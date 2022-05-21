ЦСКА имени Сарумана, великие камбэки и огненный Суприм. Итоги ноября в Единой Лиге от Рахона

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Второй месяц нового сезона в Единой Лиге ВТБ позади. И вот главные итоги ноября по версии Рахона Р.:

Заголовок месяца: «УНИКС не оставил шансов «МИНСКУ» перед дуэлью с ЦСКА»

С каждым днем мы все ближе к Богу к появлению мета-заголовка «УНИКС не оставил шанса «МИНСКУ» перед дуэлью с ЦСКА, обогнав «ПАРМУ-ПАРИ» и МБА». Надеюсь, что именно мне будет суждено его написать. Да, это все слегка напоминает Ильфа и Петрова («Мебельные мастерские Фортинбраса при Умслопогасе им. Валтасара»), но хотя бы выглядит забавно.

Команда месяца: кто бы вы думали, конечно, ЦСКА

Остановить армейцев по-прежнему невозможно — 13:0 и безоговорочное лидерство. Здесь даже мои любимые военно-исторические аналогии уже не так внушают: шествие ЦСКА по регулярке — это, натурально, появление армии Сарумана под стенами Хорнбурга или марш слонов-мумакил на Пеленнорских полях.

Как говорил король Теоден Роханский: «Что могут сделать люди против такой свирепой ярости?» Арагорн ему на это ответил известно как: «Сделаем вылазку и разобьем их», но с вылазками пока что-то не клеится, и Гэндальф, зараза, тоже не приходит с первым лучом солнца на пятый день. Определенные шансы были у «Зенита», но Лэрри Берд не вошел в эту дверь для совершения ключевого броска в концовке, а Игорь Вольхин сплоховал. УНИКС был задавлен трехголовым джаггернаутом Швед-Мур-Милутинов, а остальные команды отлетали от ЦСКА с совершенно неприличной разницей в счете — только «ПАРМА» смогла немного потрепыхаться.

В воскресенье УНИКС попытается все-таки сделать еще одну вылазку, но, чтобы одолеть такой ЦСКА, нужен как минимум Леголас, который будет катиться по лестнице на щите-скейтборде и стрелять из двух луков по-македонски. Если казанцы не преуспеют в воскресном матче, ЦСКА не только побьет собственный рекорд по победам на старте сезона (будет 14), но и уже довольно прилично оторвется от УНИКСа и тем более от «Зенита». А из соперников ЦСКА в декабре пока что только МБА выглядит командой, которая может навязать армейцам хоть какое-то сопротивление.

- Повелитель Теоден, у вас есть что сказать по этому поводу?

- Полуросликам не место в битве, господин Мериадок.

Спасибо. Правда, в битве на Пеленнорских полях зарешал в клатче как раз полурослик, но это, кажется, не тот случай.

Событие месяца: МБА в четверке

Возможно, переоценивать осенние успехи команды Василия Карасева и не следует. Формально МБА борется за лидерство, фактически всем командам из топ-3 уступила даже не разгромно, а как-то совсем безнадежно. Состав у команды не то чтобы глубокий, а теперь москвичи потеряли еще и важного игрока ротации Александра Хоменко, причем, кажется, надолго. Чтобы не просесть на дистанции, руководству МБА придется в ближайшее время сильно укреплять кадры, а Фалькао к нам определенно не поедет. Все это понятно.

Но блин, команда без легионеров в принципе, не располагающая не только эртелями и мэйконами, но даже заками смитами и кваме вонами (я, кстати, не шучу, Кваме Вон — реально существующий баскетболист из «Астаны»), после двух месяцев чемпионата и 13 матчей держится в четверке с девятью победами. Вы за последние годы когда такое видели вообще?!

Альтернативное событие месяца: Милутинов забивает свою первую трешку в Лиге

Игрок месяца: Томас Эртель («Зенит»)

Хотя Милутинов никуда не делся и по-прежнему видится пока главным претендентом на титул MVP сезона, игнорировать последние успехи Эртеля было явно недопустимо. Вот их и не стали игнорировать, дав французу утешительный приз MVP ноября.

Пока это кажется авансом: несмотря на впечатляющий перфоманс Эртеля и рекордные в сезоне 16 ассистов (что и по меркам НБА весьма прилично), «Зенит» выиграл в ноябре 5 матчей из 6 и уступил принципиальному и непосредственному конкуренту, тогда как Милутинов показывает совершенно космическую эффективность, а его команда — см. выше.

С другой стороны, сейчас в обсуждениях MVP в НБА господствует такой тренд: убери Тейтума из «Бостона», «Бостон» не сильно просядет по результатам, а вот убери Дончича из «Далласа» — привет, борьба за пики (с позиции силы). Этот тезис кажется довольно абсурдным, зато его легко применить к «Зениту»: без Эртеля, который, наверное, никогда в карьере не сосредотачивал в своих руках столько власти, нападение «Зенита», и без того неидеальное, совсем оскудеет. Поэтому те небольшие регалии, которые пока получил француз, выглядят вполне оправданными — хотя бы на этом этапе.

