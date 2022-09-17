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От Григорьева до Ведищева. 10 самых известных воспитанников «Локомотива-Кубань»

Андрей Мартюк
Артем Комиссаров
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Максим Григорьев Максим Григорьев
Александр Щербенев
Владислав Емченко
Захар Ведищев
Тимофей Герасимов
Кирилл Попов
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Максим Колюшкин
Игорь Каныгин
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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о разных сторонах жизни российского баскетбола.

Богатый урожай молодежного проекта «Локо».

Сегодняшний день вполне можно назвать историческим по баскетбольным меркам – краснодарский «Локомотив-Кубань», участник Единой Лиги ВТБ, открыл крупнейший в России молодежный тренировочный центр, который станет своеобразным трамплином в большой баскетбол для юных спортсменов. Новый спорткомплекс состоит из трех крытых площадок – центральная с трибунами на 500 посадочных мест, а также уличной – с профессиональным покрытием для баскетбола 3х3, гостиницей на 45 номеров, тренажерным залом, столовой и кафе.

Команда из Краснодара, которая сегодня имеет сразу 9 воспитанников в основном составе, и ранее делала ставку на доморощенных баскетболистов. Вспомним самых известных из них.

(в список не попали баскетболисты, которых нельзя назвать полноценными воспитанниками «Локо»: Андрей Зубков начинал играть в баскетбол в Челябинске, Павел Коробков – в Перми, Сергей Балашов – в Санкт-Петербурге и т.д.)

Максим Григорьев

Годы в системе «Локо»: 2006-2015

196-сантиметровый защитник уже в первые сезоны за молодежную команду «Локо» зарекомендовал себя в качестве элитного снайпера, который забивал в среднем по 2 трехочковых за матч. В 2010 году 20-летний Максим Григорьев привел краснодарцев к победе в молодежном чемпионате, а также дебютировал за основу. Позже в составе красно-зеленых он выиграет еще две медали молодежного первенства – золотую (2011) и серебряную (2012), станет лучшим молодым игроком месяца в Лиге ВТБ (декабрь 2012) и лучшим российском игроком месяца (октябрь 2014). Один из самых известных воспитанников «Локомотива-Кубани», участник Матча всех звезд Лиги ВТБ 2020 остановился на гроссмейстерской отметке в 130 матчей за родной клуб.

Андрей Мартюк

Годы в системе «Локо»: 2018-н.в.

Прогрессу Андрея Мартюка можно позавидовать: в 2018 году он дебютировал в молодежном чемпионате за «Локо-ЦОП-2», еще через год начал привлекаться к тренировкам и играм основы, в сезоне-2020/21 провел свои первые матчи за «Локомотив-Кубань», сезон спустя стал регулярно появляться в стартовой пятерке, а в последнем чемпионате уверенно и безоговорочно забрал награду Лучшему молодому игроку Единой Лиги ВТБ. На сегодняшний день это единственный воспитанник «Локомотива-Кубани», который выиграл столь престижный индивидуальный приз по итогам регулярного сезона.

Максим Колюшкин

Годы в системе «Локо»: 2008-2016

Уроженец Ростова-на-Дону начал заниматься баскетболом в родном городе, а в 2008 году попал в систему «Локо», где сразу же зарекомендовал себя в качестве яркого и перспективного защитника. Максим Колюшкин, как и его тезка Григорьев, был частью золотого молодежного состава краснодарской команды, который выигрывал чемпионат в 2010 и 2011 годах, а после этого пытался закрепиться в основе. За 8 лет в системе кубанского клуба Колюшкин успел провести 45 матчей за первую команду.

Артем Комиссаров (на фото – #10)

Годы в системе «Локо»: 2008-2012

Форвард, который родился в городе Душанбе, столице Таджикистана, был важным игроком скамейки у Александра Чернова в дубле «Локо» в 2010 и 2011 годах. Всего Комиссаров провел в системе краснодарского коллектива 5 сезонов, однако в отличие от Григорьева и Колюшкина закрепиться в основном составе ему не удалось. Единственный раз Комиссаров вышел в майке взрослой команды «Локомотива» в ноябре 2009 года в игре против «Новосибирска». Запомнился он своими выступлениями уже позже – в Единой Лиге ВТБ за волгоградский «Красный Октябрь» (2012-2015), питерский «Зенит» (2015-2016) и красноярский «Енисей» (2017-2021).

