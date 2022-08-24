Джеймс Эннис приехал к Сергею Базаревичу в «Самару». Волжане готовы к яркому дебюту в Лиге

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Российские клубы остались без еврокубков, а легионеры в последнее время массово покидали страну. Под новый сезон Единая Лига ВТБ приготовила радикально измененный формат с большим количеством матчей, а клубам все же удается привлекать в свои ряды сильных игроков. Мощное усиление дебютантов из «Самары» иллюстрирует историю о том, что предстоящий чемпионат снова может выйти незаурядным.

Самара вернулась в Лигу

В июне 2015-го «Красные Крылья» объявили, что не смогут выступить в новом сезоне Единой Лиги ВТБ из-за несоответствия арены требованиям регламента. В том же году симпатичный клуб, который под руководством Сергея Базаревича выигрывал Кубок России и Еврочеллендж, был ликвидирован. И пусть первая попытка Самары вернуться в элиту состоялась уже через год, камбэка пришлось ждать долгие 7 лет. Сейчас в городе наконец-то достроили вместительный стадион, заявка одобрена, самарский баскетбол возвращается в Единую Лигу в инкарнации «Самары». Клуб, история которого берет начало в 1976 году, после многочисленных переименований и слияний с другими местными коллективами с 2013-го выступал в Суперлиге.

В июне после долгожданного включения в состав Лиги президент «Самары» Камо Погосян заявил, что команда собирается делать ставку на молодых россиян, а главное приобретение – тренер Сергей Базаревич. При этом задачей на дебютный сезон был объявлен выход в плей-офф. Вскоре выяснилось, что решать ее все же будут немного другие игроки.

«Единственный Джеймс, который нам нужен»

«Майами» славится в НБА в числе прочего умением находить и раскрывать малоизвестных баскетболистов. В 2015 году очередным подтверждением волшебных качеств системы «Хит» стал Джеймс Эннис. Поигравший в Австралии и Пуэрто-Рико 50-й номер драфта-2013 ворвался в лигу стремительно. В первом же матче форвард аннигилировал Расула Батлера из «Уизардс», эпичный постер с фолом был официально признан НБА лучшим в сезоне.

Восторженные фанаты «Хит» писали в комментариях, отсылая к недавнему уходу Леброна: «Эннис – единственный Джеймс, который нам нужен». Примерно в те же годы я пытался следовать примеру «Майами», играя в фэнтези-баскетбол на движке PASPN – сырое, но лучшее в своем роде творение – где условия максимально приближены к реальным с точки зрения коллективного соглашения НБА, а для обсуждения всех вопросов существует отдельный русскоязычный форум. Именно с этим связано мое самое яркое личное воспоминание об Эннисе, которого после еще одного мощного старта в сезоне – теперь уже за «Мемфис» в 2016 году – отчаянно пытались подписать все, кто имел место в платежке и мог предложить что-то большее, чем минимальный контракт. Форум в те дни бурлил. Несмотря на все усилия, подобрать Джеймса мне тогда не удалось – готовых предложить больше и получить неожиданное усиление оказалось много.

«Я играю в защите, подпишите уже меня»

Между ярким дебютом в НБА в 2015-м и попаданием в символическую сборную лучших свободных агентов, которые под конец межсезонья-2021 почему-то остаются без команды, Эннис отбегал несколько достойных сезонов со значимой ролью в «Майами», «Мемфисе», «Филадельфии», «Орландо» и «Детройте». 15,9 очка и 3,9 подбора в концовке сезона-15/16 за «Пеликанс», рекордные в карьере 29 очков против «Буллс» в 2016-м и отжимания после дальнего попадания с фолом Бобана Марьяновича в 2019-м, которые привели в восторг фанатов «Сиксерс» и были признаны одним из трех лучших моментов команды в сезоне, приятно дополняют резюме новобранца «Самары». Всего в сильнейшей лиге мира Джеймс провел 395 матчей (6,7 очка, 3,3 подбора, 36% из-за дуги), в которых зарекомендовал себя крепким ролевиком с защитой и «трешкой», периодически радовал атлетизмом, был полезен на подборе и с энтузиазмом поддерживал отрывы.

