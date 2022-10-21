Легендарный Ханс Циммер написал музыку для «Сиэтла». Саундтреки «Гладиатора», «Пиратов Карибского моря» и даже Call of Duty – его

А еще – гимн «Краснодара».

На домашних матчах «Сиэтла» с этого сезона зазвучит новая мелодия, написанная специально для клуба. Очередной шедевр сотворил Ханс Циммер – известный немецкий композитор, оформивший музыкально множество культовых фильмов. Его новую работу будут включать перед выходом хоккеистов «Кракена» на лед – но в укороченной трехминутной версии (а вообще она длится 8 минут).

«Когда я смотрел их игровую презентацию, которая мне показалась очень хорошей, они упустили одну вещь – взрыв, когда игроки выходят на лед. В музыкальном плане это может быть очень интересно, потому что они, по сути, гладиаторы, идущие на бой, – сказал владелец клуба Джерри Брукхаймер изданию Associated Press. – Я работал с Хансом Циммером над «Топ Ганом», и он композитор, который, безусловно, может написать такую ​​​​тему для игроков и для команды».

Напомним, что один совладельцев «Сиэтла» Джерри Брукхаймер – известный голливудский продюсер. Неудивительно, что он прекрасно знает Ханса», ведь они вместе работали не только над «Топ Ганом» этого года, но и несколькими частями «Пиратов Карибского моря», «Перл-Харбором», «Королем Артуром» и другими фильмами.

Но пик признания Циммера – два «Оскара» в номинации за лучшую музыку к мультфильму «Король Лев» (1995) и ленте «Дюна» (2022). В этой же номинации он получил больше десятка других кинонаград. “Гладиатор”, «Мадагаскар», «Начало», «Дюнкерк», «Темный рыцарь», «Интерстеллар» – тоже его работы. Он приложил руку и к индустрии видеоигр: его произведения звучат в «Crysis 2» и ностальгической «Call of Duty: Modern Warfare 2».

«Кракен» будет включать музыку Циммера во время перерывов в матче, в рекламных телевизионных роликах, а также на монорельсовой дороге в Сиэтле, ведущую на арену Climate Pledge.

Это первый хоккейный опыт композитора, но вот футбольные болельщики его уже прекрасно знают. Именно его мелодия звучала в заставке чемпионата мира по футболу в России, а болельщики «Краснодара» должны быть ему благодарны за гимн клуба, написанный в 2019 году.

«У него удивительная способность писать феноменальные темы. Очень простые, феноменальные темы, – продолжать хвалить музыканта Брукхаймер. – И вы слушаете их... будь то четыре ноты, шесть нот, что бы это ни было, это так запоминается. Когда вы выходите из кинотеатра, эта музыка встраивается в ваш мозг, и вы думаете о ней снова и снова. Вот что в нем такого захватывающего».

«Я думаю, что [Брукхаймер] действительно ценит участие Ханса, – сказала старший вице-президент клуба по маркетингу и коммуникациям Кэти Таунсенд. – Я ясно дала понять, что мы должны убедиться, что используем такую возможность правильно. Что визуальные эффекты, которые сопровождают его музыку, потрясающие, и что мы отдаем им должное. Но для Джерри это коллега и давний друг. Остальные из нас просто в восторге от человека, написавшего «Интерстеллар», «Гладиатора» и «Пиратов Карибского моря».

Фото: Gettyimages.ru/Frazer Harrison; instagram.com/seattlekraken