Захар Ведищев

Годы в системе «Локо»: 2017-н.в.

Еще один выдающийся снайпер в системе «Локо» появился уже после ухода Максима Григорьева, это Захар Ведищев – сын президента краснодарского клуба. В 2017 году Захар дебютировал сразу за 3 команды: «Локо-ЦОП» из ДЮБЛ, «Локо-2» из молодежного первенства и основную команду «Локомотива-Кубани». Однако из-за высокой конкуренции за место в первой команде Ведищеву пришлось съездить в две командировки – в 2019 году он играл в Литве за «Невежис», а сезон-2020/21 провел в составе университета Юта Стейт. Сегодня молодой защитник является игроком основного состава и одним из лидеров клуба по проценту трехочковых бросков.

Тимофей Герасимов

Годы в системе «Локо»: 2014-2020

Обладающий солидными антропометрическими данными 197-сантиметровый разыгрывающий быстро стал мотором молодежной команды, которую дважды выводил в полуфинал Единой молодежной Лиги ВТБ. А вот в основном составе Герасимову закрепиться не удалось – за взрослую команду он провел всего лишь 6 матчей. По несчастливой случайности Тимофей также упустил возможность стать обладателем Кубка России: в сезоне-2018/19 он находился в аренде в «Нижнем Новгород», который проиграл в финале турнира как раз «Локомотиву-Кубани». 

Кирилл Попов

Годы в системе «Локо»: 2014-2020

Главным партнером Тимофея Герасимова в Краснодаре был Кирилл Попов, выступающий на позиции тяжелого форварда/центрового. Попов, как и Герасимов, родился в Ростовской области и оказался в системе «Локомотива-Кубани» в 2014 году. За 6 лет в Краснодаре Кирилл успел провести один матч за основную команду, попал в символическую сборную молодежной лиги, стал участником Матча молодых звезд, а также выиграл Кубок России в 2019 году.

Александр Щербенев

Годы в системе «Локо»: 2015-2019, 2021-н.в.

Молодой разыгрывающий, который отличается прекрасным понимаем игры и видением паркета, был настоящим лидером своих команд на молодежном уровне, однако для закрепления в основе Щербеневу потребовалось несколько аренд. К 21 году воспитанник «Локо» успел также поиграть в «Самаре», «Спартаке-Приморье» и «Уралмаше». В прошедшем чемпионате Александр Щербенев 12 раз выходил на паркет в стартовой пятерке, подтвердив статус одного из самых перспективных защитников России.

Владислав Емченко

Годы в системе «Локо»: 2015-н.в.

Удивительно, но предстоящий сезон станет для 22-летнего защитника уже 8-м в системе «Локомотива-Кубани». Владислав Емченко уверенно прошел путь от ДЮБЛ до основной команды, закрепившись в последней в первую очередь за счет своих оборонительных навыков. Помимо этого, Емченко в отличие от своих молодых партнеров по команде (Мартюк, Ведищев, Щербенев) уже успел дебютировать за сборную России. В прошлом сезоне он выходил на паркет в майке национальной команды против Италии и Нидерландов, а в новом – станет капитаном «Локомотива-Кубани».

Игорь Каныгин

Годы в системе «Локо»: 2010-2016

Игорь Каныгин наряду с Александром Щербеневым является одним из самых известных воспитанников «Локомотива-Кубани», которые родились непосредственно в Краснодаре. В системе красно-зеленых Каныгин оказался в возрасте 16 лет, а уже в 19-летнем возрасте дебютировал за основную команду. Тогда же – в сезоне-2013/14 – Игорь выиграл серебряные медали Кубка России вместе с «Локо». Последние годы Каныгин выступает в Суперлиге.

Фото: lokobasket.com, russiabasket.ru, vtb-league.com

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