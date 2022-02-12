Капитан «Далласа» начудил: не попал в пустые ворота с метра!

Джейми Бенн точно запомнит игру против «Виннипега». Он начал ее с того, что промазал с метра по пустым воротам. Как? Может рассказать Максим Афиногенов.

Этот промах точно попадет во все топы, но будет бороться за первую строчку с Патриком Лайне, который на днях в игре с «Вашингтоном» умудрился обстучать обе штанги, но не забил.

Режиссеры трансляции вывели статистику Бенна в матчах с «Джетс». Оказывается, «Виннипег» – его любимая команда, против которой он набрал 34 очка за 35 матчей.

А дальше Бенн стал исправляться – сначала выдал пас в голевой атаке Тайлера Сегина.

Потолкался с защитником «Джетс» Бренденом Диллоном под музыку из Mortal Combat.

И оформил хет-трик Горди Хоу: вывел свою команду вперед, а «Даллас» в итоге дожал гостей в овертайме.

Джейми Бенн давно не тот бомбардир, который брал «Арт Росс Трофи» в 2015-м. Последние четыре года у него очень средняя статистика (в этом сезоне – 22 очка в 45 играх), но он по-прежнему один из ментальных лидеров «Старс».

В последних 9 матчах у «Далласа» 7 побед. Команда неудачно начала чемпионат, много проигрывала, но сейчас вплотную подобралась к зоне плей-офф. До занимающего последнюю кубковую строчку «Анахайма» – всего 3 очка, к тому же у «Далласа» четыре игры в запасе. Правда, в спину дышит «Эдмонтон», отстающий всего на 1 очко.

Вообще на Западе, в отличие от Востока, где кубковая восьмерка видна уже сейчас, ожидается ожесточенная борьба за последние два-три места в плей-офф – явно отвалились от борьбы только три команды («Чикаго», «Сиэттл», «Аризона»). Так что финалисту Кубка Стэнли-2020 в этом сезоне будет нелегко даже просто пробиться в плей-офф.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Фото: REUTERS/Jerome Miron