Президент с пятью Кубками чемпионов.

На 87-м году жизни умер Сильвио Берлускони. До его прихода «Милан» 7 лет не брал никаких титулов, а с ним стал не только сильнейшим клубом мира, но и самым прогрессивным – в тактике, медицинском оснащении и условиях для тренировок.

До покупки «Милана» жена Берлускони называла одним из его плюсов равнодушие к футболу

К сорока годам Берлускони преуспел в строительном бизнесе и занялся телевидением. Он преодолел запрет на прямые эфиры и новостное вещание для частных каналов и пленил аудиторию американским развлекательными контентом и цветной картинкой.

Тогда же, во второй половине 70-х, Сильвио заинтересовался акциями «Милана», на который ходил в юности с отцом и братом. Он обещал ограничиться ролью вице-президента и купить восходящую звезду Паоло Росси, но владелец клуба Феличе Коломбо сомневался, что Берлускони утешится только этим, и отказал.

Но в 1980-м Коломбо и двух игроков арестовали по делу о договорняках и ставках, а «Милан» скинули в Серию В. После возвращения вылетели уже по спортивному принципу и снова быстро поднялись, но новый босс Джузеппе Фарина утопал в долгах, а клубную базу сдавали под корпоративы.

Фарина несколько месяцев обсуждал с Берлускони продажу «Милана» и требовал вдвое больше, чем предлагали. Все разрешилось в феврале 1986-го: Фарина скрылся от судебного преследования в Намибии, и Берлускони стал 21-м президентом в истории «Милана». Хотя долго сомневался, нужно ли ему это.

Сильвио следил за рейтингом популярности бизнесменов и опасался, что покупка одного из трех главных клубов Италии настроит против него болельщиков двух других – «Юве» и «Интера». К тому же с годами он остыл к «Милану» настолько, что жена называла одним из его главных плюсов равнодушие к футболу.

В 1981-м Берлускони оплатил игру Кройффа за «Милан» на клубном ЧМ

Он оставался болельщиком, но в куда большей степени был бизнесменом. В 1981-м оплатил игру Йохана Кройффа за «Милан» на неофициальном клубном ЧМ, но и тогда заботился скорее о рейтингах Canale 5, который рушил футбольную монополию Rai.

Все изменил разговор с одним нефтяником, который рвался спасти «Милан» и звал Берлускони в долю.

– Мне придется вложить 50 миллиардов лир [около $25 млн], – говорил Сильвио, – и без гарантии хоть какой-то отдачи.

– Да какие 50 миллиардов? Продай Барези с Мальдини и получишь кучу денег. Ты будешь зарабатывать, а не тратить.

Услышав это, Берлускони забыл о рейтингах бизнесменов. В нем проснулся юноша, который болел за «Милан» еще на «Арене Чивика» и обожествлял шведского бомбардира Гуннара Нордаля.

Теперь он боялся уже не потери популярности, а что кто-то вроде этого нефтяника надругается над его детской любовью и продаст лучших игроков. Сильвио не мог этого допустить, поэтому поручил переговоры о приобретении клуба другу и компаньону – Адриано Галлиани, десять лет рулившему «Монцой».

Покупку «Милана» они отметили 20 февраля 1986-го в ресторане «Жюль Верн» на Эйфелевой башне. Именно там, потому что в тот день Берлускони еще и запустил первый частный телеканал Франции: для этого пришлось везти в Париж кассету с записью концерта Азнавура, Рамазотти и Стинга.

Приглашать только мировых звезд Берлускони хотел и в «Милан». Правда, при изучении финансовых отчетов выяснилось, что долгов у клуба сильно больше, чем казалось. Но Сильвио разобрался с этим и перешел к следующей задаче – найти спортивного директора.

Берлускони хотел лучшего в стране – Итало Аллоди, архитектора великого «Интера» 60-х. Но в 1986-м тот был увлечен строительством чемпионского «Наполи» вокруг Марадоны и влип в новый ставочный скандал, так что Галлиани предложил менее очевидный вариант: бывшего нападающего «Монцы» Арьедо Брайду.

Наигравшись, Брайда стал в том же клубе спортивным директором и работал так здорово, что уже через три года перешел в «Удинезе», а 1 марта 1986-го воссоединился с Галлиани в «Милане». Так сложилась триада, руководившая «Миланом» больше 25 лет.

