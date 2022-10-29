Летом СКА отдал 9 игроков за одного Никишина. Как теперь дела у всех участников блокбастера?

Похоже, Питер остался в выигрыше.

В августе трансферный рынок КХЛ взорвал необычный обмен: СКА ради защитника Александра Никишина отдал «Спартаку» пятерых (!) молодых хоккеистов и права на еще четырех, которые в тот момент выступали за океаном.

Да, армейцы получили талантливого игрока, но масштаб сделки поражал. К тому же СКА в свое время вложил в этих игроков солидные суммы. Понятно, что переход Никишина был вопросом времени – Ротенберг давно положил на него глаз, но риск, что защитник не заиграет в новой команде, все же оставался.

«Молодые игроки, пришедшие после обмена Никишина? Что бы я ни говорил, ребята стараются. Ясно, что перспективные, талантливые, – отзывался о новичках главный тренер «Спартака» Борис Миронов. – Сами понимаете, чтобы играть в КХЛ, надо быть хорошим на всех уровнях. Не только на том, что тебя высоко выбрали на драфте. По самоотдаче, нужно приносить пользу команде.

Ребята стараются, ничего не могу сказать. Но нужно время. Непросто, когда человек резко переходит из третьего в шестой класс. Ждем, даем шанс набираться опыта. Будем терпеть, давать шанс».

Время прошло – почти два месяца со старта чемпионата. Пора разобраться, кто выиграл от этого обмена.

Павел Кукштель – 16 матчей, 0+0

Самый возрастной хоккеист (24 года), сменивший летом Питер на Москву. На момент перехода сыграл 17 матчей за три сезона в СКА, а еще 22 игры провел за «Сочи». Но такого бэкграунда пока не хватает для того, чтобы окончательно освоиться в столице.

В этом чемпионате сыграл в КХЛ 16 раз при среднем игровом времени 9:40. Но Павел пока не набрал ни одного очка, да и показатель полезности нулевой.

Доверие тренера, похоже, стало пропадать – до 11 октября Кукштель всегда появлялся на льду, получая стабильные 7-13 минут, но в последнее время его нет в заявке на матчи.

Никита Чибриков - 15 матчей, 0+1

Нападающему всего 19 лет – он самый молодой новичок «Спартака» из того обмена, наравне с Федором Свечковым. Чибриков провел всего на одну игру меньше Кукштеля, но относительно успешней. Свое первое очко в Москве Никита уже набрал – отдал голевую передачу в первом же матче за новую команду против «Амура». Этим и ограничился.

Среднее игровое время пока слишком мало – всего шесть минут с небольшим. Наверстывает упущенное в ВХЛ – 2+2 в шести матчах за «Химик».

Но больше Чибриков запомнился по предсезонке, когда подрался с Дмитрием Воронковым в контрольном матче с «Ак Барсом».

Добавим, что Никита стал одним из двух представителей «Спартака», который в ноябре поедет с молодежной сборной России на «Кубок Будущего».

Федор Свечков – 8 матчей, 0+0

Еще один нападающий 2003 года рождения. Федор один из немногих новичков, о чьем дебюте главный тренер «Спартака» высказался открыто:

«Отыграл средненько. Но это его первый матч за «Спартак», волновался, наверное. Будем его понемногу к основе подпускать. У нас же еще и Чибриков есть. Возможно, устроим ротацию между ними.

Ребятам надо развиваться. В ВХЛ они уже показали хороший уровень. Теперь будем их здесь развивать. Пока тяжеловато, но со временем наверняка будет лучше. Я сам так начинал.

Но свое место в составе надо доказывать игрой, а не просто тем, что ты молодой и перспективный. Тогда вопросов не будет. Мы только рады будем, если ребята подрастут. Опыта им пока не хватает, будем крутить. Но не кидать их сразу в топку под сильные и могучие команды».

Про ВХЛ Миронов вспомнил не для красного словца – большую часть времени Федор там и проводит: 1+4 в 11 матчах.

Свечков, как и Чибриков, попал в состав молодежной национальной сборной и поедет в ноябре в Санкт-Петербург.

