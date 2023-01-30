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Команда, которая стремится вернуться в элиту российского баскетбола.

«Химки» – один из фаворитов Суперлиги без единого легионера

И это не случайность: руководство клуба совместно с тренерским штабом пришло к решению регулярно давать шансы российским баскетболистам, поэтому легионеров в обозримом будущем (по крайней мере, пока «Химки» выступают в Суперлиге) в подмосковном клубе не ожидается.

Самое прекрасное, что это никак не влияет на результат команды. Более того, в прошлом сезоне химчане превзошли ожидания и забрали бронзу Суперлиги, в новом чемпионате – уже без «Уралмаша» и «Руны» – логично, будут бороться за золотые медали.

Подобная идеология – не только шанс притянуть еще больше внимания болельщиков, но и возможность переписать историю турнира. Последний раз команда без единого легионера выигрывала Суперлигу в далеком 2016 году, тогда «Сахалин» с Александром Гудумаком, Артемом Комоловым, Дмитрием Узинским и капитаном Петром Самойленко победил в финальном противостоянии «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (3-1), который в этом сезоне будет являться, пожалуй, главным соперником подмосковного клуба в борьбе за золото.

Главной звездой «Химок» по-прежнему остается главный тренер

В мировом баскетболе не так много наставников, которые являются главными звездами своих команд и под руководством которых хотят выступать сами игроки. В НБА это Грегг Попович, в Европе – Желько Обрадович, в России – главный тренер «Химок» Андрей Мальцев, которому хватает харизмы и авторитета, чтобы оставаться обсуждаемой персоной даже во втором по значимости баскетбольном турнире страны.

Мальцев уже доказал статус тренера-победителя на молодежном уровне, теперь пришло сделать это во взрослом баскетболе. Тем более что в активе Андрея Николаевича будет немало игроков, с которыми он несколько раз подряд выигрывал Единую молодежную Лигу ВТБ.

Правда, бороться за трофей Мальцеву теперь придется с претерпевшим небольшие изменения тренерским штабом – один из его помощников Николай Шманов ушел на повышение в «Руну» (где будет работать ассистентом главного тренера). В обратном направлении проследовал Сергей Сорокин, который в прошлом сезоне входил в тренерский штаб «Руны-ДЮБЛ».

«Химки» сохранили в составе всех лидеров

А вот состав лидеров подмосковного клуба остался тем же, что и в прошлом чемпионате. Пять самых результативных игроков «Химок» сезона-2022/23 продолжат выступления за подмосковный клуб – Евгений Фидий (14,5 очка), Дмитрий Незванкин (10,4), Александр Мальцев (8,9), Дмитрий Коршаков (7,3) и Александр Варнаков (7,1).

И хотя Андрей Мальцев не любит выделять конкретных баскетболистов и, как и большинство европейских тренеров, обожает фразу «командный баскетбол», на общем фоне все равно выделяется 32-летний центровой Евгений Фидий. За свою продолжительную карьеру в Суперлиге уроженец Минеральных Вод ни разу не становился победителем турнира и не выигрывал награду Самому ценному игроку. В предстоящем сезоне Фидий имеет реальные шансы поставить галочку напротив обоих достижений.

Помимо этого, на роль одного из лидеров сможет претендовать новобранец команды Александр Гаврилов, один из любимых игроков Мальцева по работе с молодежным проектом ЦСКА. В прошлом сезоне 27-летний игрок был основным разыгрывающим «ТЕМП-СУМЗ-УГМК», являясь одним из лидеров Суперлиги по результативным передачам (4,7).

В «Химках» стало еще больше воспитанников!

Состав подмосковного клуба в межсезонье пополнили сразу 3 баскетболиста, которые начинали свой карьерный путь именно в «Химках» и являются воспитанниками УОРа.

Центровой Илья Карпенков ранее был в системе клуба с 2015 по 2019 год. Он 4 раза брал медали молодежной Лиги ВТБ (1 серебро и 3 бронзы), а также участвовал в Матче молодых звезд. В Химки Карпенков возвращается уже в статусе серебряного призера Олимпийских игр в баскетболе 3x3.

Его коллега по позиции Илья Сорокин является воспитанником баскетбольной СДЮСШОР №1 города Химки. В период с 2016 по 2019 год Сорокин прошел путь от ДЮБЛ до фарм-клуба, но больше всего запомнился победой в молодежной Лиге ВТБ в 2019 году, тогда Илья был признан MVP «Финала восьми».

Еще один вернувшийся воспитанник – Владимир Пичкуров – выступал за юношеские и молодежные команды «Химок» целых 7 лет, с 2005 по 2012 год. В 2011 и 2012 годах Пичкуров выигрывал бронзовые медали молодежного первенства ПБЛ.

Амбиции «Химок» – выход в Лигу ВТБ, но только с победой в Суперлиге

Учитывая тенденцию последних лет (переход лучших команд Суперлиги в Лигу ВТБ) и ностальгию «Химок» по главному российскому баскетбольному турниру, не удивительно, что практически в каждом интервью генерального директора подмосковного клуба Павла Астахова спрашивают о возможном «повышении».

Недавно Павел Владимирович вновь напомнил амбиции клуба: «Считаю, что для начала мы должны стать чемпионами Суперлиги, чтобы с уверенностью говорить о том, что у нас есть право вернуться в элиту. Конечно, мы понимаем, что прямого перехода из Суперлиги в Лигу ВТБ нет. Но все другие требования лиги, кроме пока финансовой, мы выполнить можем, так как опыт участия на самом высоком уровне у нас большой. Вся инфраструктура и система подготовки резерва сохранены».

Очевидно, что чем больше побед «Химки» будут одерживать на уровне Суперлиги, тем больше разговоров будет о главной цели клуба. А пока что – впереди сезон, в котором химчане постараются выиграть свой первый трофей в новейшей истории клуба.

Фото: БК «Химки»