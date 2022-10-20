Фотосеты в бане и в родных городах пилотов.

«Формула-1» – мегаконсервативный вид спорта (бизнеса и медиа), а гонщики – скучные и достаточно выхолощенные корпоративными машинами ребята?

Что ж, Drive To Survive на Netflix слегка пошатнул это мнение, затем с ним плотно поработала новая волна искренних ребят вроде Ландо Норриса, Алекса Албона, Джорджа Расселла и Шарля Леклера, и теперь волна дошла и даже относительных ветеранов вместе с главными и старыми изданиями об «Ф-1». Теперь и они выдают нечто крайне внезапное и максимально откровенное.

Например, самый старый и самый популярный журнал Великобритании (центре мирового автоспорта) о «Формуле-1» GP Racing вышел вот с таким разворотом:

«Крутой Боттас»

Да, это Валттери – тот финн, который прославился пятью сезонами в «Мерседесе» в роли почти бесправного помощника Хэмилтона, победителя 10 Гран-при и мемом «Валттери, это Джеймс», когда команда потребовала уступить 11-ю победу на Гран-при России 2018-го. К концу альянса с немецким брендом Боттас выглядел роботом, уже полностью отрезанным от команды и запертым в ловушке амбиций и ситуации.

Теперь же он гоняется за «Альфа Ромео» и полностью изменился: открыл себя публике, выбрал новый имидж и вообще предстал максимально откровенным.

Настолько, что год назад даже осмелился выложить вот такой кадр в инстаграм – с отдыха в колорадском Аспене перед Гран-при Майами. Срубил миллионы лайков, выставил ограниченный тираж на продажу и даже преподнес один бывшему напарнику:

«Запостил и не заглядывал в соцсети до следующего утра, – рассказал Боттас как раз в интервью GP Racing. – Но когда проверил… Было много реакций. А затем Пауль (Рипке, бывший фотограф «Мерседеса» – Sports.ru) придумал, что было бы неплохо сделать что-то хорошее с такой галопирующей вещью. И почти сразу мы решили их напечатать, продать и передать деньги на благотворительность.

Экземпляр стоил 10,77 евро, продажа шла сутки. 50000 евро вышло как щелчок пальцами. И раз уж деньги заработаны моей задницей, их направили на поддержку людей с раком желудка и, ну, выхлопной трубой».

И предстать примерно так же на развороте главного журнала об «Ф-1» в мире он тоже согласился – хотя пришлось вылазить из сауны на холод в -8 градусов в одной шапочке.

И любовь Боттаса к сауне тоже отдельно проговорена: «Когда я в Финляндии – хожу в нее каждый день. Это почти спиритический сеанс в каком-то смысле, ведь обычно ты не особенно много говоришь в сауне. Просто стараешься перезагрузить мысли».

Электронная версия, конечно, тоже выглядела примерно так же.

Мы связались с автором текста, идеи обложки и всего интервью Олегом Карповым – и узнали, как же гонщиков «Формулы-1» можно уговорить на такое и почему они вообще соглашаются на некоторые сверхоткровенные вещи:

«Самая сумасшедшая вещь, которую я когда-либо делал. Валттери Боттас – легенда.

Это полностью моя идея. Мне все еще самому немного сложно обработать в голове идею, что удалось всех уговорить!

Все началось с мема. Не я его родил – он родился из фотографии Боттаса в инстаграме из Аспена. Тогда у меня и возникла идея – картинка сложилась из мелких кусочков моментально.

Я думал, это должен быть кадр на фоне каких-нибудь финских снежных просторов. Днем. А заголовок и его расположение на теле Боттаса с расположением части слова Badass, отвечающего за задницу, мне пришла, в мае-июне прошлого года, когда все это [хайп по мему с Валтттери] началось.

Это должно быть интервью в сауне – и оно вышло таким. Там не только фото голого Боттаса, там еще фотка, где он обливается из ведра, сидящего на скамеечке...

Нужно было как-то ему об этом рассказать. Я сделал это в Мексике в прошлом году: просто пересеклись в паддоке, у меня был как раз журнальчик с собой с предыдущим материалом про Магнуссена. Я подошел и сказал: «Смотри, Валттери, что мы сделали с Кевином». Он сказал: «Да, я видел, мне понравилось». Я: «Давай что-нибудь сделаем вместе». Он: «Без проблем». Подходящий момент! Я предложил, он посмеялся. И потом нужно было просто определиться, как и когда это сделать. Тут уже сильно помогли ребята из пресс-службы «Альфа Ромео» – девушка по имени Катарина помогла договориться с локацией и так далее.

