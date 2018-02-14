Главные события на Elimination Chamber 2018 / RAW / SmackDown

Доброго времени суток, уважаемые любители рестлинга. Так как в наш век лаконичности писать обзоры это действительно времязатратное и ёмкое действие, я решил немного переформатировать выпуск постов в своём блоге, и теперь буду просто писать о событиях, самые важные из которых будут сопровождаться небольшими репликами.

Начну с Elimination Chamber 2018, которое стало последним PPV на "красном" бренде перед WrestleMania.

--- Алекса Блисс победила в женском Elimination Chamber. Первый в истории женский матч такого типа получился ну очень средним и вновь не оправдал ожиданий. Вообще, из всего этого новаторства с "первыми" в память врезалась лишь Королевская Битва, да и то за счёт пенсионерок, которые от души тряхнули стариной. А здесь у нас прогнозируемая защита чемпионки, первый намёк на очередной разлад Бэйли/Саша и абсолютно нулевые Девилль и Роуз.

--- Роман Рейнс победил в мужском Elimination Chamber. Самоанец четвертый год подряд будет мейнить Wrestlemania, на этот раз с Броком Леснаром за титул Вселенной WWE. Опять же, всё до боли предсказуемо, лишь порадовало, что Брону Строуману дают отличный букинг, когда он ушатывает пятерых, но на последнего сил просто не остаётся. Не исключаю, что его готовят на замену Броку, который, вроде как, навострил лыжи в UFC.

--- The Bar защитили командные титулы. Даже вопросов не было о смене командного золота, и становится очевидно, что "европейцев" на Мании ждёт какой-то сюрприз - либо кто-то из NXT ворвется до PPV, либо же на самом шоу всё те же NXT-шники или какие-то старые "легендари" возвратятся. Но всё идёт к тому, что попросту "Авторы Боли" дебютнут на главном шоу и затащат с ходу золото.

--- Ронда Раузи подписала контракт на бой на WrestleMania. Само по себе подписание было пустой формальностью, и должно было дать ответ, с кем предстоит драться бывшей чемпионке UFC. Ответом стал проломленный стол телом Трипл Эйча. Ждём смешанный поединок и жопу Стефани в латексе. Ах, ну и отдельный выход "Носатого", куда ж без него.

Теперь переместимся на сутки вперёд, и быстро пробежимся по главным событиям RAW.

--- Строумэн продолжает издеваться над Элайасом. Этот сегмент и матч привели меня в небольшой ступор, потому что вовсю идёт дорога на WrestleMania, а самый здоровый рестлер ростера пинает барда и его гитару. Либо нам затягивают интригу, либо Строумэна в этом году хотят запихнуть в условный баттл-роял, понимая, что он ещё молод и у него всё впереди.

--- Трипл Эйч атакует Курта Энгла. А вот и окончательный ответ для фьюда, будем наблюдать, как деды воюют, а тётки пытаются на серьёзных щщах драться. Просто более тупого поединка для Ронды, имея в арсенале кучу прекрасных исполнительниц было себе трудно представить. И еще момент - WWE опубликовали видео тренировки Раузи, и там всё очень печально.

--- Джон Сина ушел на SmackDown.

Ну и пробежимся по SmackDown за 27 февраля:

--- Очередной шедевр от ЭйДжей Стайлза и Джона Сины. Очередная классика от двух первоклассных исполнителей, что случилась на бренде SmackDown. Стайлз и Роллинс это два человека, с которыми Джон может творить магию где угодно и когда угодно. Поэтому не поленитесь и просто включите мейн-эвент еженедельника - он стоит всего Elimination Chamber, хоть, в отличие от PPV, мы это уже видели не один раз. На кону был солидный приз, поэтому не буду спойлерить победителя.

--- Кризис командного дивизиона. Как и на RAW титулы держит альфа-дуэт, рядом с которыми никто не валялся. После сегодняшнего выпуска появилась шальная мысль, что "европейцы" и Усо просто проведут матч между собой, но, учитывая, что на носу WrestleMania, то не исключу, что обоим командам подкинут сюрпризы из NXT с последующим пополнением ростеров брендов.

--- Пуш Руби Райот. Классическая схема места под солнцем ровно до следующего PPV. Нет сомнений, что Шарлотта сожрёт Руби на Fastlane, а дальше, вероятно, будет удачный кэш-ин и матч-реванш на Мании. При любом другом исходе у Шарли попросту не будет нормального оппонента на главное шоу года.

Народ, я понимаю, что такие обзорчики в заметках выглядят куда скуднее, чем привычные масштабные обзоры, но писать об одном и том же я не вижу смысла. Видимо, дошёл до стадии, когда мне куда интереснее высказать своё мнение и гипотезы на определённые и важные события, чем перемалывать пустое. Лучше сосредоточусь на статьях, так что ждите выхода новых материалов. До новых встреч.