12 комментариев

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Хоккеист «Сочи» (и сын депутата) полдня считался подозреваемым в убийстве. Это фэйк, хотя клуб путался в показаниях

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Артем Иванюженков попал в странную медиаисторию.

Самая громкая хоккейная новость воскресенья оказалась связана, к сожалению, совсем не с Кубком Гагарина. В медиа появилась информация, что игрок КХЛ может быть виновен в убийстве, но в итоге Следственный комитет России это опроверг.

Так. Что вообще произошло?

Как сообщил днем «Рен ТВ» со ссылкой на собственные источники, нападающего ХК «Сочи» Артема Иванюженкова заподозрили в убийстве мужчины в Подмосковье. Изначально сообщалось о задержании хоккеиста, но текст на сайте телеканала в итоге изменили. 

Позже стали появляться новые подробности. По информации «Известий», убийство произошло в кафе Подольска, где компания молодых людей праздновала день рождения. После они объединились с компанией за соседним столиком и продолжили веселье. Но под утро между посетителями кафе возник конфликт: по информации очевидцев, один из праздновавших нанес удар ножом 23-летнему оппоненту – тот скончался от потери крови.

На новость с фигурировавшим в ней хоккеистом отреагировали в «Сочи». «Поступала ли нам информация по поводу задержания игрока? Нет, первый раз слышу об этом. Почему игрок находился в Подмосковье? У команды выходные, мы же не попали в плей-офф. Последний раз игрока видел 26 февраля, когда у нас была игра», – заявил представитель пресс-службы Владимир Самохин в интервью «Спорт-Экспрессу»

Но позже новость была удалена с сайта, а клуб в телеграм-канале выпустил официальное заявление – в день преступления Иванюженков был в Сочи: «На первую после отпуска тренировку команда собралась 10 марта. В пятницу и субботу игроки работали во дворце спорта «Большой», Артем Иванюженков участвовал в тренировочном процессе. На 12 марта в графике команды запланирован выходной».

А в Следственном комитете России по Московской области заявили, что хоккеист не имеет отношения к убийству. К вечеру воскресенья в Подольске задержали подозреваемого – местный житель 1995 года рождения явку написал с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего. А СК предупредил об ответственности за распространение фэйковых новостей.

Сам Артем тоже опровергал информацию в медиа и телеграм-каналах, записав видео из Сочи: «Друзья, добрый день! Меня зовут Артем Иванюженков. По сети разлетаются фэйки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане. Не верьте непроверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи. Следствие во всем разберется. Всем хорошего дня и привет из Сочи».

И в целом история исчерпана. Любопытно только, что информация по поводу тренировок не сходится. Например, нападающий «Сочи» Кирилл Петьков рассказал «СЭ» в воскресенье, что последний раз видел Иванюженкова два дня назад: «Ничего не знаю. Ни о какой ситуации. Последний раз виделись с ним позавчера. Мы тренировались. Я ничего не слышал, я сейчас в Санкт-Петербурге».

Дрался с «Авангардом», получал от Евенко и забивал в КХЛ  

Этот сезон Артем Иванюженков провел в составе «Сочи»: сыграл 36 матчей,  набрав 0+3. И запомнился он не яркими атаками: в предсезонке поучаствовал в драках с «Авангардом» - в первом матче сцепился с Федором Малыхиным и Кристианом Ярошем, а в следующем – с Никитой Холодилиным.

До «Сочи» Иванюженков играл в КХЛ только за подмосковный «Витязь», воспитанником которого и является: 69 матчей в трех сезонах, 1 гол и 1 передача. Средний айстайм никогда не переваливал за 10 минут, но и задачей игрока, кажется, не были заброшенные шайбы.

В «Витязе» он запомнился дракой против защитника «Трактора» Олега Евенко – отхватил оплеух.

После сезона-2016/17 Артем уезжал в Северную Америку, где играл в USHL и ECHL. Он даже провел два матча в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда», но в 2020 году вернулся в Россию.

Три года назад попадал в ДТП со смертельным исходом

Это не первый случай, когда Иванюженков попадает в криминальные новости. В июле 2020 года в Подольске он насмерть сбил велосипедиста, на автомобиле, принадлежавшем его матери. Во время поездки на освидетельствование Артему самому стало плохо, и в итоге его тоже пришлось госпитализировать. При этом алкоголя в крови водителя не обнаружили. Как пишет «СЭ», позже он был признан невиновным: велосипедист пытался проехать по проезжей части перед машиной – Артем не успел затормозить.