Берлускони нарушил монополию «Юве» на талантов Бергамо и доверился тренеру из Серии В

Обычно Галлиани с Брайдой что-то предлагали (например, уволить Фатиха Терима после двух поражений в 13 матчах, чтобы не упустить Анчелотти), а Берлускони благословлял или нет. Так вышло с первой трансферной целью «Милана» – еще одним экс-форвардом «Монцы» Даниэле Массаро.

Второй переход инициировал сам Берлускони. 29 марта 1986-го он приехал с Галлиани на четвертьфинал Евро U-21 Италия – Швеция в Бергамо и остался в восторге от полузащитника «Аталанты» Роберто Донадони, который начал атаку, завершенную победный голом Джанлуки Виалли.

– Купим его! – предложил Берлускони.

– Это будет непросто, – предупредил Галлиани. – Обычно «Аталанта» отдает лучших игроков «Ювентусу».

– Мы изменим это.

Через несколько дней Берлускони пригласил президента «Аталанты» Чезаре Бортолотти на свою виллу в Аркоре и закрыл вопрос – Донадони стал игроком «Милана».

11 мая 1986-го Берлускони так же ловко склонил босса «Сампдории» Паоло Мантовани к продаже Виалли. Оставалось договориться с Джанлукой. Переговоры получились короткими и в автобиографии Галлиани уместились на одной странице.

– Извините, а в Милане есть море? – спросил Виалли.

– Нет, но есть озеро. Такое же красивое, как море.

– Простите, но я не могу жить без моря.

Упустив Виалли, Берлускони сохранил акцент на техничных игроках, и Галлиани утешил президента, подписав бразильского полузащитника «Ромы» Тониньо. Но в составе разрешалось иметь двух иностранцев, и главный тренер Лидхольм заблокировал трансфер – отказался жертвовать англичанином Рэем Уилкинсом.

И Тониньо ушел в «Сампдорию». 29 марта 1987-го он и Виалли забили «Милану» на «Сан-Сиро», и поражение 0:2 разозлило фанатов настолько, что в скамейку Лидхольма полетели камни. В следующем домашнем матче «Миланом» управлял второй тренер Фабио Капелло.

Через полтора месяца он обыграл ту же «Сампдорию» в дополнительном матче за выход в Кубок УЕФА – благодаря голу Даниэле Массаро.

Чуть раньше выяснилось, что главный тренер «Пармы» Арриго Сакки в шаге от соглашения с «Фиорентиной», и Берлускони поручил Галлиани: не допустить этого и привезти его в «Милан».

«Парма» Сакки очаровала Сильвио в товарищеском матче летом 1986-го. «Милан» победил 2:0, но соперник играл так смело, что Берлускони спросил Галлиани:

– В «Парме» есть игроки сильнее, чем наши?

– Пожалуй, нет. Они только что поднялись в Серию В.

– Тогда почему они играют лучше нас?

– Может, дело в тренере.

В сезоне-1986/87 «Милан» трижды нарвался на «Парму» в Кубке Италии – в группе и 1/8 финала: дважды проиграл со счетом 0:1, а после 0:0 на стадионе «Эннио Тардини» вылетел из турнира.

Дальше президент «Пармы» Эрнесто Черезини пригласил миланских гостей на ужин, и Берлускони до поздней ночи говорил с Сакки. Никаких обещаний и предложений – только диалоги о красоте в футболе.

Когда пришел черед переговоров, Арриго сказал, что готов работать в «Милане» за любые деньги. Галлиани дал 300 миллионов лир в год (около $150 тысяч) – на сто миллионов меньше, чем Сакки получал в «Парме».

– Но через год [в 1988-м] вы удвоите зарплату, если я возьму трофей, – предложил тренер.

– Хорошо, – ответил Галлиани.

– И еще раз удвоите в 1989-м, если я возьму два трофея.

– Хорошо, но договоримся, что трофеи – это скудетто и Кубок чемпионов.

– По рукам.

Позже Галлиани признался: «После 7-го и 5-го места в двух предыдущих сезонах я считал, что не слишком рискую, соглашаясь на эти удвоения».

Перед первым скудетто Берлускони просил игроков на месяц отказаться от секса

К другому риску Сакки склонил руководство перед закрытием трансферного окна-1987. Берлускони купил Ван Бастена с Гуллитом и полузащитника «Удинезе» Коломбо, о котором впервые услышал от Сакки, но тренер попросил еще и травматичного Анчелотти из «Ромы».

