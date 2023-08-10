Семикратный чемпион «Ф-1» возвеличил себя еще немного.

На Гран-при Италии Макс Ферстаппен установил невиданный рекорд доминирования в «Формуле-1» – 10 побед подряд. Вероятность переписывания книги величайших достижений автоспорта активно обсуждалась перед заездом – и «Мерседес» тоже решил напомнить о своем месте в недавней современной гоночной истории.

Перед этапом в Монце восьмикратные чемпионы мира объявили о продлении Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла на два года, причем Льюис прямо на сайте команды прокомментировал сделку словами: «Заслужить наше место в учебниках истории вместе с этой невероятной командой – это честь».

А затем во время обсуждения достижений Ферстаппена на медиадне Хэмилтон подсветил различия между пилотами «Ред Булл» – точнее, постоянное преимущество чемпиона над напарниками:

«По моему личному мнению, Валттери [Боттас] и, честно говоря, все мои напарники сильнее, чем напарники, которые были у Макса, – высказался Льюис. – Дженсон [Баттон], Фернандо [Алонсо], Джордж [Расселл], Валттери… (Интервьюер: Нико [Росберг]?) Нико – да-да, у меня их было так много. Все они были очень-очень сильны, очень стабильны. Макс так ни с кем ни сражался».

Что же ответил Ферстаппен на эту шпильку?

«Может, он немного завидует моим нынешним успехам, – заключил Макс. – Может он думает, что что-то выигрывает, делая подобные заявления, но лично мне вообще все равно.

Мне кажется, после стольких лет постоянных успехов «Мерседесу» просто трудно смириться с поражением сейчас. Но в какой-то момент вы должны начать смотреть на вещи как реалисты – и отдавать должное соперникам, если они оказались лучше. Мы делали это, когда доминировал «Мерседес», и тоже признавали ситуацию, говоря: «Да, нам нужно работать усерднее, потому что сейчас мы недостаточно хороши».

Они могут продолжать кричать о том, что в том, чего мы добились, нет ничего особенного…но в первую очередь нужно смотреть на себя».

А Хэмилтон вообще прав? Его напарники сильнее?

Льюис провел в «Формуле-1» уже долгую карьеру – 17-й сезон подряд против всего 9-го у Макса. Потому и выборка напарников чисто статистически у №44 должна быть представительнее.

Особенно с учетом несколько разных путей обоих чемпионов: Льюис сразу начал в топ-команде с первой же гонки, а Макс отъездил сезон с хвостиком за середняк «Торо Россо», созданный для обучения дебютантов, но даже после повышения в «Ред Булл» его команда далеко не сразу вернулась в схватки за первые места. Оттуда и разные философии подбора пилотов в принципе: «Макларен» и «Мерседес» всегда брали надежных пилотов для моментального результата, а «Ред Булл» больше экспериментировал и рисковал. С такой философией потенциальные провалы в подборе неизбежны.

Что же вышло у Льюиса?

Хэмилтон отъездил дебютный сезон с двукратным (и действовавшим на тот момент) чемпионом мира Фернандо Алонсо – действительно, круче некуда. Все закончилось огромным внутренним скандалом и уходом испанца в команду поспокойнее.

Тогда Льюису на два года достался Хейкки Ковалайнен – еще один недавний дебютант с одним подиумом. Уже не так внушительно – и финна Льюис разгромил, отправив заканчивать карьеру в аутсайдеры и тест-пилоты.

Следующим Хэмилтон получил еще одного действовавшего чемпиона Дженсона Баттона – на три года. Первый совместный сезон они отъездили примерно на равных, второй Хэмилтон проиграл, третий – вновь примерно на равных.

Баттон остался и дальше в «Макларене», а Хэмилтон перешел в «Мерседес» к старому картинговому товарищу Нико Росбергу. В первый сезон у обоих случались примерно схожие перепады в результатах из-за особенностей машины, Хэмилтон выиграл по очкам и подиумам, Росберг – по победам, но в целом их разделили 18 баллов.

А в 2014-м началось доминирование «Мерседеса» – первый год Льюис провел чуть сильнее, второй – намного сильнее, а третий – уже приблизительно на равных. В итоге Нико выиграл титул и ушел из-за психологического перенапряжения, а «Мерседес» подписал на его место Валттери Боттаса – финна с четырьмя сезонами и 9 подиумами за «Уильямс».

