«Химки» возвращаются? Набрали ход в суперлиге, вернулись на Матч ТВ и разгромили клуб Лиги ВТБ в Кубке России

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Подмосковный клуб набирает обороты.

Баскетбол знает несколько разных видов возрождения клубов.

Например, «Сиэтл Суперсоникс» и «Триумф» просто перевезли свои таланты в другие города. «Урал-Грейт» спустя несколько лет после расформирования нашел преемника в лице «Пармы». Эпоха Ренессанса легендарного «Монтепаски» закончилась вечным прозябанием в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии. Московский «Динамо» и женский ЦСКА… Они так и не возродились. Клуб, в последнем сезоне которого вместе играли Илона Корстин, Бекки Хэммон и Мария Степанова, просто исчез с баскетбольной карты мира.

Подмосковные «Химки» учли все ошибки своих предшественников и сейчас пишут новую историю. Пока еще не в сильнейшем чемпионате страны, но с тем же названием, на той же арене и даже с тем же наставником.

Команда уже в топ-4 в Суперлиге, их главная звезда – по-прежнему главный тренер

Обещания наставника «Химок» Андрея Мальцева перед началом сезона оказаться в верхней части турнирной таблицы казались слишком оптимистичными. 13-е место из 15 по итогам прошлого чемпионата и довольно скромное межсезонье, в которое химчане не стали отказываться от костяка команды, наводили на мысли о том, что подмосковный клуб вряд ли совершит большой прогресс.

Но у Андреа Николаевича получилось сдержать свои слова.

Трио «игроков за 30» Евгений Фидий – Александр Варнаков – Дмитрий Коршаков дало команде опыт, которого не хватало в прошлом сезоне, Дмитрий Незванкин проводит лучший сезон в карьере в плане % попаданий, Александр Мальцев наконец-то забыл про слово «травмы» и получает наслаждение от игры с более опытным товарищами, Глеб Суворов продолжает раскрываться как популярный в современном баскетболе 3&D (и трехочковые бросает, и защищается на хорошем уровне).

Андрей Мальцев обеспечил себе то, что может давать результат на длинной дистанции – это глубина состава. Подтверждением этому является уникальное достижение «Химок» в этом сезоне – все 14 игроков хотя бы раз выходили в стартовой пятерке.

Следующий шаг на пути к новым достижениям – победы над командами из топ-3 («Уралмаш», «Руна» и «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»). Их пока в этом сезоне у «Химок» еще не было.

Химчане разгромили «Самару» в четвертьфинале Кубка России, на их паркете, с двумя легионерами в составе соперника, прилетев в день игры!

Зато была яркая победа над дебютантом Единой Лиги ВТБ «Самарой» в матче Кубка России.

Этой исторической встрече предшествовала стадия 1/8 финала против фарм-клуба «Локо» и первый матч против самарцев в Подмосковье, который закончился совсем не с баскетбольным счетом – 79:79.

Результат первой игры пытались оправдать и «бэк-ту-бэком» (самарцы играли на следующий день после матча Лиги ВТБ), и эмоциональным спадом, и многими другими факторами, которые в итоге привели к тому, что на ответную встречу команда Сергея Базаревича решила усилиться американцами – к группе российских игроков присоединились Айзея Риз и Малькольм Томас.

В последний момент помимо домашней площадки и легионеров у «Самары» появилось еще одно преимущество: из-за сложных метеоусловий «Химки» прилетели в Самару лишь в день игры и, по сути, отправились с самолета на паркет.

Казалось, что может пойти не так?

«Химки» сделали своим фанатам новогодний подарок, разобрав «Самару» со счетом 71:51. Дмитрий Коршаков доминировал на щите над Малькольмом Томасом, а Айзея Риз померк на фоне Дмитрия Незванкина. У подмосковной команды в тот вечер получалось все и даже больше. И хотя это всего лишь одна игра, она уже вошла в историю и пополнила список главных сенсаций этого баскетбольного сезона в России.

Подмосковный клуб вернулся на ТВ, один из матчей показали даже на федеральном канале

Вместе с результатами и яркими победами в Подмосковье вернулись телевизионные трансляции. Многие домашние игры «Химок» в этом сезоне показывают тематические каналы «Матча», а встречу «Химки» – ЦСКА-2, так называемое «дерби Ленинградки» в новом формате, показал Матч ТВ.

Помимо этого, одним из самых популярных баскетбольных роликов 2022 года стал мини-фильм про Андрея Мальцева. Видео на YouTube-канале «Раскадровка», который занимался съемкой ролика, собрало почти 40 тысяч просмотров.

Впрочем, и официальные соцсети клуба за последние пару лет не просели в количестве подписчиков и объеме просмотров. «Химки» все еще входят в топ-10 самых популярных клубов страны.

Посещаемость домашних матчей растет, клуб намерен выйти на 2000 зрителей за матч

Совокупность всех вышеперечисленных факторов привела и к зрительскому интересу. Если на некоторых матчах прошлого сезона можно было увидеть абсолютно пустые трибуны, то последние матчи «Химок» могут похвастаться неплохой посещаемостью.

На встречу против клуба «Университет-Югра» пришло чуть более 1000 болельщиков, а игру с «Руной» посетило почти 1,5 тысячи человек. Как заверяют в клубе, на этой отметке «Химки» останавливаться не планирует, уже к концу сезона на домашних играх подмосковного клуба будут стремиться к отметке в 2000 фанатов.

Фото: Единая лига ВТБ; bckhimki.com