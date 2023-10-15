По пути Головкина. Алимханулы стал вторым боксером в истории Казахстана, сумевшим объединить титулы чемпиона

Оговоримся сразу, что в расчет шли чемпионские пояса четырех крупнейших мировых организаций – WBC, IBF, WBA, WBO

Жанибек Алимханулы сегодня утром нокаутировал немца Виченцо Гуальтьери, нанеся ему первое поражение в карьере.

Но особенность это поединка даже не в этом, а в том, что Алимханулы стал вторым боксером в истории Казахстана, сумевшим объединить два титула по основным мировым версиям.

Жанибек на кон поставил свой пояс по версии WBC, в итоге повесив на свое плечо еще и титул чемпиона по версии IBF.

Как стало понятно из заголовка, первым казахстанцем сумевшим объединить титулы стал Геннадий Головкин. Причем у Геннадия таких удачных попыток было -две.

В 2015 году Чемпион по версиям WBA (Super), WBC (временный) и IBO в среднем весе Геннадий Головкин нокаутировал в восьмом раунде чемпиона IBF Давида Лемье.

А 9 апреля 2022 года GGG, имея в своем активе пояса по версиям IBF и IBO, нокаутировал японца Риоту Мурату, забрав у того пояс чемпиона WBA (Super).

Но, к сожалению, у Казахстана были и неудачные попытки объединить пояса.

В 2014 году Чемпион WBA (Super) в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов попытался прибрать к рукам еще и титул IBF, ондако проиграл решением американцу Бернарду Хопкинсу.

А в 2017 году Чемпион WBA (Super) в легчайшем весе Жанат Жакиянов проиграл единогласным решением чемпиону IBF Райану Барнетту, оставив свой пояс британцу.

Стоить отметить, что Жанибек Алимханулы после победы над Гуальтьери заявил, что готов забрать все четыре пояса в своем весе. Два уже у него есть, а два других у американца Джермалла Чарло (WBC) и у кубинца Эрисланди Лара (WBA).

Если Лара пусть и не так часто, но тем не менее выходит на ринг, проведя защиту своего титула в мае 2022 года – выиграв досрочно у Гари О’Саливана, то Чарло в последний раз выходил на ринг в 2021 году.

По последней информации, WBC близки к тому, чтобы лишить американца титула, тогда за вакантный пояс проведут бой временный чемпион кубинец Карлос Адамес и другой казахстанец Мейирим Нурсултанов (лидер рейтинга). Будет ли Алимханулы в случае победы Нурсултанова биться за пояс с соотечественником - вопрос открытый.

Фото: TOP RANK, ESPN