Клуб НХЛ будет играть на пятитысячной арене. Со старой не смогли продлить контракт, но из штата уезжать не хотят

В 2025 году планируют открыть новую.

Мы привыкли, что любой вид спорта в Америке сопровождается масштабом: яркие шоу, звездные команды и полтора-два десятка тысяч зрителей. В США это давно превратилось в прибыльный бизнес, и владельцы клубов получают реальный доход.

Но даже там бывают форс-мажорные ситуации. В августе прошлого года такая приключилась с «Аризоной»: мэрия города Глендейл, где сейчас базируется команда, отказалась продлевать аренду домашней для «койотов» «Хила Ривер Арены».

«Мы разочарованы единогласным решением города Глендейл прекратить переговоры о продлении аренды на долгосрочный период. Надеемся, что это решение будет пересмотрено, потому что в первую очередь оно наносит ущерб мелкому бизнесу и жителям города Глендейл», – так отреагировал президент клуба Хавьер Гутьеррес.

Решение пересмотрено не было, и теперь «койотам» придется подстраиваться под ситуацию: аренда «Хила Ривер» истекает в конце этого сезона, новая арена только в разработке, а других подходящих вариантов нет.

Нашелся неожиданный выход: клуб договорился с университетом Аризоны об аренде на три года студенческой площадки вместимостью пять тысяч зрителей. Именно там, в городе Темпе, который расположен примерно в 15 км к юго-востоку от Финикса, команда проведет ближайшие сезоны, пока не будет построен новый дом. Предварительно в пятитысячник клубу придется вложить около 20 млн долларов, чтобы подогнать его под требования лиги.

Нынешняя арена несколько раз меняла названия и стоила довольно дешево

В 2003 году специально для клуба «Финикс Койотис» (название «Аризоны» с 1996 по 2014 годы) была построена новая многофункциональная арена в городе Глендейл, где и базировался клуб до настоящего времени.

Сооружение получило название «Глендейл Арена» и вмещало 17 799 зрителей. Позже права на название выкупила фирма Jobing.com (сайт вакансий), а с 2014 года арена именуется «Хила Ривер» (название сети казино).

Интересно, что на постройку было потрачено всего 180 млн долларов – она оказалась самой дешевой из построенных в XXI веке для клубов НХЛ (самая дорогая – UBS Arena, на которой выступают «Нью-Йорк Айлендерс»).

Что касается посещаемости, то здесь «Аризона» была на последних позициях из года в год, статистику заполняемости последних лет – в районе 72-85%. Но в последние три сезона перед ковидом посещаемость ежегодно росла примерно на 4%. Пик пришелся на сезон-2019/20.

Лига одобрила перенос, но теперь играть будут в другом городе и на самой маленькой арене

«Койоты» вплоть до окончания сезона-2024/25 будут выступать на арене хоккейного клуба аризонского университета, выступающего в NCAA (студенческая лига США). Учебное заведение имеет команды почти во всех видах спорта, и это неудивительно, ведь общее число студентов составляет более 72 тысяч. Однако хоккейных успехов не так много, максимум – попадание в полуфинал первого дивизиона.

Несмотря на то, что студентам придется делиться льдом с профи, от этого сотрудничества они точно в восторге. Не скрывает радости и исполнительный вице-президент и финансовый директор университета Морган Олсен: «Мы рады помочь «койотам», предоставив им временный дом, пока строится их новая арена. Мы очень рады, что сможем модернизировать нашу арену, и это соглашение сделает ее еще более особенной».

Попечительский совет Аризоны (он же руководящий орган государственных университетов штата) уже высказался, куда будут потрачены выделенные 20 млн долларов: «Предлагается внести изменения в первоначальный план проекта для размещения «Койотис», включая строительство двухэтажной пристройки общей площадью около 15 тысяч квадратных футов, примыкающей к северо-восточному краю арены. В этой пристройке разместятся раздевалки, тренировочные площадки, комнаты для снаряжения, пункты питания, рабочая комната тренеров, склад команды и фитнес-зал.

