👋Вратарь «Лос-Анджелеса» сделал два крутых сэйва, играя без ловушки – он потерял ее во время чужой атаки

Закончил игру с шатаутом.

Экипировка стала подводить вратарей во время матчей плей-офф. Вчера шлем не защитил Дарси Кюмпера от попадания клюшки в глаз, а сегодня голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик потерял ловушку во время атаки соперника.

Если в случае с Кюмпером все закончилось не очень хорошо, то вратарь «Кингс» вышел героем из эпизода. Американец вытащил два броска в упор – сначала вовремя подставил плечо, а затем классно сыграл блином. Хорошо, что его он не потерял перед этим.

«Этот парень делает крутые сэйвы, когда нам это нужно, – сказал защитник «Кингс» Мики Андерсон. – Не случайно он выиграл два Кубка Стэнли и играет здесь столько времени. Он выручал нас весь год. Он всегда спасает в важных играх, когда мы в нем нуждаемся».

Джонатан провел не самый ровный сезон: всего 23 победы в 46 играх регулярки при 91% отраженных бросков. Да и старт плей-офф был неубедительным – 14 пропущенных шайб в трех играх, причем прошлый матч ему даже не дали доиграть, заменив после четвертого гола.

Но в этой игре Куик был на высоте: 31 отраженный бросок, победа 4:0. Ни Макдэвид, ни Драйзайтль, ни Кэйн не смогли найти способ прошить вратаря. Возможно, потому что надо было не бросать шайбу, а заносить – как делали игроки «Кингс».

У Куика – 10-й сухарь в плей-офф за карьеру. По этому показателю из действующих вратарей он уступает только Марку-Андре Флери, который сделал 16 шатаутов.

А в серии «Лос-Анджелеса» и «Эдмонтона» все только начинается.

1-й раунд

Счет в серии: 2-2