– Зачем нам игрок, который готов на 20%? – удивился Берлускони. – Я знаю о его проблемах с коленями.

– Колени меня не волнуют, – ответил Сакки. – Главное – голова в порядке.

Сильвио купил Карло, но через несколько месяцев пожаловался тренеру: «Ты взял дирижера, который не разбирается в музыке». 28-летний Анчелотти не сразу вписался в футбол Сакки, да к тому же поссорился с аргентинским любимчиком Берлускони Клаудио Борги.

Восхищенный дриблингом Борги в Межконтинентальном Кубке-1985, Сильвио перехватил его у «Юве», но быстро выяснилось, что Клаудио бегает медленнее, чем тренер «Милана» по физподготовке Винченцо Пинколини, а заодно ленив и эгоистичен.

В итоге Борги сослали в «Комо», а Анчелотти после критики президента тренировался сверхурочно и освоился в «Милане», став одним из самых авторитетных игроков команды.

«Любое решение Берлускони принимал после общения с игроками – чаще всего со мной и Барези, – вспоминал Карло. – Иногда он проводил в Миланелло целый день, выясняя наше отношение к тренеру».

После неудачного старта сезона-1987/88, когда многие ждали отставки Сакки, Берлускони сказал игрокам, что не уволит тренера и пригрозил: «Кто не будет его слушаться – вылетит из команды».

В мае 1988-го «Милан» боролся за первое место с действующим чемпионом «Наполи», и перед финишной прямой чемпионата Берлускони позвал команду к себе в Аркоре.

«Он взволнованно говорил, что «Милан» десять лет ничего не выигрывал, – вспоминал Сакки. – Сказал, что это судьбоносный момент для него, команды и города. И добавил: «Мы можем стать чемпионами – потратьте на это все силы. Пожалуйста, ради меня откажитесь на месяц от секса».

Все промолчали, только Гуллит покачал головой – и заявил: «Президент, я не могу бегать с полными яйцами». Газеты тут же вышли с заголовками: «Никакого секса в «Милане»!» Также написали, что команда получит премию только в случае чемпионства.

Это революционное нововведение Берлускони. Раньше даже игроки вылетавших команд получали премии за отдельные победы, но президент «Милана» как настоящий бизнесмен платил только за титулы».

Берлускони уступил Роберто Баджо бизнесмену по прозвищу Король Италии и через четыре года стал премьер-министром

После скудетто-1988 Берлускони и Сакки впервые поссорились. Командам Серии А разрешили выпускать третьего иностранца, и президент настаивал на возвращении Борги из «Комо», а тренер – на покупке Франка Райкарда.

«В 1988-м Борги сыграл за нас в товарищеском матче с «МЮ» и забил два или три мяча, что осложнило борьбу Сакки за Райкарда», – признал полузащитник «Милана» Кикко Эвани.

«Сакки собрал нас и сказал, что Борги совсем не подходит «Милану», что он игрок без позиции, – добавил Анчелотти. – Мы ответили: «Вы правы. Мы согласны и поддерживаем вас».

А потом позвонил Берлускони и назвал Борги новым Марадоной. Мы ему: «Президент, вы абсолютно правы». Мы искренне отвечали тренеру и лицемерили с президентом, потому что он платил нам зарплату».

В итоге Сакки пригрозил Берлускони годичным отпуском и добился покупки Райкарда. Обидевшись, Сильвио отдалился от «Милана», а по возвращении услышал от тренера: «Нельзя поступать, как обиженный муж, который отрезает яйца, чтобы отомстить жене».

В мае 1990-го гол Райкарда принес «Милану» второй подряд Кубок чемпионов, а его же дубль в декабре – второй подряд Межконтинентальный Кубок.

А вот чемпионом Италии «Милан» тогда не стал – и тоже второй год подряд. В 1989-м скудетто взял «Интер» Трапаттони, а в 1990-м – «Наполи»: из-за монеты, попавшей в голову Алемао, команда Марадоны получила техническую победу над «Аталантой» и обогнала на финише «Милан».

Доказывая, что Алемао симулировал, Берлускони заставил дворецкого кидать ему в голову монетку и легко поранился (правда, шрам остался на лбу до конца жизни) только после броска с третьего этажа, с высоты 15 метров – а между фанатом «Аталанты» и Алемао было 6 метров.

