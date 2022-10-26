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У «Ак Барса» дела все хуже: дубль Шмелева в Зеленом дерби приближает отставку Знарка

Вадим Шипачев Вадим Шипачев
Сергей Шмелев Сергей Шмелев
Ак Барс Ак Барс
Александр Радулов Александр Радулов
Олег Знарок Олег Знарок
Александр Бурмистров Александр Бурмистров
Салават Юлаев Салават Юлаев
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Безысходность.

Каждый матч «Ак Барса» причиняет болельщикам все больше боли. После поражения в Магнитогорске казанцы отправились в Уфу на третье Зеленое дерби сезона. Казалось, что реванш в матче с принципиальным соперником может вдохновить команду на подъем. Но нет. 

«Ак Барс» влетел 1:4 – а одним из героев у «Салавата» стал Сергей Шмелев. Оба раза казанцы играли в меньшинстве, и оба раза оставили нападающего совсем одного – сначала ему беспрепятственно ассистировал Кадейкин.

А во второй шайбе помог удачный отскок от штанги

Плохие результаты добивает тотальное невезение – «Ак Барс» перебросал уфимцев 32-21, но это преимущество не превратилось в голы. Особенно ярко это проявилось в третьем периоде, в котором казанцы нанесли 11 бросков и не забили, а «Салават» использовал один из двух своих бросков.

«Трудно выиграть матч с одним голом, и ненужные удаления нас подвели, – резюмировал Олег Знарок. – Первый период проиграли, с 0:2 сложно вытаскивать матч».

Отсутствие дисциплины – одна из главных проблем этой команды. Если брать текущую неудачную серию из 10 матчей, то казанцы лишь один раз (!) заработали меньше штрафных минут, чем соперник – в победной игре с «Металлургом». Еще пару раз было равенство, в остальных случаях – сплошные удаления от «Ак Барса».

Проблем хватает и с дисциплиной в раздевалке. Журналист Алексей Шевченко на днях сообщал о драке Александра Радулова с Александром Бурмистровым на тренировке. К слову, иногда такое сплачивает команду – но матч в среду показал, что это не тот случай. Драка была рядовой – видимо, от бессилия игроков исправить ситуацию.

Похоже, Знарок окончательно потерял контроль над командой. Уже идет хаотичная перетасовка троек: Шипачев выходит то с Кагарлицким и Петровым, то с Воронковым, то и вовсе оказывается в звене с Дыняком и Сафоновым. Но ничего не помогает.

Галиев-Семенов-Радулов – единственное сочетание, которое хоть как-то работало в начале сезона. У звездного ветерана было 5+3 в стартовых семи матчах. А в последних девяти – 0+2, да и те за один вечер.

Неудивительно, что на фоне всех проблем все сильнее возникает вопрос – когда Знарка отправят в отставку? Об этом у главного тренера спросили напрямую после матча с «Салаватом»: «Есть ли мысли об отставке? Да вроде бы нет».  

Статистика ясно говорит, в каком глубоком кризисе оказалась команда. Кажется, время принять важное решение уже пришло.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Салават Юлаев – Ак Барс 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
26 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Дроздов (Хмелевски, Кулемин)
2:0 – 19 Шмелев (Кадейкин, Науменков)
2:1 – 23 Глухов ()
3:1 – 40 Шмелев (Мухамадуллин)
4:1 – 54 Картаев (Санников)
Вратари: Ежов 31/32 – Билялов 17/21.

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Фото: VK/hcakbars

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