План изначально заключался в съемках в Финляндии, а зима вышла такая, что в Финляндии у него особо времени на нас не было. Поэтому мы все сделали в Швеции, во время «Гонки Чемпионов». Собственно, прямо во время события – в субботу, после Кубка Наций. Вечером того дня. И за ним действительно заснеженные просторы, но их просто не видно – они пересвечены вспышкой.

Валттери огромное спасибо за то, что он в это ввязался. Он, мне кажется, на той стадии карьеры, когда делает только то, что нравится, и не делает что не нравится. Он не притворяется в этом смысле, нет никакой игры на публику. Я ему показывал еще до публикации, он посмеялся, показал большой палец вверх.

В журнале пришлось проталкивать и убеждать. Была планерка, долгая дискуссия на целый час: прилично это или неприлично, шокирует читателей или нет… Получилось так: сперва я всех уговаривал, а потом, когда все сделали и сверстали, я был единственным, кто включил заднюю немного. И потом в итоге меня все обратно уговаривали сделать так, как задумано. Есть нюанс: фотография в электронной версии выглядит чуть более вызывающе, чем журнальная. На бумаге баланс с пересвеченными частями лучше, от бумажной версии у меня больше позитивных эмоций.

Фишка в том, что я предложил всю идею интервью, а не только фото с заголовком. Идея же не в том, чтобы просто показать его голым, а в том, чтобы показать, кто он есть сейчас. О человеке, который успешен на работе, а в свободное время занимается чем хочет. Который нашел гармонию для себя».

Предыдущее душевное интервью – со сменщиком Мазепина в «Хаасе»

Боттаса помогла раскрыть предыдущая работа для GP Racing – в которой датский пилот Кевин Магнуссен по случаю второго возвращения в «Ф-1» здорово пооткровенничал:

• В других командах всегда говорят одно, а ведут себя совершенно по-другому. «Рено» так говорила: «Не, нет проблем», а я просто видел агентов и отцов других гонщиков входящими и выходящими из гаража команды.

• Год жизни в Дубае был дерьмом. Слишком жарко, а еще слишком лживо. Исчезла вся культура, которая там была. Британцы и русские просто напиваются до одурения.

• Часто не осознают, что многие пилоты «Ф-1» не зарабатывают много денег. Есть те, кто приходит без денег и не получают больших зарплат. Скажем, максимум 250 или полмиллиона долларов в год – нужно заплатить налоги, на них нужно жить… А еще ты вдруг становишься звездой и временами внезапно тратить много денег. Это случай моего отца.

• У отца [бывшего пилота «Макларена» и «Стюарта»] кончились деньги на оплату картинга для меня. У нас была возможность перейти в датскую «Формулу-Форд», но обычно такой трансфер никуда не ведет. Походило на конец гоночного приключения в 15 лет. И мой дядя – сварщик – как-то просто позвал меня из дома и такой: «Нужно найти тебе работу, никогда не знаешь, что будет дальше с этими гонками». Я отправился на завод и провел там три месяца.

Параллельно выиграл в «Формуле-Форд», мой отец выиграл чемпионат Дании по турингу. А владелец его команды был очень богатый. После финиша сезона у отца был обед с командой на треке, отец произнес речь с благодарностями спонсорам и механикам, затем позвали меня – наша серия была гонками поддержки в тот уик-энд. И тот богатый мужик Карстен тоже там был. Я всех поблагодарил, рассказал о сезоне, а затем всех благодарил Карстен, и в конце просто такой: «А, кстати, я решил оплатить Кевину путь в «Ф-1».

Такие честные интервью у гонщиков «Ф-1» бывают раз в несколько лет – как же Олегу удалось?

«Магнуссен привез нас в город, где он прожил с 0 лет до 15 где-то. Самый прикольный момент – как он повез нас к тому дому, к однушке, в которой рос на окраине Роскилле, жил с мамой. Эту идею тоже я придумал, да, – признается Олег. – Просто хотелось раскрыть свое впечатление от него: историей о человеке, работающем пилотом «Формулы-1», но обычном чуваке, который может вечером спокойно пойти в бар, у которого семья… В общем, только работа слегка необычная, а в остальном – нормальный такой пацан. Хотелось показать его в расслабленной атмосфере, и очень круто, что нам отдали его просто на 2 часа в джинсах и белой майке для прогулки по 50-тысячному городку.