«Невозможно, чтобы игрок упал от попадания в голову монеты весом 7,8 грамма», – заключил Берлускони и добился отмены технических побед после подобных случаев.

Чуть меньшую непримиримость Сильвио проявил тогда в отношениях с боссом «Юве» Джанни Аньелли, одним из самых влиятельных людей Италии.

«Перед ЧМ-1990 я купил в «Фиорентине» Роберто Баджо, – вспоминал Адриано Галлиани. – Мы обо всем договорились с агентом Антонио Кальендо и самим игроком, а потом Аньелли прислал вертолет в Аркоре и доставил нас с Берлускони в Турин.

Аньелли сказал что-то вроде: вы выиграли скудетто и два Кубка чемпионов, не зарывайтесь. Потом речь зашла о нефутбольных делах. Ради хороших отношений с Аньелли Берлускони уступил Баджо «Ювентусу». Вы не можете отказать Королю Италии.

Через пять лет мы все же купили Баджо, но так и не узнали, чего бы он добился в паре с Ван Бастеном».

Что было бы мы, если бы в 1990-м Берлускони не договорился с Аньелли, мы и правда не узнаем, поэтому ограничимся фактами.

В 1994-м – без Баджо, Сакки и травмированного Ван Бастена – «Милан» взял еще одну Лигу чемпионов, а Берлускони стал премьер-министром Италии, выиграв выборы через два месяца после создания правой партии Forza Italia.

Чемпионами Италии после скудетто-1991 «Сампдории» на протяжении 8 лет были только «Милан» и «Юве». «В 90-е это был, по сути, один клуб – «Милентус», – признал Карло Анчелотти. Галлиани добавил, что регулярно обедал с директорами «Юве» Джираудо и Моджи, а распался клубный союз лишь после Кальчополи-2006.

Когда вскрылись налоговые хитрости Берлускони, Ван Бастен потерял больше половины состояния

Берлускони заменил Сакки на Капелло в 1991-м, после третьего подряд сезона без скудетто. Весной того года Арриго вконец достал Ван Бастена тактическими лекциями и услышал: «Вы всегда говорите, что мы так успешны, потому что работаем с вами. Это не так. Мы побеждали вопреки вам».

«После этого Сакки сказал Берлускони, что больше не может работать со мной, – вспоминал Ван Бастен, – и что президент должен выбрать между мной и тренером. Берлускони выбрал меня. Однажды он сравнил меня с Рудольфом Нуреевым: «Он бесподобно танцевал на сцене, а ты – на «Сан Сиро».

Дальше Марко выдал чудо-сезон с Капелло, которому Берлускони еще в 1987-м пообещал: «Ты будешь нашим следующим тренером после Сакки».

Тогда же Сильвио устроил Фабио на курсы спортивного менеджмента и английского языка, сделал спортивным комментатором и поставил во главе клуба «Медиоланум», включавшего в себя команды по волейболу, регби и хоккею.

«Когда Капелло стал главным тренером, журналисты-скептики говорили, что Берлускони посадил на лавку дворецкого, чтобы свободно определять состав, – говорил Галлиани. – В итоге дворецкий взял четыре скудетто за пять лет и трижды за четыре сезона вышел в финал ЛЧ».

В первом сезоне с Капелло Ван Бастен забил 29 мячей и в третий раз стал лучшим игроком мира, а через несколько недель прилетел на частном самолете Берлускони в клинику Санкт-Морица. После каждой игры, особенно на плохих полях, голеностоп опухал, и Марко настоял на новой операции.

В больнице его навестил не только Берлускони, но и Аньелли, который признался, что не смог купить Марко в 1980-е и до сих об этом сожалеет. Промучившись до 1995-го, Ван Бастен завершил карьеру, в 2004-м возглавил в сборную Голландии, а после ЧМ-2006 признался, что живет не только под тренерским давлением.

После поражения Берлускони на выборах вскрылись его налоговые фокусы в «Милане» — конкретно от Ван Бастена требовали вернуть итальянской казне € 33,6 миллиона.

Когда миновала опасность ареста, Марко прилетел в Рим и добился сокращения штрафа до € 7,5 миллиона. Тоже не копейки, но хотя бы доступная сумма — чуть больше половины состояния Ван Бастена.

