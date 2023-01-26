«Айбек Шокпутов сказал, что я следующий, кто должен выиграть титул NAIZA». «Лысый хищник» из Экибастуза Диас Еренгаипов о тренировках с Жумагуловым, своих воспитанниках в NAIZA и бое за титул

Одним из главных боев на турнире NAIZA 50 станет бой казахстанца Диаса Еренгаипова и китайца Санляна.

В интервью Sports.ru Казахстан «Лысый Хищник» Еренгаипов рассказал о влиянии на карьеру Диаса Шокпутова, спаррингах с Жумагуловым и топовых бойцах дивизиона.

- Удалось ли посмотреть бои Санляна?

- Я всегда стараюсь смотреть соперников, их бои. По китайцу было тяжело найти, у них в Китае свои социальные сети, пришлось искать на их сайтах, но то, что мне нужно было, я нашел. Разобрали с тренером Айбеком Шокпутовым, посмотрели его технику, ключевые моменты.

- Ты подерешься за вакантный титул NAIZA, который остался после того, как Алиби Идрис решил больше не проводить защиты. Обсуждал ли это решение Алиби?

- Лично со мной он не обсуждал, есть тренер, все вопросы по карьере, контрактам обсуждаем с ним. Скорее всего Алиби это тоже обсуждал с ним. С Айбеком-агай мы после моего последнего боя поговорили, он мне сказал, чтобы я не подписывался в другие лиги, не рассматривал другие варианты, потому что я, по его словам, должен был стать следующим, кто выиграет титул. Я знал, что Алиби не будет долго задерживать дивизион, ему нужно расти, пробовать себя в других организациях, здесь он уже все выиграл, все доказал, три раза защитил титул.

- Турнир пройдет в Астане. Много людей придет поддержать тебя?

- Конечно, много друзей, одногруппников, родственников в Астане, мой родной город Экибастуз в 300 км всего. Поэтому очень много людей приедут поболеть за меня. Я сказал, чтобы мои друзья покупали билеты в один сектор. А9 уже выкуплен на половину.

- В целом как часто твои близкие приходят на бои?

- В последние годы из-за карантинных мер бои были без зрителей, поэтому на последних 4 поединках никого не было. Но на бою в Астане обязательно будут. На первые бои приходил отец с матерью, братья.

- Ты успел победно дебютировать в UAE Warriors. Не было предложения остаться там?

- У меня был хороший дебют, выиграл крепкого бойца, который шел без поражений. После боя ко мне подошли матчмейкеры, сказали, что понравился мой бой и хотят видеть дальше в организации. Вообще были планы продолжать дальше там, так как в UAE Warriors пояс вакантный в моем весе. Но получилось так, что Алиби оставил пояс в NAIZA и тренер мне сказал, что этот пояс нужно забрать и провести, как минимум одну защиту. А так, конечно, UAE Warriors хорошая заграничная организация с трансляциями на платформе UFC Fight Pass, если все удачно сложится в NAIZA, то можно будет и там подраться за пояс.

- С кем в своем дивизионе ты хотел бы подраться?

- Если брать заграничных бойцов, то, был узбек Темиров хороший крепкий боец с хорошим рекордом, но ушел в другую организацию. Есть Джохар Ескиев дрался в АСА, дрался с Алиби Идрисом, но я не знаю в каком он статусе сейчас, есть ли у него контракт, так как он будет выступать в другой организации. В 57 кг есть Альберт Ахмаев, но мы вместе тренируемся долгое время, у нас хорошие дружеские отношения, поэтому с ним я бы не хотел боя. Есть Казбек Сагын, но тоже не понятно в каком весе он будет драться, он тоже очень хороший боец.

- Твой топ-5 бойцов твоего веса в Казахстане?

- Наш вес самый конкурентный в Казахстане, очень много сильных бойцов. На первом месте – Жалгас Жумагулов, наш одноклубник, самый титулованный боец, первый, кто подписался в UFC в 57 кг. На втором месте поставил бы Асу Алмабаева, он и по fightmatrix высоко, выигрывал сильных ребят. Также есть Азат Максум с идеальным рекордом без поражений. Алиби Идрис, думаю, что он выйдет скоро на высокий международный уровень. На пятое место я бы поставил Санжара Адилова, он претендует на пояс Eagle FC, давно выступает, выигрывал сильных соперников.

- Спарринговал ли ты с Жалгасом Жумагуловым? Многие говорят, что он не жалеет соперника даже в спарринге.

- В зал «Еркин Куш» попал в 2019 году по приглашению Жалгаса Жумагулова. Мы с ним постоянно стоим в парах, помогаем друг другу готовиться. Он привозит новые фишки из Америки в борьбе, в грепплинге, поэтому перенимаю от него много нового. Помогал ему готовиться на его бои в UFC. Мне комфортно в этом зале, мне нравится, что спарринги проходят в жесткой манере, близко к бою, это не дает расслабиться. Очень быстро прихожу в форму.

- Твой прогноз на последний бой по контракту Жумагулова в UFC? Продолжит ли он дальше карьеру?

- Вы сами видели последние два боя Жалгаса, не отдавали победу в боях, в которых он явно выигрывал, поэтому давать прогноз на его поединки крайне сложно. По карьере я с ним не разговаривал, он уже доказал всем и все, поэтому только ему решать продолжит он карьеру или нет.

- Дома в Экибастузе ты тренируешь детей. Когда ждать бойцов из твоей школы в лиге?

- Да, я тренирую детей, у нас своя школа единоборств, единственная в городе. Занимается около 140 молодых спортсменов, есть ученики, которые подают надежды. Один дебютировал в профи в январе. Есть в планах подписать его в NAIZA. Может быть не сразу, но через несколько боев. Есть еще пару бойцов, которые до конца этого года или в следующем году дебютируют в профи и возможно в будущем пополнят ростер NAIZA.

Бой Диаса состоится 18 марта в Астане в рамках турнира NAIZA 50.

Фото: Инстаграм Диаса Еренгаипова