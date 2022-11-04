Лучший матч Кузьменко в сезоне: оформил хет-трик за 11 минут и помог прихлопнуть «Анахайм»
У Михеева только голевая.
После отвратительного старта сезона «Ванкувер» продолжает удивлять – в четверг забросил восемь шайб «Анахайму», и это третья победа в последних четырех матчах.
Главным героем игры и ее первой звездой стал новичок команды Андрей Кузьменко, который оформил хет-трик в третьем периоде, а еще отметился результативной передачей. До этого у него было три шайбы, а теперь – 6+4 в 11 матчах.
• Первую шайбу забросил хитро: притаился на пятаке, попросил шайбу, а затем просто подправил ее в пустой угол;
• Второй гол родился благодаря удачному подставлению после броска Тайлера Майерса от синей;
• Третья шайба – идеальный пас от Элиаса Петтерссона, после которого нужно было только попасть в ворота. Андрей так и сделал – мастерски бросил верхом с кистей.
«Я начинаю чувствовать себя здесь по-настоящему хорошо, — сказал Андрей Кузьменко после матча через своего персонального переводчика Василия Подколзина. – Новая игра в НХЛ, новые правила и я хочу просто продолжать. Самым важным сейчас была победа, и она нам нужна прямо сейчас».
Такую результативность российского игрока можно связать с тем, что он выходил в одном звене с Элиасом Петтерссоном (1+4 против «Анахайма») – швед выступил ассистентом во всех трех шайбах Андрея.
«Атака играла хорошо, но, в конце концов, для победы нужна защита, — сказал главный тренер «Кэнакс» Брюс Будро. – Мы упустили слишком много моментов, но отлично поработали в атаке, и звено Петтерссона было потрясающим. Почти каждый раз, когда Элиас был на льду, появлялась возможность забить. Я сказал ему, что сегодня он был действительно хорош».
Сам Андрей также отдал голевую Элиасу, когда тот забрасывал свою единственную шайбу. Второй ассистент – Илья Михеев.
«Ванкувер» понемногу поднимается со дна – «Кэнакс» уже 12-е с 8 очками. Впереди домашний матч с «Нэшвиллом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 ноября, 05.00, «Rogers Arena»
- 0:1 – 17 Терри (Гибсон, Клингберг)
- 1:1 – 20 Хорват (Петтерссон, Хьюз)
- 2:1 – 30 Петтерссон (Кузьменко, Михеев)
- 3:1 – 34 Миллер (Гарланд, Хорват)
- 3:2 – 40 Строум (Терри, Зеграс)
- 4:2 – 46 Джошуа (Оман)
- 5:2 – 46 Кузьменко (Хьюз, Петтерссон)
- 5:3 – 48 Комтуа (Строум)
- 5:4 – 54 Зеграс (Терри, Клингберг)
- 6:4 – 55 Кузьменко (Петтерссон, Майерс)
- 7:4 – 57 Кузьменко (Петтерссон)
- 7:5 – 58 Джонс (Мактавиш, Болье)
- 8:5 – 60 Хорват ()
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Фото: East News/Derek Cain/Getty Images/AFP; REUTERS/Bob Frid-USA TODAY Sports
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