Летом 1992-го Берлускони дважды побил мировой трансферный рекорд

Состояние Берлускони позволило ему трижды побить мировой трансферный рекорд. В 1987-м он купил в ПСВ Руда Гуллита за сумму, эквивалентную € 6,75 млн, а в 1992-м, загоревшись идеей двух равноценных составов, – Жан-Пьера Папена в «Марселе» (€ 12 млн) и Джанлуиджи Лентини в «Торино» (€ 14 млн).

Лентини достиг с «Торино» финала Кубка УЕФА и казался итальянской версией Гуллита. Один из последних мячей за туринский клуб он забил «Милану» в 1/4 финала Кубка Италии. Через несколько дней Берлускони предложил президенту «Торино» Борзано продать Лентини – за три месяца до открытия трансферного окна.

Из-за проблем с бизнесом Борзано остро нуждался в деньгах и принял от Берлускони аванс. Взамен Сильвио потребовал гарантий, что летом 1992-го Лентини перейдет именно в «Милан», и Борзано предоставил акции своего клуба. В итоге с марта по июль 1992-го Берлускони владел не только «Миланом», но и «Торино».

В мае 1982-го, узнав о желании Лентини остаться в Турине, Берлускони приказал доставить игрока в Аркоре вертолетом. Через полтора месяца Лентини признался: «Конечно, именно деньги заставили меня передумать. И еще очаровали вертолет и вилла доктора Берлускони».

В первом миланском сезоне Лентини набрал достойные для молодого дебютанта 8+10, а в августе 1993-го попал в аварию на трассе Турин – Пьяченца и два дня провел в коме. Подбадривая Джиджи, Берлускони купил его лучшего друга – полузащитника Джанлуку Сордо.

В итоге весной 1995-го Лентини забивал в четырех матчах подряд, но в финале ЛЧ-1995 вышел только на 4 минуты. «Я был лучшим игроком команды, но Капелло посадил меня на лавку, ничего не объяснив, – жаловался Лентини. – В тот момент все рухнуло. Я потерял желание биться дальше. В тот вечер моя карьера закончилась».

Джиджи играл в низших лигах до сорока трех лет, а потом Берлускони c Галлиани устроили его скаутом в «Монцу».

После 6:0 в миланском дерби Берлускони спросил Галлиани: «Вы не могли остановиться хотя бы на 4:0?»

Уйдя в политику, Берлускони настолько отдалился от «Милана», что лишь от журналистов узнал о покупке Марселя Десайи в 1993-м и новом тренере в 1996-м.

– Правда, что вы берете Табареса? – спросили Берлускони о тренере «Кальяри», заменившем Капелло.

– Кто это? Певец с фестиваля Сан-Ремо?

Без Капелло «Милан» финишировал 11-м, а после его возвращения – 10-м. С отменой жесткого лимита «Милан» жадно нахватал иностранцев (13 за два сезона), но многие из них не вписались в Серию А. Берлускони потом насмехался над Брайдой: «Ты ехал в Бордо за Зиданом, а привез Дюгарри [6 голов в 26 матчах]».

Арьедо исправился в ноябре 1998-го, когда полетели просматривать Андрея Шевченко в игре с «Панатинаикосом», а Галлиани больше понравился Сергей Ребров.

– Ты уверен, что Шевченко сильнее? – спросил Адриано. – Не сядем в лужу, как с Дюгарри?

– Не беспокойся. Шевченко – феномен.

Шестью месяцами ранее Берлускони нанял самого перспективного тренера Италии Альберто Дзаккерони, поднявшего на третье место «Удинезе».

В первом круге-1998/99 Дзак потерял двух вратарей (Леманна продали, Росси забанили на 5 матчей) и все равно вырулил к скудетто, но схему с тремя центральными защитниками Берлускони считал уделом аутсайдеров и терпел ее лишь до весны 2001-го. После 9 матчей без побед Дзака уволили.

Через два месяца «Милан» с дуэтом тренеров Чезаре Мальдини – Мауро Тассотти разнес «Интер» 6:0.

Дерби состоялось за два дня до выборов – Берлускони конкурировал с легендой «Милана» Джанни Риверой в избирательном округе, где преобладали болельщики «Интера», поэтому впервые в жизни Галлиани получил от президента выговор после победы: «Вы не могли остановиться хотя бы на 4:0?»