Еще до первой совместной гонки Боттас не котировался как потенциальная угроза или суперталант: его брали именно как надежного второго номера. И в этой роли он провел 5 лет: дважды стал вторым в общем зачете, дважды – третьим, и выиграл 10 гонок из 100 за «Мерседес» (выходит ровно 10%!). Льюис столько побеждал за один удачный сезон – о противостоянии на самом деле речь и не шла, выступления Боттаса оценивали по тому, как он противостоит соперникам и как часто проваливался. В таком смысле у Валттери – два неудачных сезона из пяти: 2018-й (5-е место в общем зачете) и 2021-й (периодические глубокие провалы на пределы топ-10). В конце того года Боттас и потерял кокпит.

На место финна пришел Расселл, который в дебютном же сезоне победил Хэмилтона по очкам, поулам и победам. Действительно солидно.

А что у Ферстаппена?

Первый сезон в «Ф-1» Макс провел в «Торо Россо» против Карлоса Сайнса. Испанца не назвать слабым конкурентом, но он тоже был дебютантом, команда-середняк ни за что не боролась, оба только учились и теперь совсем другие гонщики по сравнению с 2015-м – наверное, учитывать тот год в контексте сравнения с путем Хэмилтона вообще не очень корректно. Тем не менее, Макс разгромил Карлоса по очкам (49-18) и намного чаще попадал в топ-10 (и даже топ-7) – хотя и определенный уровень сопротивления у него точно был.

Затем Макса повысили в «Ред Булл» к Даниэлю Риккардо – победителю Себастьяна Феттеля и триумфатору трех Гран-при на тот момент. Статистика не выглядит убойной, но тогда №3 котировался как топ-пилот и будущая звезда. Сейчас истинный уровень Дэна вызывает вопросы, но с тем регламентом и теми машинами он действительно выглядел потенциальным чемпионом. Ферстаппен поначалу проигрывал ему в стабильности и намного чаще ошибался, но поддерживал чистый темп и на круге, и на гоночной дистанции – даже временами переигрывая напарника. По победам Макс в итоге выиграл 5:4, по очкам и подиумам проиграл в первые два сезона и выиграл в третий, и под конец Риккардо сбежал из «Ред Булл» в «Рено», не желая обживаться в роли более медленного пилота.

Для замены Дэна «Ред Булл» напряг резерв молодежной программы и занялся подъемом совсем юных и недавно дебютировавших пилотов – Пьер Гасли попал в топ-команду с опытом в 21 Гран-при, Алекс Албон затем сменил француза с опытом всего в 12 гонок. И дело совсем не в желании упростить Максу жизнь: просто «Ред Булл» именно так обычно и подбирает гонщиков – ведь с Феттелем и самим Ферстаппеном сработало же!

Вчерашние дебютанты предсказуемо не потянули уровень «Ред Булл», хотя и не раскрыли тогда сходу истинный уровень. Например, сравните нынешние героические финиши Албона на 7-х местах на аутсайдерском «Уильямсе» с затяжными оборонительными сражениями на 50 кругов – ведь теперь уже не назовешь его слабым пилотом, верно? Пьер Гасли тоже собрал победу и три подиума в «Торо Россо»/«Альфа Таури» и «Альпин».

Нынешний период с Пересом начался как раз из-за провала системы подготовки – «Ред Булл» нужен был надежный второй гонщик, и они взяли для 2021-го лучшего из доступных на рынке. Тогда Серхио, кажется, котировался намного выше, чем сейчас: после победы на Гран-при Сахира и десятка подиумов за «Заубер» и «Форс-Индию»/ «Рейсинг Пойнт» он славился «заклинателем шин» и достаточно крепким стабильным пилотом.

И в 2021-м он занял 4-е место в общем зачете, в 2022-м стал третьим, а сейчас по-прежнему идет вторым. Всего за 3 года на данный момент он выиграл 5 Гран-при из 56 – то есть 9% всех попыток за «Ред Булл». Показатели вполне уровня Боттаса – просто Валттери проводил большую часть гонок не в прорывах из хвоста в топ-5 после неудачных квалификаций, а где-то в районе топ-3.

И вообще напарники Ферстаппена вместе с отрезками его карьеры достаточно органично сочетаются с историей Хэмилтона. Например, Гасли и Албон – словно коллективный Ковалайнен (перспективные вчерашние дебютанты, моментально сгоравшие в сражении со звездой-фаворитом), битва с Риккардо очень похожа на противостояние Льюиса и Дженсона (только в той паре ушел как раз №44), а нынешний период Переса вполне сопоставим с Боттасом в «Мерседесе».

