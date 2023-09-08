Атмосфера первого большого матча.

«Сибирь-Арену» официально открыли еще в августе, но первый домашний матч в КХЛ Новосибирск провел только 7 сентября.

Строить арену начали в сентябре 2019-го и должны были сдать к молодежному ЧМ-2022 (тогда еще никто не знал, что его отберут). Через три года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сроки сорваны, а смета необоснованно превышена. Со стартовых 10 млрд рублей к началу 2022-го бюджет дополз до 13 млрд, а к сентябрю – до 14,4.

Тестовые матчи планировали еще на февраль – и их тоже отменили из-за неготовности. Была надежда, что «Сибирь» сыграет на новой арене в плей-офф – не срослось. При этом омский «Авангард», принципиальный сосед, уже с сентября-2022 обрел новый дом.

Новосибирск все-таки дождался открытия – вместо старого «ЛДС Сибирь» (6000 зрителей), который работал с 1964-го, получил новую арену на 10 587 мест. Пришлось переехать не так далеко – с правого берега Оби на левый.

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На первую домашнюю игру цены кусались – на центральную трибуну нижнего яруса билеты стоили от 2990 до 5990 рублей. И это в соперниках не обладатель Кубка Гагарина, а астанинский «Барыс», который в прошлом сезоне не попал в плей-офф.

Из новинок: можно было приобрести билет в ресторан за 900 рублей и отдать бонусом 8000 за фуршет.

Болельщиков цена не отпугнула – на первую домашнюю игру остались свободны всего 169 мест (по официальным данным). Но парадокс – центральная трибуна во время первого периода пустовала. Видимо, не все воспользовались пригласительными или не доехали к началу.

В холлах «Сибирь-Арены» стандартный набор развлечений – настольный хоккей, гигантский дартс и аэрохоккей. Плюс парочка технологичных штук от букмекеров.

Никуда не делись и гигантские очереди на фудкортах. Похоже, пока это главная проблема.

В самой чаше тоже парочка интересных моментов. Фанатский сектор привычно расположился за воротами Антона Красоткина. А вот справа от него можно было увидеть специальный сектор, посвященный ярославскому «Локомотиву» – дебют «Сибири» на новой арене совпал с 12-й годовщиной трагедии.

Еще одна важная акция – гармошки, лежавшие на каждом сиденье. В этот раз на них изобразили не логотип команды, а снеговика с плакатом: «Команда + болельщики = победа».

Это один из рисунков известной болельщицы «Сибири» Екатерины Хлаповой, скоропостижно скончавшейся этим летом. Клуб решил почтить ее память, сделав такие гармошки на всю домашнюю серию.

Предматчевое шоу началось за 20 минут. Многие ждали световых анимаций, но на льду неожиданно появились Егор Миловзоров и Дмитрий Затонский – местные легенды.

Они играли в хоккей против парочки ребят, а вокруг импровизированной коробки за происходящим наблюдали люди в тулупах. Любителям театра эта миниатюра точно зашла. Видимо, так показали рождение хоккея в Новосибирске.

Дальше – советские годы, их отразили на льду в виде воспоминаний из старых газет. Параллельно на льду – танцы.

В центральном круге собрали снежинку, на нее спроектировали историю «Сибири» в КХЛ.

Финал, конечно, про новую арену.

Ей же посвящена форма «Сибири» – там те же узоры, что и на фасаде.

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После предматчевого шоу на льду появились почетные гости – президент КХЛ Алексей Морозов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Практически все выдали стандартные речи – восхищались новой ареной и желали новых побед. Отличился только Травников, предложивший «пошуметь». Публика поддержала.

Далее были гимны. Мелодию из российского звукооператору пришлось выключить на половине – стадион пел сам. Вся чаша.

А в конце впервые прозвучало 10-тысячное: «Славься, Сибирь!» До мурашек.

Позитивный настрой от гимна сменился минутой молчания в память о команде «Локомотив», чей самолет разбился 7 сентября 2011 года.

И символическое вбрасывание, которое дало старт новой странице в истории Новосибирска.

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Многие болельщики видели новый стадион еще в августе. Поэтому было интересно поговорить не только о нем, но и о глобальном обновлении командs. Что думают о новом тренере Дэвиде Немировски и чего ждут от новичков?

Александр (21 год) и Любовь (22 года)

– Впечатления хорошие, мы здесь уже не первый раз. В августе были на открытии. Большие надежды на Немировски. Будем надеяться, что ему удастся поставить атакующий хоккей, как в «Торпедо». Заметно, что он эмоциональный. С душой подходит к делу.

Кто на себя возьмет лидерство в команде в этом сезоне? Однозначно Бек. Ничего против Прохоркина не имеем, но можно было подписать не одного топового игрока, а двух более простых. Допустим, того же Степу Санникова выкупить обратно.

Денис и Евгений (по 35 лет)

– Очень красивый стадион, впечатляет. Долго ждали, наконец-то появился. Город большой, а стадиона такого не хватало.

Тренеры обещают суператакующий хоккей. Будем надеяться. Но пока много удалений. Суперудаляющийся хоккей.

По предсезонке Андреофф прям молодец, за команду горой. Посмотрим еще на Прохоркина – пока не проявил себя, но ждем. Честно говоря, сколько в «Сибири» не было людей, которые пытались перезапустить карьеру – никому не удавалось.

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Несмотря на мечты болельщиков об атакующем стиле, команды выдали максимально сухой матч – ни одной шайбы за 65 минут. На радость местной публике в серии буллитов точнее были хозяева (1:0).

О новой арене пару слов сказали и тренеры на пресс-конференции. Андрей Скабелка («Барыс») будто продолжил челлендж Романа Ротенберга, пожаловавшись на домашний лед соперника:

«Хочу поздравить Новосибирск с таким грандиозным дворцом. Надеюсь, он будет заполняться… Рад был открывать эту арену. Жаль только, что не удалось стать победителем первого матча. Здесь акустика другая, чем на старом ЛДС, но по атмосфере сильной разницы я не заметил. Утром был хороший лед, на игре – гораздо хуже. Может быть, связано с тем, что был полный стадион».

Атмосфера понравилась и Дэвиду Немировски, но плохое качество льда не осталось в стороне:

«Думаю, все почувствовали этот момент, когда перед матчем говорил губернатор и все орали. Это не максимум, что можно услышать, но опять-таки, хочется порадовать болельщиков красивыми голами. Но так получилось. Все у нас впереди, и дома мы будем стараться давать больше моментов порадовать болельщиков. В какие-то моменты очень хорошо поддерживали нас.

Думаю, адаптировались [к новой арене]. Но, конечно, мы ожидаем, что будет лучше качество льда. Это все было ожидаемо – новый стадион, только недавно снимали лед и поставили обратно. У нас здесь работают хорошие специалисты, и, думаю, нужно еще немного времени и будет лучший лед в лиге».

Пока Новосибирску остается только ждать – хороший лед, первый гол и суператакующий хоккей.

Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)