ЦСКА вел 3-0 финале, но не смог взять Кубок в праздничном «Мегаспорте». У УНИКСа есть шанс?

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Владимир Можайцев берется за старое.

Этот сезон Единой лиги ВТБ не заслужил сухого финала. По части непредсказуемости и обилия сенсаций равного ему в истории не было.

И даже первый раунд плей-офф, в котором обычно представители «Большой четверки» не оставляли шансов амбициозным представителям преследующего их пелотона, в этот раз порадовал болельщиков драматичной концовкой в пятом матче серии «Зенита» и «Уралмаша». Свой шарм был даже у этой истории.

При этом и УНИКС, и ЦСКА добрались до финала логично и закономерно. Казанцы второй год подряд забрали у «Локо» все возможные концовки: если в прошлом сезоне решающие броски мискликал почти единолично Барфорд, то сейчас этот груз был распределен более-менее равномерно, но с тем же результатом. Ну а ЦСКА с новым тренером и с его новым распределением игрового времени между подопечными наглядно продемонстрировал, что на марафонской дистанции серии способен съедать любого из опытнейших лидеров соперника. Символично, что решающую ошибку в заключительном матче полуфинала допустил именно первый во всех смыслах номер «Зенита» Эртель.

Лидеры УНИКСА, отбегавшие серию с «Локо» в режиме максимальных энергозатрат, с таким же ртутным и подвижным, но более уверенным в своих силах и метким в решающие минуты ЦСКА – тоже не справились. Ну то есть – не справились в первых трех матчах финала.

А в тот момент, когда все думали, что у них уже окончательно кончился бензин – взяли и извлекли из глубин своих организмов последние остатки энергии. MVP и прошлогоднего плей-офф, и регулярки текущего сезона Димитриевич к 27 очкам прибавил 9 передач. А россияне УНИКСа отработали и в защите, и в нападении так, что у всех нейтральных болельщиков просто радовалась душа за неумирающий русский баскетбол.

В предыдущие сезоны не раз случалась ситуация, когда в финальных и бронзовых сериях легионеры безнадежно уступающих команд заранее покупали билеты в теплые края. И, откровенно говоря, в матчах, которые могли бы стать решающими, просто отбывали номер. Но это точно – не про нынешний УНИКС.

Димитриевич не спешит на миланские распродажи. Воронцевич дает своей новой-старой команде такого ветеранского огня, что начинают полыхать Беленицкий и Зайцев. Перасович танцует у бровки так, что Николай Цискаридзе открывает для себя что-то новое. УНИКС не сдается, УНИКС хватает финал за хвост, как Гарри Поттер – феникса, и летит в Казань возрождать серию и возвращать ее в Москву.

Ни одна команда в истории Единой лиги ВТБ не отыгрывалась с 0-3. По правде сказать, несмотря на все несгибаемые достоинства нынешнего УНИКСа – не верю, что это случится и в этот раз. Мело Тримбл играет так, что селекционерам армейцев остается только поаплодировать, а людей, которые выбирают MVP плей-офф – оставляет без работы. Никита Курбанов хорош настолько, что будь я бабушкой – бросал бы в воздух виртуальный чепчик. А изначально выглядевшее спорным решение президента армейского клуба Андрея Ватутина о замене главного тренера непосредственно перед плей-офф оказалось почти гениальным. Причем слово «почти» здесь – только потому, что ЦСКА еще не выиграл.

Но повторюсь – этот сезон и этот УНИКС не заслужили 0-4 в финале. Возможно, выскажу немного крамольную для болельщиков красно-синих мысль – но не заслужил сухую серию и ЦСКА. Не в том смысле, что армейцы выглядят недостаточно хорошо для этого – нет, выглядят они вполне себе по-чемпионски. Просто по-болельщицки и по-баскетбольному хочется, чтобы чемпионство это было оформлено не в разукрашенном заранее «Мегаспорте» (в котором, кстати, армейцы золотые медали ни разу не выигрывали), не с 20-очковым гандикапом в последнем матче серии – а в рубке кость в кость и, возможно, на чужой площадке. С преодолением, с неожиданными героями из числа резервистов, с буйством эмоций и технарями, с победными бросками и блок-шотами на последней минуте. Именно такой баскетбол нам нужен, именно такой баскетбол и такую развязку заслужили оба участника финала.

ЦСКА – УНИКС 80:96 (15:24, 32:27, 13:24, 20:21)

ЦСКА : Тримбл (16), Астапкович (14), Хэнлан (11), М’Бай (10)

УНИКС : Димитриевич (27+9 передач), Зайцев (13), Найт (12), Воронцевич (11), Кулагин (11), Лабери (10+8 подборов)

Счет в серии: 3-1 в пользу ЦСКА

Владимир Можайцев