Даже разозлив интеристов, Берлускони выиграл выборы, а летом 2001-го снова стал премьер-министром. Сильвио хотел стать сдержаннее в тратах на «Милан», чтобы не злить народ, и упорно отказывался покупать Руя Кошту за €41 млн евро и Несту за €31 млн.

В первом случае выручил Шевченко, по просьбе Галлиани сказавший Берлускони: «Президент, мы должны его купить». Во втором – Адриано подловил Сильвио на фразе, сказанной на европейском саммите в Дании: «Мои министры свободно распоряжаются бюджетом».

Между двумя этими трансферами «Милан» случайно перехватил Анчелотти.

Через полгода после расставания с «Юве» он собирался в «Парму» – на смену Ренцо Уливьери. Узнав об этом, Галлиани позвонил Карлетто, чтобы посоветовать приятеля на пост спортивного директора «Пармы», и внезапно узнал, что Анчелотти согласовал контракт, но еще не подписал.

«Милан» шел четвертым, недавно обыграл «Интер», «Лацио» и «Фиорентину», но на следующий день уступил «Торино» 0:1, и Галлиани позвонил Берлускони. Третий раз менять тренера за восемь месяцев – не то чтобы в правилах «Миланах». Но тут был особый случай.

– Хочу уволить Фатиха Терима, – сказал Галлиани.

– А кто из тренеров свободен?

– Карло Анчелотти!

Берлускони одобрил назначение, но этого звонка не было бы, не пропусти Аббьяти от Лукарелли на 26-й минуте. Тогда Анчелотти спокойно вернулся бы в «Парму», а «Милан» выиграл еще две Лиги чемпионов с кем-то другим.

Или не выиграл бы.

Берлускони продлил жизнь отца Шевченко на 15 лет

Анчелотти проработал в «Милане» почти восемь лет – дольше Сакки и Капелло.

«Берлускони давил на него – лично, через Галлиани или через прессу: «Нужно выпускать больше нападающих», – рассказывал мне форвард «Милана» Виталий Кутузов. – Ослушаться владельца нельзя, спорить с ним – глупо, поэтому Анчелотти отвечал: «Хорошо, президент». И ставил одного нападающего.

Берлускони: «Почему опять играли в одного?» – «Кто-то приболел, кто-то не в форме. В следующий раз обязательно выпущу больше форвардов». И так каждую неделю. Анчелотти отбивался от Берлускони и сохранял модель команды, которую считал оптимальной.

Решающий мяч в серии пенальти финала ЛЧ-2002/03 забил Андрей Шевченко. Двумя годами ранее Берлускони отказался продать его Флорентино Пересу, который перед миланским финалом ЛЧ-2000/01 сказал Галлиани:

«Я хочу купить Шевченко. Если не продадите, мне придется пропустить дневной сон и ехать в Турин за Зиданом. Я предложил за него «Юве» €77,5 млн. Но я лучше отдам их вам и после обеда лягу в постель».

Перес поехал тогда в Турин не только из-за категорического отказа Берлускони. Сам Шевченко до 2006-го, когда жена настояла на переезде в Англию, отвечал на все предложения: «Я останусь в «Милане», потому что мой отец жив».

Осенью 1999-го, через несколько месяцев после его перехода в «Милан» и незадолго до матча с Россией, отец Андрея перенес сердечный приступ, работая в огороде, и находился при смерти, но Берлускони оплатил переезд в Италию и операцию по пересадке сердца, продлив жизнь Николая Григорьевича на 15 лет.

Отца Шевченко не стало в марте 2016-го, а через три месяца и сам Берлускони перенес операцию на сердце.

«Очнувшись после наркоза, Сильвио сразу заговорил о футболе и «Милане» – клубе, который он спас от банкротства и сделал лучшим в мире, – вспоминал Галлиани. – Через два года мы купили «Монцу». Да, это был клуб лишь Серии C, но – клуб Берлускони».

Спустя четыре года «Монца» вышла в Серию А и обыграла в гостях «Юве» с «Интером», а Берлускони снова излучал оптимизм: «Мы хотим выиграть скудетто в следующем году или через год», – сказал он недавно. Это было его последнее интервью о футболе.

Фото: Gettyimages.ru/Enrico Locci, Chris Cole/Allsport, Clive Mason/Allsport, Simon Bruty/Allsport, Grazia Neri, Shaun Botterill/Allsport, Christof Koepsel/Bongarts, Henri Szwarc/Bongarts; Facebook/ACMilan