Октябрьский твит 2021 года от безработного Энниса с призывом подписать его, как все думали, был адресован руководству «Лейкерс». Если верить слухам, калифорнийцы проявляли интерес, но, вероятно, для той команды «озерников» форвард оказался слишком молод. Эннис по ходу регулярки все же получил несколько 10-дневных контрактов, но постепенно выпал из обоймы НБА. Через год призыв Джеймса был услышан в «Самаре» – переход такого исполнителя в состав недавнего участника Суперлиги стал сенсацией не только для поклонников волжан, но и тянет на звание одного из самых громких подписаний всего межсезонья Единой Лиги ВТБ.

До переезда в Россию Эннис успел показать, что адаптация в европейском баскетболе и трансформация из ролевика в исполнителя лидерских функций не должны стать проблемой. Концовку сезона-21/22 наш герой провел в «Хапоэле» из Хайфы, где у него появилась свобода и возможность реализации сильных качеств. В 9 матчах израильской лиги американец набирал в среднем по 14,3 очка, 4,9 подбора и 1,3 передачи.

Усиление

Подписание Энниса оказалось не единственным заметным телодвижением «Самары» на рынке. Первым легионером в истории волжан в конце июля оказался Маркос Найт, который предыдущий сезон провел в качестве стабильного игрока ротации участника Евролиги «Виллербана», а в России особо известен тем, что сильно помешал УНИКСу в финальной серии Еврокубка в 2021 году. Затем самарцы вернули в Россию еще одного проверенного бойца Евролиги Кей Си Риверса, который имеет в послужном списке выступления за «Локо», «Химки» и «Зенит». 35-летний американец должен помочь дебютанту не только на площадке, но и в раздевалке. На позицию первого номера взят Айзейя Риз, в составе «Лондон Лайонз» он в прошлом сезоне выбивал по 16,4 очка, 5,6 подбора и 7,1 передачи в Кубке ФИБА-Европа. Еще один игрок с бэкграундом в НБА и России, который будет выступать за «Самару» – бигмен Малькольм Томас.

Базаревич

В июне Погосян, видимо, еще не знал, что реалии позволят клубу усилиться самыми качественными по европейским меркам американцами. И все же говоря о Базаревиче как о ключевом приобретении он не ошибался все равно. Экс-тренер сборной России возвращается на клубный уровень после 6-летней паузы. Способность опытного и мотивированного коуча перестроиться на жесткий ритм работы после более размеренной деятельности в национальной команде и творческой паузы с момента ухода из нее в октябре прошлого года (в новом сезоне график особенно занятой: 4 круга, два матча в неделю) и его квалификация вопросов не вызывают.

Стоит ожидать, что по примеру сборной он будет рисковать и откроет миру неожиданных игроков (вспомним Григория Мотовилова и Антона Карданахишвили). Нестандартных ходов хочется видеть от Сергея Валерьяновича и вне баскетбольной площадки – он яркий, откровенный и харизматичный специалист, многие высказывания которого стали крылатыми.

Ожидания

Самара долго ждала возможности вернуться в Единую Лигу и сделала это красиво, пошумев на трансферном рынке и показав, что отечественные клубы не собираются довольствоваться ноунеймами. Волжане собрали мощный легионерский костяк во главе с Джеймсом Эннисом, Сергей Базаревич попытается организовать для них группу поддержки из талантливых местных баскетболистов, а также привить дебютанту традиционный для себя быстрый и нескучный стиль игры.

На фоне скромной к данному моменту по меркам самих этих клубов трансферных кампаний ЦСКА и «Локомотива-Кубань» («Зенит» и УНИКС отработали в привычном стиле и пока выделяются на фоне остальных) комментаторы обсуждают возможность «Самары» потеснить Краснодар из «Большой четверки», а особо рьяные даже утверждают, что 2-кратный победитель Суперлиги способен навязать борьбу самим армейцам, которые перестраиваются и не торопятся с ключевыми кадровыми решениями. Некоторые ответы получим уже во второй игровой день нового розыгрыша 3 октября, когда интригующая команда из Самары примет имеющего непривычный статус вице-чемпиона гранда из Москвы.

Фото: vk.com/bksamara; Gettyimages.ru/Kevin C. Cox