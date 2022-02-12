Капитан «Далласа» начудил: не попал в пустые ворота с метра!

Джейми Бенн точно запомнит игру против «Виннипега». Он начал ее с того, что промазал с метра по пустым воротам. Как? Может рассказать Максим Афиногенов.
Этот промах точно попадет во все топы, но будет бороться за первую строчку с Патриком Лайне, который на днях в игре с «Вашингтоном» умудрился обстучать обе штанги, но не забил.
Режиссеры трансляции вывели статистику Бенна в матчах с «Джетс». Оказывается, «Виннипег» – его любимая команда, против которой он набрал 34 очка за 35 матчей.
А дальше Бенн стал исправляться – сначала выдал пас в голевой атаке Тайлера Сегина.
Потолкался с защитником «Джетс» Бренденом Диллоном под музыку из Mortal Combat.
И оформил хет-трик Горди Хоу: вывел свою команду вперед, а «Даллас» в итоге дожал гостей в овертайме.
Джейми Бенн давно не тот бомбардир, который брал «Арт Росс Трофи» в 2015-м. Последние четыре года у него очень средняя статистика (в этом сезоне – 22 очка в 45 играх), но он по-прежнему один из ментальных лидеров «Старс».
В последних 9 матчах у «Далласа» 7 побед. Команда неудачно начала чемпионат, много проигрывала, но сейчас вплотную подобралась к зоне плей-офф. До занимающего последнюю кубковую строчку «Анахайма» – всего 3 очка, к тому же у «Далласа» четыре игры в запасе. Правда, в спину дышит «Эдмонтон», отстающий всего на 1 очко.
Вообще на Западе, в отличие от Востока, где кубковая восьмерка видна уже сейчас, ожидается ожесточенная борьба за последние два-три места в плей-офф – явно отвалились от борьбы только три команды («Чикаго», «Сиэттл», «Аризона»). Так что финалисту Кубка Стэнли-2020 в этом сезоне будет нелегко даже просто пробиться в плей-офф.
- Дата проведения
- 12 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- 0:1 – 22 Дюбуа (Диллон, Шмидт)
- 1:1 – 31 Петерсон (Радулов)
- 2:1 – 32 Сегин (Бенн, Гурьянов)
- 2:2 – 37 Харкинс (Шайфли, Перфетти)
- 3:2 – 53 Бенн (Сутер, Гурьянов)
- 3:3 – 60 Шайфли (Коннор, Пионк)
- 4:3 – 64 Робертсон (Хинтц, Клингберг)
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Фото: REUTERS/Jerome Miron
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