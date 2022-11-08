Огненный матч в Москве: ЦСКА дважды помогли видеопросмотры, но «Локо» все равно зарешал по буллитам

Какие-то миллиметры.

В матче ЦСКА и «Локомотива» у судей точно устали уши – им дважды пришлось надевать наушники, чтобы определить, был гол или нет, на видеоповторе. Произошло это с разницей в минуту с небольшим: сначала рефери разглядывали момент с броском Прохора Полтапова, а затем со спасением Никиты Нестерова.

С шайбой 19-летнего нападающего все стало понятно, как только режиссер трансляции нашел нужный повтор: вид сбоку четко показал, что шайба точно пересекла линию, и даже попытка Александра Волкова выбить ее ногой не помогла. Хотя надо признать, если б игрок «Локо» смог спасти ворота – получилось бы нереально круто.

Ярославцы тут же пошли в атаку – и опять отправили судью смотреть повтор. На этот раз спор вызвал бросок Дениса Алексеева, после которого Нестеров чудом успел вытащить шайбу с ленточки. Этот момент смотрели гораздо дольше – решали миллиметры.

Правило 94, пункт 2 Международной федерации хоккея на льду, которого придерживается ФХР, гласит: «Взятие ворот засчитывается, когда шайба прошла между стойками ворот под перекладиной и полностью пересекла линию ворот».

На одном из скриншотов видно, что после броска Алексеева край шайбы еще оставался на линии. Похоже, гола и правда нет.

О просмотрах Игорь Никитин после игры рассуждал философски: «Все в равных условиях. Наверное, ритм сбивается. Кто опытнее – в таких ситуациях уже был, мы в этой ситуации оказались – для нас это тоже опыт. Я даже не стал смотреть [второй эпизод] – потому что смысл? Есть судейский корпус, который разбирается. Нам нужно было готовить следующий состав, который будет выходить при любом раскладе. Поэтому я и сказал: «Давайте готовиться дальше» и все».

Эпизоды только добавили огня игре – все дошло до овертайма, в котором ЦСКА снял вратаря и все 5 минут провел в зоне соперника. Тот факт, что гости всего один раз за весь овертайм бросили по воротам – говорит о многом.

Но в буллитах лучше был «Локомотив» – ярославцы трижды пробили Рейдеборна, а ЦСКА забросил Исаеву лишь дважды. В итоге железнодорожники увезли из Москвы пятую победу подряд, а армейцы проигрывают уже второй раз кряду.

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Фото: vk.com/hccska