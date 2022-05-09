👋Вратарь «Лос-Анджелеса» сделал два крутых сэйва, играя без ловушки – он потерял ее во время чужой атаки

Закончил игру с шатаутом.
Экипировка стала подводить вратарей во время матчей плей-офф. Вчера шлем не защитил Дарси Кюмпера от попадания клюшки в глаз, а сегодня голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик потерял ловушку во время атаки соперника.
Если в случае с Кюмпером все закончилось не очень хорошо, то вратарь «Кингс» вышел героем из эпизода. Американец вытащил два броска в упор – сначала вовремя подставил плечо, а затем классно сыграл блином. Хорошо, что его он не потерял перед этим.
«Этот парень делает крутые сэйвы, когда нам это нужно, – сказал защитник «Кингс» Мики Андерсон. – Не случайно он выиграл два Кубка Стэнли и играет здесь столько времени. Он выручал нас весь год. Он всегда спасает в важных играх, когда мы в нем нуждаемся».
Джонатан провел не самый ровный сезон: всего 23 победы в 46 играх регулярки при 91% отраженных бросков. Да и старт плей-офф был неубедительным – 14 пропущенных шайб в трех играх, причем прошлый матч ему даже не дали доиграть, заменив после четвертого гола.
Но в этой игре Куик был на высоте: 31 отраженный бросок, победа 4:0. Ни Макдэвид, ни Драйзайтль, ни Кэйн не смогли найти способ прошить вратаря. Возможно, потому что надо было не бросать шайбу, а заносить – как делали игроки «Кингс».
У Куика – 10-й сухарь в плей-офф за карьеру. По этому показателю из действующих вратарей он уступает только Марку-Андре Флери, который сделал 16 шатаутов.
А в серии «Лос-Анджелеса» и «Эдмонтона» все только начинается.
1-й раунд
- Дата проведения
- 9 мая, 05.00, «Staples Center»
- 1:0 – 9 Мур (Грундстрем, Дано)
- 2:0 – 15 Стечер (Лизотт, Иафалло)
- 3:0 – 56 Грундстрем (Мур)
- 4:0 – 59 Грундстрем (Стечер, Браун)
Счет в серии: 2-2
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