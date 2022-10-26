У «Ак Барса» дела все хуже: дубль Шмелева в Зеленом дерби приближает отставку Знарка

Безысходность.

Каждый матч «Ак Барса» причиняет болельщикам все больше боли. После поражения в Магнитогорске казанцы отправились в Уфу на третье Зеленое дерби сезона. Казалось, что реванш в матче с принципиальным соперником может вдохновить команду на подъем. Но нет.

«Ак Барс» влетел 1:4 – а одним из героев у «Салавата» стал Сергей Шмелев. Оба раза казанцы играли в меньшинстве, и оба раза оставили нападающего совсем одного – сначала ему беспрепятственно ассистировал Кадейкин.

А во второй шайбе помог удачный отскок от штанги

Плохие результаты добивает тотальное невезение – «Ак Барс» перебросал уфимцев 32-21, но это преимущество не превратилось в голы. Особенно ярко это проявилось в третьем периоде, в котором казанцы нанесли 11 бросков и не забили, а «Салават» использовал один из двух своих бросков.

«Трудно выиграть матч с одним голом, и ненужные удаления нас подвели, – резюмировал Олег Знарок. – Первый период проиграли, с 0:2 сложно вытаскивать матч».

Отсутствие дисциплины – одна из главных проблем этой команды. Если брать текущую неудачную серию из 10 матчей, то казанцы лишь один раз (!) заработали меньше штрафных минут, чем соперник – в победной игре с «Металлургом». Еще пару раз было равенство, в остальных случаях – сплошные удаления от «Ак Барса».

Проблем хватает и с дисциплиной в раздевалке. Журналист Алексей Шевченко на днях сообщал о драке Александра Радулова с Александром Бурмистровым на тренировке. К слову, иногда такое сплачивает команду – но матч в среду показал, что это не тот случай. Драка была рядовой – видимо, от бессилия игроков исправить ситуацию.

Похоже, Знарок окончательно потерял контроль над командой. Уже идет хаотичная перетасовка троек: Шипачев выходит то с Кагарлицким и Петровым, то с Воронковым, то и вовсе оказывается в звене с Дыняком и Сафоновым. Но ничего не помогает.

Галиев-Семенов-Радулов – единственное сочетание, которое хоть как-то работало в начале сезона. У звездного ветерана было 5+3 в стартовых семи матчах. А в последних девяти – 0+2, да и те за один вечер.

Неудивительно, что на фоне всех проблем все сильнее возникает вопрос – когда Знарка отправят в отставку? Об этом у главного тренера спросили напрямую после матча с «Салаватом»: «Есть ли мысли об отставке? Да вроде бы нет».

Статистика ясно говорит, в каком глубоком кризисе оказалась команда. Кажется, время принять важное решение уже пришло.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: VK/hcakbars