Почти камбэк месяца: «Локомотив-Кубань» — «Зенит»

На самом деле, в ноябре состоялся камбэк победный, безусловный и без всяких «почти»: в «парижском дерби» (извините) между «ПАРМОЙ-ПАРИ» и «Пари Нижним Новгородом» пермяки умудрились отыграться с «-19», а Брайон Аллен забил победный. Но по степени драматизма даже эта «библейская совершенно история» (с) меркнет в сравнении с матчем «Локо» – «Зенит».

Естественно, чтобы выдать по-настоящему крутой камбэк, нужно сначала хорошенько загнать себя в угол. «Локо» справился с этим блистательно. Третья четверть в исполнении кубанцев была, возможно, худшим баскетболом, который я видел за долгие годы (а я смотрел матчи грузинской «Виты», между прочим). Даже за перфомансами «МИНСКА» и «Енисея» было веселей смотреть — во всем этом беннихилловском параде ошибок, «кирпичей» и пасов в никуда хотя бы чувствовался некий флер благородного безумия. Краснодарцы же смотрелись попросту уныло. За девять минут «Локо» набрал одно очко, пропустил тридцать, я наблюдал за этим с тоской и зевотой, а на ум приходили славные времена дабл-даблов Алана Уильямса, трешек Райана Брокхоффа и полетов Фрэнка Элегара. Владыка Теоден, вам слово:

- Где нынче конь и где всадник? Где звонкого рога пение?

Да-да. Внезапно выяснилось, что конь и всадник никуда не делись — просто немного задерживаются. Когда Джейлен Барфорд за две минуты до конца сравнивал счет (напомню, четвертая четверть начиналась при «-21»), даже у нейтральных болельщиков наверняка участился пульс — что уж говорить о зрителях на трибунах. Как говорят нынче зумеры, лица тех, кто ушел перед четвертой, имаджинировали?

«Зенит», естественно, затащил на классе, но пару неприятных минут чувствовал себя, наверное, как марвеловский Тор, когда Капитану Америке на спор практически удалось поднять его молот. Получилась ситуация «вин-вин»: питерцы продолжили преследование ЦСКА, а «Локо», хоть и моментами, но показал свои лучшие стороны и выиграл потом два матча из трех.

Конечно, за такими американскими горками наблюдать интересно и захватывающе, но в целом это свидетельствует о не слишком высоком уровне матча, что деликатно отметили все официальные лица вплоть до Сергея Кущенко. С другой стороны, для старта сезона, когда наигрываются связи и происходят всякие флуктуации (не только у нас, но даже и в НБА — посмотрите на результаты «Сперс» и «Юты», к примеру), это совершенно нормально. Пройдет еще месяц, команды стабилизируются, а память о камбэке из безнадежной ситуации останется.

Новички месяца: Суприм Ханна и Огнен Пантович («МИНСК»)

Имена новобранцев «МИНСКА», вероятней всего, ничего не скажут 95% болельщиков, даже достаточно плотно следящих за мировым баскетболом. Мне в том числе, хотя, к примеру, Ханна даже играл за мой родной БК «Новосибирск». Зато, по какой-то замысловатой ассоциации, новички месяца вызывают в памяти мультик про трансформеров, где были Омега Суприм, Огнеборец и прочие смертоносцы с мегазаврами. Так что, казалось бы, получают они приз имени Уорлда Би Фри за лучшие имена сезона, но тут вдруг Омега Суприм Ханна в полном соответствии со своим именем принес «МИНСКУ» первую победу в нынешней регулярке.

Дебют месяца: Дэрил Мэйкон (УНИКС)

Суприм Пантович Огненный — это, конечно, хорошо, но настоящим новичком месяца стал, понятное дело, Дэрил Мэйкон.

Когда перед сезоном пришла новость, что Мэйкон повредил ногу, участвуя в Суперкубке, у всех наверняка возникли неприятные вьетнамские флэшбэки: в памяти еще жив прошлый сезон, когда Шабазз Напьер точно так же травмировался в Суперкубке, полгода лечился, приступал к тренировкам и «уже вот-вот выйдет», да так и уехал в феврале, не сыграв за «Зенит» ни одного официального матча.

К счастью, случай с Мэйконом оказался не того порядка. Восстановился американец максимально быстрыми темпами и сразу начал показывать, что УНИКС не просто так возлагал на защитника такие серьезные надежды. Для начала Мэйкон за 10 минут накидал 12 очков «ПАРМЕ», потом 16 «Самаре», 20 «Локо», 26 «МИНСКУ» — и все это, играя пока на очень ограниченных минутах.

Конечно, матч с тем же «МИНСКОМ», который казанцы отвозили по паркету с разницей в 49 очков — не показатель, но общий уровень Мэйкона виден уже сейчас даже тем, кто не следил за его игрой в Евролиге. Когда в матче с ЦСКА две казанские башни Рейнолдс с Лабери забуксовали, у команды Перасовича явно чувствовался недостаток игроков, которые могут обострять впереди сугубо на скилле, если системная игра не клеится. В матче-реванше Мэйкон на паркете будет, и, судя по всему, в очень приличной форме, так что интрига тут определенно закручивается. Вперед, как говорится, эорлинги. (Да хватит уже, Теоден!)

Фото: БК «МИНСК»; ПБК ЦСКА