Приехали туда – очень скромненькие домики. Такая датская глушь. И он эмоционально совсем в другом состоянии, чем в четверг или в пятницу перед Гран-при. Эта история очень прикольная, одна из моих любимых вообще. Кевин не был там лет 10, грубо говоря. 15 даже, наверное.

Такой момент произошел: когда приехали, вышли из машины, его даже чуть-чуть перетряхнуло, он так головой встряхнул от эмоций типа «Воу, блин!» Сам бы он туда, наверное, не приехал бы. В один момент из одного из домов раздался чей-то отцовский голос строгий, что-то на датском сказали ребенку, и Кевин так засмеялся, что можно было понять: он такие моменты в этом квартальчике тоже переживал.

Вечерок такой был солнечный, и люди на улице, которым вообще нет дела – кто приехал, зачем. Своими делами заняты, и все. Его там узнают, но такая скандинавская особенность – узнают, но не пристают. Мы в материале описали, как его лишь раз попросили остановиться для фотографии – и не жители, а туристы из Франции. Это чистая правда.

Перед тем, как туда поехать, я перечитал кучу его интервью и поговорил с моим датским коллегой – расспрашивал его об интересных историях, о которых можно будет поговорить. И я спросил у него, нормально ли будет попросить Кевина побродить с нами по Роскилле, он ответил: «В Дании к тебе не будут приставать, даже есть ты королева».

Гонщики «Ф-1» – не такие уж скучные, просто формат обычных интервью убивает в них желание что-то отвечать

Олег много лет работает в паддоке и знает, почему многие интервью пилотов с Гран-при выглядят копиями друг друга:

«Пилоты слишком привыкли к 10-минутным интервью и формату «ничего не значащие вопросы – ничего не значащие ответы». Иногда приходят с обреченным видом и пониманием, что явились просто создавать заголовки для интернета. Отработали и пошли дальше. Думаю, они тоже устают от обычного формата. Может, они не хотят всем этим заниматься, а хотят поговорить о чем-то еще.

Когда гонщики видят, что к ним 5 часов на машине или на самолете черт знает откуда ехали журналист и фотограф, и только ради тебя – располагает.

Когда есть хотя бы час времени, то они же тоже люди. У чувака, который добрался до «Формулы-1», обязательно есть интересная история. У каждого. И в более расслабленной обстановке гонщики говорят попроще».

Репутация «скучных корпоративных машин» появилась прежде всего из-за формата уик-энда – Карпов в этом убежден:

«Пресс-конференция в четверг: на нее приходят пять человек, и должно случиться какое-то стихийное бедствие, чтобы формат изменился, – отметил Олег. – Скажем, финал чемпионата – на него приглашают только двух претендентов на титул.

Но в остальные уик-энды по пять пилотов. Я вообще не понимаю, зачем. Приходят условные Кевин, Юки Цунода , Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер и Пьер Гасли – и всем очевидно, что вопросы все полчаса задают только Льюису и Шарлю. Это в лучшем случае.

Да, в начале Том Кларксон (репортер «Ф-1» – Sports.ru) спросит у остальных троих что-то – причем обычно то, на что они уже ответили неделю назад – и потом они просто сидят и слушают. Это же преступление. Зачем это придумано – вообще не понимаю. Пилоты тоже не понимают. У меня Пьер в прошлом году спрашивал: типа «парни, а вам это вообще заходит?» А нам – тоже нет. Почему не позвать отдельно Шарля, например? Потом – отдельно Льюиса. На каждого по 15-20 минут – и никто никого ждать не будет. А остальных отпустить – чтобы команды эти полчаса использовали на что-то полезное.

Еще общение с телеканалами после квалификации или гонки. Они обычно по восемь раз рассказывают одно и то же. 20 минут. Пришел к Sky – рассказал, перешел к Canal+ – еще раз рассказал то же самое. Хрен знает, как удовлетворить все каналы, но должен быть способ это сделать как-то умнее.

Главное – избавить по возможности от ощущения рутины. Потому что формат приучает их повторять одно и то же во всех интервью. Мне кажется, у них уже рефлекс».

Фото: autosport.com; formula1.com; globallookpress.com/George Hitchens/Keystone Press Agency