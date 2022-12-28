В Питере 🔥 Чемпиона Лиги прибил молодой россиянин, до этого не попадавший в состав

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Вот парадокс. «Зенит» и «Локо» в этом сезоне ведь должны находиться на разных полюсах: первые защищают чемпионский титул, вторые начинают сезон с двумя легионерами и объявляют курс на развитие молодых.

Но в итоге все очные встречи команд превращались в триллеры: от геймвиннера Барфорда на Суперкубке до камбэков «Локо» с «-21» и «-16» с последующими победами «Зенита» в концовке на первом этапе регулярки.

Емченко: лучший матч в сезоне и победный бросок

В этот раз на Сибур Арене дело также дошло до концовки – но сейчас кубанцы уже не отдали свое. Зарешал 23-летний защитник «Локо» Владислав Емченко, который похоронил «Зенит» броском из далеко не самой удобной точки за 4 секунды до сирены.

Для Емченко матч в Санкт-Петербурге стал лучшим в сезоне: 13 очков и 6 из 6 с игры.

Путь к этому перформансу молодого защитнику был сложным. Перед началом чемпионата Емченко был назначен капитаном команды, но не выдержал давления и попросту провалил старт сезона: 0 из 10 с периметра и в среднем всего 10 минут на паркете в октябрьских матчах. В какой-то момент Влад даже потерял место в составе и был спущен в Суперлигу в молодежную команду – настолько неуверенно он действовал в играх Единой Лиги.

Капитанскую повязку передали более опытному Узинскому – возможно, это помогло Емченко раскрепоститься. Для «Локо» это хороший знак – еще один уверенный в себе игрок в ротации Александр Секулича в оставшейся части сезона точно не повредит.

Секулич ломает лучшую защиту Лиги высоким темпом

По ходу сезона «Локо» не впечатлял результативностью и скоростями, но в воскресенье предложил «Зениту» какой-то сверхбыстрый баскетбол – и это сработало.

К концу первой четверти «Локо» набрал 30 очков, к большому перерыву – 53. А ведь «Зенит» по сезону защищается лучше всех, пропуская в среднем 71 очко за матч. Проще сказать, что лишь одному сопернику в 23 играх питерцы позволили забить больше 50 очков в первой половине – УНИКС также набрал 53.

После большого перерыва темп игры немного снизился – это «Зенит» попытался перехватить инициативу и навязать свой вязкий защитный баскетбол. Продержаться получилось лишь четверть: в последней 10-минутке Барфорд и Акун-Перселл вновь разогнали свой «Локомотив», а последнее слово осталось за Емченко.

Чемпион в кризисе?

В июне «Зенит» сотворил сенсацию: отыгрался с 1-3 в финале с ЦСКА, взял свой первый чемпионский титул. Хави Паскуаль казался гением, Сергей Карасев вроде как перезапустил карьеру, а в самой Лиге ВТБ намечался передел сил.

Прошло полгода, и никакой защитой титула в Питере не пахнет. Пока прямые конкуренты – УНИКС и ЦСКА – выглядят монолитами, «Зенит» штормит. Новые легионеры, кроме Эртеля, или слишком старые (Томпкинс), или слишком нестабильные (Хоумсли, Уимбуш), или просто не тянут (Томассон, Соломон). Россияне, за исключением Кулагина, потеряли доверие тренера. Сам Паскуаль как будто бы все такой же активный на бровке и все так же пробует по 30 различных пятерок за матч, только результата нет.

В итоге «Зенит» за неполные 4 месяца сезона проиграл 6 матчей – больше, чем за всю предыдущую «регулярку» (4). Точнее, поражений уже 7 – с учетом воскресного от «Локо».

Времени у «Зенита» хватает – команда точно в плей-офф и вроде как должна удержать третью строчку в таблице. Но проблема в том, что в команде не видно системы – и в оставшиеся 2 месяца тренерскому штабу нужно постараться, чтобы исправить это.

«Зенит» – «Локомотив-Кубань» – 90:92 (24:30, 23:23, 21:16, 22:23)

«Зенит»: Томпкинс (23 + 8 подборов), Карасев (15), Эртель (14 + 10 передач + 5 потерь), Hamm Jr. (14), Хоумсли (13) – старт; Морман (6), Д.Кулагин (5), Фридзон (0), Зубков (0), Уимбуш (0), Клименко (0).

«Локомотив-Кубань»: Барфорд (22 + 6 передач), Акун-Перселл (11 + 5 потерь), Мартюк (9), Щербенев (8), Узинский (0) – старт; Емченко (13), Квитковских (11), Ведищев (9 + 5 потерь), Хортон (9 + 6 передач), Паунич (0).

Фото: Единая Лига ВТБ