В дополнение к двухэтажному зданию, в пересмотренном плане проекта предусмотрена модернизация нескольких объектов, чтобы соответствовать требованиям НХЛ. Эти обновления будут включать ледовое оборудование уровня НХЛ и улучшенную инфраструктуру вещания, информационные табло, мультимедийные и медицинские услуги.

Все расходы на пристройку и необходимую модернизацию объектов будут оплачены «Аризоной». После завершения строительства новой арены клуба пристройка будет использоваться университетом».

Не осталась в стороне и лига, которая поблагодарила руководство университета за предоставление временного убежища команде, которая, несмотря на результаты, важна для лиги.

«Национальная хоккейная лига благодарит Университет штата Аризона за поддержку «Койотис» в этот переходный период, — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. – Закрепившись в первом дивизионе всего семь лет назад, хоккеисты ASU (аббревиатура университета – Sports.ru) уже имеют в своем активе участие в турнирах NCAA и теперь переезжают в новое, ультрасовременное здание. Хоккей процветает в Темпе, и мы рады, что страстные поклонники «Койотис» смогут ощутить энергию университетского городка, пока строится новая арена клуба».

Новая арена станет самой дорогой в НХЛ, но власти города Финикс уже обеспокоены строительством

Руководство клуба уверено, что дольше трех сезонов играть на пятитысячнике на придется. Такие скромные условия – это временные меры в связи со строительством нового многофункционального центра в городе Темпе. Вместимость новой арены будет составлять 16 тысяч мест.

«Мы рады сотрудничать с Catellus в этом невероятном проекте, который включает в себя наш будущий дом, – заявил владелец «Койотис» Эндрю Бэрроуэй. – «Койотис» преданы Аризоне. Мы с уверенностью смотрим в наше светлое будущее».

По некоторым данным стоимость строительства составит 1,7 млрд долларов, что сделает арену в Темпе самой дорогой в НХЛ. Однако в эту стоимость входит целый развлекательный район, включающий в себя тренировочный центр на 4 тысячи мест, здание отеля на 200 номеров, театр на 1500 зрителей, офисные помещения, многоквартирные дома и другие объекты инфраструктуры.

«Последние годы мы отчаянно искали оптимальное место для возведения нового дома в Ист-Вэлли (район города Финикс – столицы Аризоны), – сказал президент и генеральный директор «Койотис» Энтони ЛеБлан. – У нас множество болельщиков во всем Финиксе, но мы поняли, что основное средоточие фанатов и корпоративных партнеров приходится на Ист-Вэлли. В последние 13 лет болельщики из Вест-Вэлли отлично нас поддерживали, и мы хотим, чтобы они остались с нами после переезда на новую арену».

Строительство еще не успело начаться, а уже возникли проблемы. Власти города озабочены тем, что новый стадион будет находиться слишком близко к аэропорту города Финикс, что может вызвать помехи для взлета и посадки самолетов. Пока что эту проблему так и не решили.

Самое забавное, что это не первый случай, когда возведение арены в городе мешает местному аэропорту. В 2001 году клуб НФЛ «Аризона Кардиналс» тоже планировал построить стадион в Темпе, однако власти не города не позволили этого сделать по той же причине. Команде пришлось отказаться от базирования в Темпе и переехать в Глендейл, где она выступает и сегодня.

«Думаю, это очень волнующее событие для данного рынка, – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. – В Глендейле у клуба были сложности, и, наверное, другое местоположение, где будут более хорошие отношения с владельцами арены, скажется благотворно».

Очевидно, что новый дом – это часть глобальной перестройки клуба. Неизвестно, поможет ли это результатам, но в плане посещаемости точно будет прогресс, так как большая часть фан-базы находится именно в этой части штата.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen; ticketmaster.com/sundevils; nhl.com