-победителя для «Спартака».

А если серьезно, то есть процессы, на которые мы не можем повлиять и контролировать. Уходят дорогие спонсоры, с которыми у клуба были налажены устойчивые взаимовыгодные отношения. Не появятся крутейшие продукты от новых иностранных партнеров. Стали экономически бессмысленны наши рекорды в социальных сетях. Теперь весь пыл направлен на внутреннего потребителя контента с нулевой доходностью, увы.

Вслед за спонсорами уходит тренер, который подарил болельщикам незабываемую победу в Кубке. Эту победу у нас никто не отнимет. Done ✅. Только раньше мы после этого успеха играли бы в Европе и прославляли там имя «Спартака», росла бы трансферная стоимость игроков – и болельщики без Fan ID, но с пивом в руке посетили бы матчи любимой команды. Медиа выпустили бы новые ролики наподобие тех, что с Молодым Папой, поджаренными макаронами и попытками загнать орла в клетку. Но все разлетелось, как карточный домик. Full House не собрать теперь никому.

Впереди – Суперкубок. У меня к этому суперфиналу отношение скептически-ироничное. Мероприятие еще более забавное, чем Кубок Матч Премьер, от которого «Спартак» отказался в этом году. Выигрыш и раньше не давал ничего существенного, а в случае проигрыша – много разных «фууу». Удачи ЦСКА, пусть они разбавят все оттенки голубой формы.

Сам факт, что место и время проведения Суперкубка не были определены заранее – до финала Кубка России – уже говорит обо всем. Хотя сейчас принято затягивать оооочень надолго – будь то принятие нового лимита на легионеров или решение о количестве команд в лиге. Зато есть время и регламенты новые выдумать – например, с чего-то вдруг проводить не одну игру, а две. В руководстве РФС топ-менеджмент «Газпрома» находится явно не для того, чтобы такой матч игрался на нейтральном поле.

Смешат лозунги тех, кто говорит: «Выходите и бейтесь!» Благородные лозунги во имя интересов «Зенита». У нас наивных нет. Вы хотите устроить игрища для потехи кого? Кстати, мы даже новый ролик снимать не планируем, не стоит это событие какого-либо креатива. Да и прежнее промо будет актуально еще не один год.

Логика РФС ясна. Раньше помимо «Зенита» нужна была команда, которая может добывать очки для общей корзины России, поэтому с нами как-то считались. А теперь можно не церемониться.

Питер потерял финал Лиги чемпионов? Обидно. Но это проблема города, а не клуба.

А сколько потерял «Спартак» – как в финансовом плане, так и в игровом – ни один российский клуб так не пострадал этой весной! Где наш плей-офф Лиги Европы? Что-то никто не дает за это преференций.

Есть предложение: пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед, нашьет всем игрокам костюмы супергероев и устраивает поздравительные коридоры хоть каждую неделю, транслируя все свои матчи в кинотеатрах по всей стране. Звезды недостающие тоже пусть пришьет. Тогда, возможно, произойдет рокировка, и… следующему фарму разрешат стать чемпионом один разочек.

Играть или бойкотировать – вот что обсуждают болельщики, а не футбол, которого больше нет. Даже судей еще не назначили, а шоу уже началось.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Даничев