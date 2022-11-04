Лучший матч Кузьменко в сезоне: оформил хет-трик за 11 минут и помог прихлопнуть «Анахайм»

У Михеева только голевая.

После отвратительного старта сезона «Ванкувер» продолжает удивлять – в четверг забросил восемь шайб «Анахайму», и это третья победа в последних четырех матчах.

Главным героем игры и ее первой звездой стал новичок команды Андрей Кузьменко, который оформил хет-трик в третьем периоде, а еще отметился результативной передачей. До этого у него было три шайбы, а теперь – 6+4 в 11 матчах.

• Первую шайбу забросил хитро: притаился на пятаке, попросил шайбу, а затем просто подправил ее в пустой угол;

• Второй гол родился благодаря удачному подставлению после броска Тайлера Майерса от синей;

• Третья шайба – идеальный пас от Элиаса Петтерссона, после которого нужно было только попасть в ворота. Андрей так и сделал – мастерски бросил верхом с кистей.

«Я начинаю чувствовать себя здесь по-настоящему хорошо, — сказал Андрей Кузьменко после матча через своего персонального переводчика Василия Подколзина. – Новая игра в НХЛ, новые правила и я хочу просто продолжать. Самым важным сейчас была победа, и она нам нужна прямо сейчас».

Такую результативность российского игрока можно связать с тем, что он выходил в одном звене с Элиасом Петтерссоном (1+4 против «Анахайма») – швед выступил ассистентом во всех трех шайбах Андрея.

«Атака играла хорошо, но, в конце концов, для победы нужна защита, — сказал главный тренер «Кэнакс» Брюс Будро. – Мы упустили слишком много моментов, но отлично поработали в атаке, и звено Петтерссона было потрясающим. Почти каждый раз, когда Элиас был на льду, появлялась возможность забить. Я сказал ему, что сегодня он был действительно хорош».

Сам Андрей также отдал голевую Элиасу, когда тот забрасывал свою единственную шайбу. Второй ассистент – Илья Михеев.

«Ванкувер» понемногу поднимается со дна – «Кэнакс» уже 12-е с 8 очками. Впереди домашний матч с «Нэшвиллом».

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Фото: East News/Derek Cain/Getty Images/AFP; REUTERS/Bob Frid-USA TODAY Sports