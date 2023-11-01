Овечкин – фараон, Маршанд – Русалочка, а Сергачев вернулся в 90-е. Игроки НХЛ отметили Хэллоуин

Кто самый креативный?

В самом конце октября весь мир праздновал Тыквенный спас Хэллоуин. Не стали исключением и игроки НХЛ: у кого-то как раз не было матчей, кто-то отметил заранее.

Мы уже делали подборку самых креативных вратарских шлемов этого сезона, а теперь пора оценить фантазию других хоккеистов.

Александр Овечкин провел этот день в костюме древнеегипетского фараона. Тутмос, Аменхотеп, Рамсес – с кем у вас больше ассоциируется русский бомбардир? С его супругой все куда проще – Клеопатра.

Нападающий Райан Карпентер провел в этом сезоне всего две игры за кризисный «Сан-Хосе». Но точно отличился вне льда – на Хэллоуин он со второй половинкой нарядился в костюм Дарлы Шерман (девочка с брекетами) из мультфильма «В поисках Немо». Все по канону – в руках пакет с рыбкой Немо внутри.

Николас Хаг отпраздновал Хэллоуин в статусе обладателя Кубка Стэнли. Видимо, он и его девушка с удовольствием посмотрели продолжение «Аватара» в прошлом году, раз решили нарядиться в главных героев первой части (в комментариях без спойлеров).

Фанаты Тима Бертона точно оценили прикиды Марка-Андре Флери и его супруги. Тандем Эдварда Рук-ножниц и куста смотрится крышесносно.

Форвард «Кингс» Филлип Дано тоже не оставил вторую половину дома, а придумал с ней классический образ для двоих. Они провели вечер в образе семейки Аддамс – Гомеса и Мортиши.

Иван Барбашев только выиграл главный трофей НХЛ, а уже заделался в тренеры, пусть и футбольные. Хэллоуин он провел как Тед Лассо.

А вот и первый не супружеский тандем. Джордан Спенс и Куинтон Байфилд из «Лос-Анджелеса» провели 31 октября в образе героев Суперсемейки – Дэшиела Парра (Шастика) и Люциуса Беста (Фреона).

Фанаты Шрэка, общий сбор! Зак Уайтклауд с супругой примерили на себя образы Фионы и лорда Фаркуада. У ребят все в порядке с самоиронией, и костюмы достались по ростовому канону.

Брэд Маршанд в костюме Русалки и белоснежной прической. Самый милый образ в этом году?

Оу! Какой стильный образ Михаила и Елизаветы Сергачевых из 90-х! Иронично, что защитник родился только в 1998-м.

Колтон Парайко с супругой следят за трендами и явно смотрели «Барби». Но ограничились не только костюмами Кена и Барби, но и сделали коробки.

Бонжур с запахом круассана от хоккеистов «Нэшвилла» Жереми Лоузона и Алекса Каррье.

Их партнер Яков Тренин решил вспомнить «Матрицу» – надемся, ту часть, что из начала нулевых.

Дмитрий Орлов и Андрей Свечников провели вечер вместе, но костюмы подобрали разных тематик. Защитник нарядился в черную пантеру, а форвард в ниндзя. Последний даже не стал заморачиваться с обувью.

Майкл МакКэррон из «Предаторс» с супругой нарядились в костюмы Круэллы и далматинца.

Алекс Так из «Баффало» с женой точно похитят ближайшее Рождество.

Леон Драйзайтль хоть и немец, но ценитель английского футбола. Этот Хэллоуин он провел в образе Дэвида Бекхэма рядом со своей Викторией.

А вот его партнера по «Эдмонтону» вы вряд ли узнаете. Это не Джек Кэмпбелл, а самый настоящий Добби из Гарри Поттера. Как заморочился! Зак Хайман, Коди Сиси и Коннор Браун нарядились в той же тематике, но их костюмы менее впечатляющие.

Мика Зибанежад из «Рейнджерс», похоже, даже не наряжался на Хэллоуин, а просто сфотографировался в этот день с супругой. Обыденный вид невыспавшихся родителей недавно рожденного малыша.

Фото: instagram.com/nastyashubskaya; /carpydeuces; /allycbruder; /vlaroseefleury; /phildanault21; /barbs2222; /sportsnet; /maddyygracee; thebostongarden; /sergach98; /stlouisblues; /predsnhl; /orlov_09; /alextuch89; /drat_29; /edmontonoilers; /bardown