Никита Седов – 5 матчей, 0+0

В главной команде защитнику пока доверяют немногое: его средний айстайм – 4:45 (хотя на самом деле 1-2 минуты – это против СКА он сразу 10 сыграл). Зато Никита неплох в ВХЛ и уже набрал 2+3 – прилично для защитника. Признан в лиге лучшим в своем амплуа на прошлой неделе.

Максим Кровяков – 1 матч, 0+0

Еще один лауреат прошлой недели ВХЛ – как лучший новичок. В прошлом сезоне Кровяков брал титулы помощнее – стал MVP Кубка Харламова перед трейдом в «Спартак». Но успехи в молодежке для Миронова, видимо, не стали аргументом. Кровяков отыграл в КХЛ смешные 23 секунды – провел одну смену в матче с «Торпедо».

Как и остальные, нападающий набирается игрового опыта за «Химик» – уже сыграл 15 матчей и стабильно получает больше 12 минут. Четвертый снайпер команды.

Герман Рубцов – 6 матчей, 0+1

На момент обмена нападающий числился в системе «Флориды», но в итоге не получил предложения от клуба. Говорят, он и в СКА не особо хотел возвращаться, поэтому переход в «Спартак» был как раз кстати – заключил контракт на год.

«Попробовали его во втором звене, Старченко с травмой, Демков вышел 13-м форвардом, мы его раздели на случай, если у Рубцова не пойдет игра, – коротко высказался о дебюте Германа Борис Миронов. – У нас много молодых ребят, проводим ротацию, никому не даем засиживаться, закисляться. Поставили более свежего игрока, посмотрели. Неплохо сыграл, будем дальше смотреть, думать».

Но даже игрок с опытом игры в НХЛ, пусть и небольшим (четыре матча в «Филадельфии»), основную практику в этом сезоне получает в ВХЛ, и даже там пока не забил ни разу.

Михаил Мальцев

Форварда «Колорадо» ситуация в «Спартаке» пока никак не касается – он уже несколько лет играет за океаном. Новый сезон Мальцев планировал начать в основе «Колорадо», но тренерский штаб решил иначе и снова отправил его в АХЛ.

Нападающий начал бороться за возвращение в НХЛ с первого матча, отдав три голевые передаче уже в первой игре.

Ходили слухи о возможном обмене в другие клубы НХЛ, но к концу октября Мальцева все же подняли в «Эвеланш» – и ближайшее время он проведет в главной команде.

Иван Морозов

Игрок прошел предсезонку с «Вегасом», но говорить о попадании в основу пока рано – в октябре Иван поехал в АХЛ. Но скучно ему там не будет: вместе с ним в «Хендерсоне» еще четыре россиянина – Павел Дорофеев, Даниил Чайка, Даниил Мироманов и Максим Марушев.

Вот только все вышеперечисленные уже сыграли первые матчи в АХЛ, а Морозов даже там пока не получил шанса.

Кирилл Марченко

Как и Морозов, Марченко не попал после предсезонки в основу «Коламбуса» и был сослан в АХЛ. Но начал он там очень резво – в дебютной игре набрал 1+1, а сейчас идет 12-м в списке бомбардиров лиги (4+3). Не исключено, что нападающий может скоро сыграть в НХЛ.

Александр Никишин – 23 матча, 3+14

Игрок, ради которого все и затевалось. Можно долго упрекать СКА за то, что клуб не умеет выращивать свою молодежь, но вряд ли кому-то в клубе станет стыдно – в этой сделке Питер получил одну из главных звезд лиги, укрепив защиту.

В списке бомбардиров-защитников Александр идет вторым с 3+14. С игрой в обороне тоже все прекрасно: у СКА только 36 пропущенных – лучший показатель в лиге, а у Никишина «+15» в полезности (первый среди защитников в КХЛ). Бонусом можно добавить звание лучшего защитника сентября и попадание на Матч Звезд через голосование болельщиков.

СКА получил то, что искал: надежного защитника в самом расцвете сил, который умеет не только грамотно обороняться, но и молниеносно начинать атаки. А вот «Спартаку» только предстоит заниматься воспитанием.

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press; РИА Новости/Сергей Гунеев, Павел Бедняков, Владимир Астапкович; t.me/maltsevhockey; spartak.ru