В Перми придумали великую развлекуху. Фанаты «Пармы» поют песню из «Титаника» в караоке

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Все помнят слова песни из «Титаника»? А если пропеть?

Вирусный ролик с баскетбольного матча собрал уже 10 миллионов просмотров, и в нем прекрасно все. Даже то, что к российскому баскетболу он особого отношения не имеет. Умиляются даже репетиторы по английскому языку, которые понимают, что умом Россию уже не понять.

Не секрет, что Пермь – один из самых баскетбольных городов России (если не самый баскетбольный). В начале нулевых на всю страну шумел «Урал-Грейт», регулярно здесь проводила матчи сборная России, а сейчас аншлаги собирает набирающая популярность «Парма».

«Парма» – лидер по посещаемости: в среднем на баскетбол в Перми в этом сезоне приходят почти 5,5 тысячи зрителей, и уже неоднократно клуб объявлял о солд-ауте за день до матча. Есть ощущение, что если бы местная арена «Молот» могла вместить не 7 тысяч, а, к примеру, 15, то аншлаги все равно состоялись бы.

Но одно дело – собрать арену, совсем другое – оживить ее и заставить шуметь на протяжении 2 часов. С этим зачастую бывают сложности, и за примерами далеко ходить не надо: после домашнего поражения от «Локо» главный тренер «Самары» Сергей Базаревич жестко прошелся по фанатам команды.

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Но в Перми с этим проблем нет – здесь к каждому матчу готовятся как к отдельному событию: прописывают сценарий, устраивают предматчевое шоу с кавер-бэндами и, конечно, развлекают зрителей по ходу игры. Одно из новшеств – караоке в перерывах матча. На арене включают песню, на кубе появляются субтитры – и вместо того, чтобы тихо-мирно ждать окончания тайм-аута, болельщики вместе с Селин Дион поют «май харт уил гоу он».

В чем главная фишка этого караоке? Субтитры к англоязычной песне прописаны кириллицей – все, причин не петь у зрителей больше нет!

Рассказывает главный выдумщик Перми Андрей Васькин из агентства Date Agency:

«Тема с караоке у нас родилась после песни «Максим» на футболе. Мы долго думали, что может быть таким гимном на баскетболе. Поняли, что никакой единой песни нет, и начали развивать идею караоке. Сначала мы взяли очень простую песню, где в куплете нужно спеть «на-на-на-на-на-на-на на-на-на на-на-на» – и народ не вывез, потому что на экране не было слов. Тогда мы взяли песню из «Титаника», вырезали нужный нам момент, добавили титры на куб, провели тестовый прогон с охранниками и уборщицами, а затем запустили это на самом матче».

Как вы уже поняли, организацией шоу на матчах «Пармы» занимается специальное агентство. За 7 лет у ивентщиков накопилось достаточно солидных кейсов, о которых не стыдно рассказать. В «Молоте» детский хор исполнял кавер на «Рамштайн», к потолку подвешивали музыкантов, ставили свой балет на паркете с детьми и их отцами, расстилали гигантский флаг на всю трибуну на матче сборной…

«Мы не пробуем вещи, которые делают другие российские клубы. Понятное дело, что-то подсматриваем в НБА. У нас есть и косплей-камера, и King Lion-камера, где нужно поднимать своего ребенка под трек из «Короля Льва». Да и в целом стараемся удивлять аудиторию разными активностями – потому что болельщики в Перми этого заслуживают» , – продолжает Андрей Васькин.

Один из самых невероятных перформансов случился на игре Кубка ФИБА-Европа в ноябре-2021. На матч в Перми пригласили Андрея Драгунова – достаточно известного танцора… который не слышит и танцует, ориентируясь на вибрации из колонок. Организаторы выкатили Андрею огромный сабвуфер – и танцор просто разнес паркет.

То, что такое происходит именно в Перми, удивлять не должно. Ведь именно здесь в конце 90-х впервые в России баскетбольные матчи «Урал-Грейта» перестали расценивать исключительно как спортивные события, начав внедрять элементы шоу. А одним из новаторов стал Сергей Кущенко, ныне – президент Единой Лиги ВТБ:

«Ролики с караоке мне начали присылать еще по ходу матча, а потом я увидел это и в соцсетях. Мне безумно понравилось, и я порадовался за родную Пермь. Креатив идет и не ослабевает. Это еще раз доказывает, что болельщик в Перми готов принимать и раскручивать все идеи, которые ему предлагают» .

Фото: parmabasket.ru