Серьезных различий только два: Ферстаппен не начинал в «Ф-1» сразу в топе против чемпиона и пока не попадал на своего Росберга. Сложный дебют уже навсегда останется недостижимым, а вот для поиска Нико у Макса еще 8 лет относительно Хэмилтона – кто знает, что нидерландец сможет сказать оппоненту после конца карьеры?

Но даже если напарники Хэмилтона действительно сильнее, что это меняет?

На данный момент невосполнимое отличие между карьерными треками двух чемпионов заключается только в одном дебютном сезоне – в остальном же нарратив «все мои напарники были сильнее» не слишком справедлив. Но окей, предположим, на самом деле Хэмилтон прав.

Что же тогда меняется в восприятии достижений Льюиса и рекордов Ферстаппена?

Поскольку обсуждение шло в контексте серии побед подряд, можно было бы представить, будто именно сильные напарники помешали Хэмилтону повторить или перебить рекорд Феттеля еще до Макса.

Однако у Льюиса все-таки были похожие периоды с доминирующим болидом и сильно сдавшим напарником – что же у него тогда получилось? В 2020-м он взял 5 гонок подряд, а затем… Заболел ковидом, пропустил Гран-при Сахира и после возвращения финишировал 3-м.

В 2014-м у него была похожая серия из пяти побед подряд – и тогда Нико Росберг действительно прервал ее на Гран-при Бразилии. Но даже в менее удачный для напарника 2015-й Льюису не удавалось выдать такую серию, как и при схватках с Боттасом.

Можно ли тогда сказать, будто очередной рекорд не достался Льюису просто из-за более высокого уровня сопротивления?

Также более крутые напарники Хэмилтона не снижают цену достижений Ферстаппена – ведь любой пилот работает в тех обстоятельствах и с той техникой, которые ему предоставила команда. Гонщики очень редко по-настоящему влияют на подбор напарников и уж точно не могут отвечать за их провалы, если сами выжимают максимум и в целом собирают длительные безупречные идеальные отрезки. Какая разница тогда, кто во второй машине?

«У [Хэмилтона] всегда было преимущество над напарниками, но важно сражаться не только с напарниками, но и со всем остальным пелотоном. Безусловно, Макс показал, на что способен, и некоторые пилоты даже не захотят выступать с ним в паре», – высказался, например, шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Да и вообще, схватки между напарниками – не такая уж частая вещь в «Формуле-1». После стандартизации вида «две машины на команду» больше всех запомнились соревнования Жиля Вильнева и Дидье Пирони в 1982-м (не боролись за титул), Ники Лауды и Алена Проста в 1984-м, Найджела Мэнселла и Нельсона Пике в 1986-м (оба проиграли), Алена Проста и Айртона Сенны, и через много лет спустя вновь появились схватки Хэмилтона и Алонсо и затем Хэмилтона с Росбергом.

И дело не вовсе в хитром расчетливом плане подписания одного гонщика сильно слабее, чтобы не мешал – совсем нет: в «Ф-1» все ищут ребят побыстрее, ведь каждый неудачный трансфер может затем стоить позиции в чемпионате или гонке. Никто не замедляется специально, просто чаще всего один пилот чуть лучше разбирается в машине, чуть больше вкладывается в подготовку и чуть стабильнее проводит сезон. И чем быстрее болид, тем заметнее обычно разбежка в секундах и очках.

Крайне редко сразу оба пилота выходит на одинаково высокий уровень – фактически совпадение таких случаев с лучшей машиной скорее аномалия, чем правило. Потому странно было бы оценивать чьи-то достижения ниже только потому, что они не противостояли аномалии.

У Хэмилтона же действительно особенная карьера, о которой он и напомнил лишний раз, ткнув шпилькой в Ферстаппена – ведь еще совсем недавно рекорды и историю вспоминали только в контексте новых побед Льюиса.

И даже шеф «Мерседеса» Тото Вольфф не стал отрицать подкол:

«Во-первых, очевидно, что пилоты любят слегка поддевать друг друга. В то же время можно сказать, что у Льюиса в напарниках были три чемпиона мира. Он гонялся с Дженсоном [Баттоном], он гонялся с Фернандо [Алонсо], и он гонялся с Нико [Росбергом].

Но я не хочу ни в коей мере принижать чьи-либо выступления, ведь Макс проявляет себя выдающимся образом».

В итоге оба – крутые и великие, просто у Хэмилтона свои рекорды доминирования, а у Ферстаппена – свои.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson / Staff, Dan Istitene / Staff, David Ramos / Staff, Paul Gilham / Staff, Clive Mason / Staff, Michael Regan / Staff, Bryn Lennon / Staff, Chris Graythen / Staff