В аварии попадал и его старший брат Антон – бывший игрок «Русских Витязей»: в 2016-м на BMW X6 врезался в остановку и сбил двух человек. Как сообщали свидетели, виновный в ДТП не стал помогать пострадавшим, а сначала снял номера с автомобиля, а затем закрылся в нем же. Через несколько месяцев дело закрыли: стороны примирились – отец выплатил компенсацию пострадавшим.

Отец Артема и Антона – бывший министр спорта и депутат Госдумы

Нападающий «Сочи» – сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова, который с 1999 по 2000 годы был министром физической культуры, спорта и туризма. С 2009-го по 2016-й возглавлял федерацию бокса России.

К спорту имеет прямое отношение – долгое время занимался греко-римской борьбой, а в 2000 году ему присвоили звание Заслуженного тренера РФ. С хоккеем связан не только благодаря детям – сейчас Борис Иванюженков входит в исполком ФХР.

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Фото: hcsochi.ru; РИА Новости/Кирилл Каллиников, Владимир Астапкович

12 комментариев

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Тюменский медвежонок
судя по тому как защитник Трактора его отмудохал в одну калитку, можно сделать вывод что данный товарищ не умеет драться от слова "совсем", поэтому спокойно мог взяться за нож в конфликте на улице
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Константин Сапрыкин
Ответ LeSang
Ожидаем поправки к статье. Кирилл Петьков, который раньше упоминал, что не видел сынка депутата на тренировке, заявил, что его неправильно поняли, и он при вопросе подумал про тренировку, состоявшуюся в прошлом году, а на этой они не то, что тренировались с сыном вместе, а пробыли в душе вместе несколько часов, как раз во время совершения преступления.
))))))))))))))))
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0
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Moonwalker
Оперативно они...
Интересно, как со стулом и Паком, видео так быстро (или вообще никогда?) не появится в информационном пространстве? Окажется, что камеры в эту ночь в кафе не работали, скорее всего, их взломали фанаты ЦСКА. Хотя, именно съемка с камер сняла бы все вопросы: мол, убедитесь, что не он, что напрасно опорочили сына уважаемого человека...
+5
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+5
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Al561
Вот почему-то возникает ощущение, что чувака оперативно отмазали
+4
-1
+3
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LeSang
Ожидаем поправки к статье. Кирилл Петьков, который раньше упоминал, что не видел сынка депутата на тренировке, заявил, что его неправильно поняли, и он при вопросе подумал про тренировку, состоявшуюся в прошлом году, а на этой они не то, что тренировались с сыном вместе, а пробыли в душе вместе несколько часов, как раз во время совершения преступления.
+3
0
+3
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Le_Mogul
Ответ TeRex
Депутатство в госдуме и пост первого путинского министра спорта - не самые важные эпизоды в биографии Иванюженкова. И неприкосновенность его отпрысков связана с другим, гораздо более значимым, пунктом его биографии, о котором спортс решил скромно умолчать.
а что за пункт?
0
-1
-1
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Andy93
История настолько дурно пахнет и так сшита криво (быстрое исключение из дела, видео из Сочи через 12 часов, и деятельность отца в Подольских ОПГ), что на 80% понятно кто виновен
+8
-1
+7
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TeRex
Депутатство в госдуме и пост первого путинского министра спорта - не самые важные эпизоды в биографии Иванюженкова. И неприкосновенность его отпрысков связана с другим, гораздо более значимым, пунктом его биографии, о котором спортс решил скромно умолчать.
+20
-2
+18
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Unnamed80
Ответ fantast1c
Ещё ничего не доказано, относительно того фейк это или нет. Следствие установит.
Для нашего следствия, чтобы кого-то посадить, доказательства не требуются, а для того, чтобы кого-то отмазать, доказательства не играют никакой роли
+11
-1
+10
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VictorVallecano
Ответ fantast1c
Ещё ничего не доказано, относительно того фейк это или нет. Следствие установит.
Следствие установит, что фейк. А вот как оно было на самом деле, видимо, уже никто не установит.
+13
-1
+12
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fantast1c
Ещё ничего не доказано, относительно того фейк это или нет. Следствие установит.
+4
-1
+3
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Unnamed80
Сын депутата Госдумы, не может быть подозреваемым, а тем более обвиняться в чём-либо криминальном на территории РФ. Любое подозрение в адрес самих депутатов или родственников этой касты неприкасаемых, будет причислено в разряд фейков и будет преследоваться по закону. Данное предложение будет внесено в рассмотрение государственной думой на ближайшем собрании. (Б.Иванюженков). Ждёмс.
+29
-4
+25
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