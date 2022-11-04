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Лучший матч Кузьменко в сезоне: оформил хет-трик за 11 минут и помог прихлопнуть «Анахайм»

Василий Подколзин Василий Подколзин
Элиас Петтерссон Элиас Петтерссон
Брюс Будро Брюс Будро
Илья Михеев Илья Михеев
Андрей Кузьменко Андрей Кузьменко
Ванкувер Ванкувер
Анахайм Анахайм
НХЛ НХЛ
Хоккей Хоккей

У Михеева только голевая.

После отвратительного старта сезона «Ванкувер» продолжает удивлять – в четверг забросил восемь шайб «Анахайму», и это третья победа в последних четырех матчах. 

Главным героем игры и ее первой звездой стал новичок команды Андрей Кузьменко, который оформил хет-трик в третьем периоде, а еще отметился результативной передачей. До этого у него было три шайбы, а теперь – 6+4 в 11 матчах.

• Первую шайбу забросил хитро: притаился на пятаке, попросил шайбу, а затем просто подправил ее в пустой угол;

• Второй гол родился благодаря удачному подставлению после броска Тайлера Майерса от синей;

• Третья шайба – идеальный пас от Элиаса Петтерссона, после которого нужно было только попасть в ворота. Андрей так и сделал – мастерски бросил верхом с кистей.

«Я начинаю чувствовать себя здесь по-настоящему хорошо, — сказал Андрей Кузьменко после матча через своего персонального переводчика Василия Подколзина. – Новая игра в НХЛ, новые правила и я хочу просто продолжать. Самым важным сейчас была победа, и она нам нужна прямо сейчас».

Такую результативность российского игрока можно связать с тем, что он выходил в одном звене с Элиасом Петтерссоном (1+4 против «Анахайма») – швед выступил  ассистентом во всех трех шайбах Андрея. 

«Атака играла хорошо, но, в конце концов, для победы нужна защита, — сказал главный тренер «Кэнакс» Брюс Будро. – Мы упустили слишком много моментов, но отлично поработали в атаке, и звено Петтерссона было потрясающим. Почти каждый раз, когда Элиас был на льду, появлялась возможность забить. Я сказал ему, что сегодня он был действительно хорош».

Сам Андрей также отдал голевую Элиасу, когда тот забрасывал свою единственную шайбу. Второй ассистент – Илья Михеев. 

«Ванкувер» понемногу поднимается со дна – «Кэнакс» уже 12-е с 8 очками. Впереди домашний матч с «Нэшвиллом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Ванкувер – Анахайм 8:5 (1:1, 2:1, 5:3)
Дата проведения
4 ноября, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 17 Терри (Гибсон, Клингберг)
1:1 – 20 Хорват (Петтерссон, Хьюз)
2:1 – 30 Петтерссон (Кузьменко, Михеев)
3:1 – 34 Миллер (Гарланд, Хорват)
3:2 – 40 Строум (Терри, Зеграс)
4:2 – 46 Джошуа (Оман)
5:2 – 46 Кузьменко (Хьюз, Петтерссон)
5:3 – 48 Комтуа (Строум)
5:4 – 54 Зеграс (Терри, Клингберг)
6:4 – 55 Кузьменко (Петтерссон, Майерс)
7:4 – 57 Кузьменко (Петтерссон)
7:5 – 58 Джонс (Мактавиш, Болье)
8:5 – 60 Хорват ()
Вратари: Мартин 26/31 – Гибсон 39/46.

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Фото: East News/Derek Cain/Getty Images/AFP; REUTERS/Bob Frid-USA TODAY Sports

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